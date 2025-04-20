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новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
++ Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними. Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге.
Для тих, хто боїться іпотеку в США, «Українська правда» про інвестиції Вадима Ломаченка: «Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.» Декілька разів проїжджав через це містечко. Не найкращий вибір. Гадаю, що рієлтори трохи кинули нашого українця. Тут вдарені по голові порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці все мене називають рієлтором. А справжні вдалі рієлтори он де… Тому і ціни можна вважати невисокими. Здається, саме там в 2019 році мешкав один наш IT-ник - я трохи був знайомий - після розлучення із жінкою: шукав оренду де подешевше.
Натомість, вночі прийшли фото від наших українців - виїхали з Криму (Севастополь) в травні 2014 року (нагадаю: тоді що ходили потяги з Сімферополя на Київ - знаменитий потяг номер 11/12 і потяг 40 «Севастополь-Киів»): відвідували місто Santa Cruz на узбережжі Тихого океану… Для тих, у кого діти - підлітки: там працює університет - якщо не помиляюся - номер чи 3, чи 5 в рейтингу підготовки програмістів. Нічне фото:
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 кві, 2025 17:30, всього редагувалось 2 разів.
Сейчас вел переговоры с Хайфой - там живет уже лет 30 мой друг юности - женился на еврейке и выехал ВОВРЕМЯ. Я задал некорректный наверное вопрос: (цитата) - Чем евреи сейчас занимаются? Вылавливают в Газе арабов и кастрируют? - (цитата) «Живут и радуются.»
Нашему барабашову не повезло: бесится, изощряется, извивается.