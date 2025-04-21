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новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
++ Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними. Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге.
Для тих, хто боїться іпотеку в США, «Українська правда» про інвестиції Вадима Ломаченка: «Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.»
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 кві, 2025 21:27, всього редагувалось 3 разів.
Дивний допис, дивні зауваження. Я вірно розумію, що після того, як пан Denik напрогнозував ціну на авіаційне паливо та зупинку всіх авіаперевезень в світі (він помилився), після того, як напрогнозував вступ всіх дітей дописувачів форуму в залізничні училища для оволодіння посадою «Слюсар з ремонту зовнішнього обладнання вагонів» (помилився, тим більше, що у ВР зареєстрований законопроєкт про ліквідацію всіх таких училищ), після того, як напрогнозував відсутність бензину на АЗС в США станом на 1 січня 2895 року (помилився), після того, як напрогнозував перемогу на виборах в тій країні, де ніколи в житті не був, 74-х річного бухгалтера (помилився) - тепер прогнозує відсутність газу та електричної енергії в тій країні світу, де за останні 100 років не був і в найближчі 100 років точно не буде (я ніколи не помиляюся).
Спішу заспокоїти: - будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ». - електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування. - газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами. Я особисто оглядав в демонстраційному будинку та вже в зданих будинках всі ці комунікації та навіть лічильники. Ось моє фото за квітень 2024 року - як раз в ці дні квітня інтерʼєри готового.
Коли наступний раз будете писати якусь бздуру, врахуйте наступне: - я народився та виріс в приватному будинку, який за власні гроші побудував мій батько разом із своєю жінкою, тобто моєю мамою. І тому знаю, що таке щорічно фарбувати деревʼяні частини паркану, або білити вапном нижню частину паркану, або малювати розчиненою в бензині смолою фундамент, або рвати вишню (@Поки не нарвеш відра вишень, а потім 2 відра білої черешні, а потім два відра абрикос - гуляти не підеш!@). - батько трагічно загинув на військовому заводі, коли мені було 10 років, тому не встиг батько добудувати ще дві кімнати готового вже будинка та підвал: це вже добудовували мій старший брат, наш дядько (чоловік сестри мами - каменяр) та я. - сам я разом із жінкою вибрали ділянку землі в 20 соток, в тому місці, яке вам не насниться в найближчі 50, а може і 150 років. Там за проєктом київських архітекторів (Назву архітектурного бюро забув - можна знайти в моєму архіві, але не буду шукати - однаково вам там нічого замовити не вдасться) - було побудовано з «нуля» приватний будинок площею більше за 300 кв. м. Будувала бригада робітників з Івано-Франківська, з двома з них я спілкуюся і зараз. Двоє змушені були залишитися на окупованій території в Херсонській області. З ними не маємо можливості спілкуватися (бояться розмовляти). Це реально класні працівники, а не рукожопі. Одного з бригади пізніше запрошували на роботу в Литву - це класний майстер! Повернувся він з Литви та у віці 58 років просився 2 рази (!) він в армію - але не взяли за станом здоровʼя. Зараз мешкає в Заліщиках. - той будинок я дуже вдало продав, бо змінюю місце проживання не рідше, ніж в 8 років. - зараз я мешкаю в приватному власному будинку в ЄС. Зранку ремонтував свій трактор-газонокосарку американської фірми Murray з двигуном потужністю в 14,5 к.с. Ліквідував проблеми з протіканням олії двигуна, з глушником, з гальмами для лівого ножа, з механізмом викиду зрізаної трави. Перевірив: працює, косить гарно (перехрещуся). Готуюся до зустрічі з делегацією української діаспори із США: прилітають в суботу о 18:15 рейсом із Лондона в аеропорт Тулузи. Буду зустрічати. Ввечері суботи запланована товариська вечеря з прибульцями. Можливо у вівторок візьмуть мене для зустрічі з українською діаспорою в Барселоні.
Тому - не хочеться Вас ображати - Ви ніби-то у війську - але, коли пишете чергову дурню - яскравий приклад вище - , хоч трошки - ну хоч трошки - думайте головОМ, а не ногОМ.