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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2747274827492750 Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:41 Hotab написав: akurt

новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан





Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів. Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.

++

Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.

Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге. ++Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге. _Mykola_ Повідомлень: 5556 З нами з: 09.02.09 Подякував: 679 раз. Подякували: 713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 10:00 Аргентина на двох $700-$800 Аргентина, витрати на двох $700-$800





$11K за два суміжні участка в Аргентині по 8 соток (не на Марсі), ШРТ поряд

flyman

Повідомлень: 39281 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2826 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 15:08 Італія: буває і так flyman

Повідомлень: 39281 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2826 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 кві, 2025 17:04 Відео не дивлюся, немає часу, але назва цікава.



Для тих, хто боїться іпотеку в США, «Українська правда» про інвестиції Вадима Ломаченка:

«Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.» Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 кві, 2025 21:27, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 10786 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Очень интересно: по всему этому жилмассиву частных домов асфальтовая дорога и много ливневок.

Во время дождей задумано что вода уходит в этот водоем не очень большой емкости. Очень интересно: по всему этому жилмассиву частных домов асфальтовая дорога и много ливневок.Во время дождей задумано что вода уходит в этот водоем не очень большой емкости.

Як завжди не розкрита тема електро і газопостачання, а akurt ще на якусь експертність претендує))) Як завжди не розкрита тема електро і газопостачання, а akurt ще на якусь експертність претендує))) Denik Повідомлень: 3374 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 кві, 2025 15:25

Я вірно розумію, що після того, як пан Denik напрогнозував ціну на авіаційне паливо та зупинку всіх авіаперевезень в світі (він помилився), після того, як напрогнозував вступ всіх дітей дописувачів форуму в залізничні училища для оволодіння посадою «Слюсар з ремонту зовнішнього обладнання вагонів» (помилився, тим більше, що у ВР зареєстрований законопроєкт про ліквідацію всіх таких училищ), після того, як напрогнозував відсутність бензину на АЗС в США станом на 1 січня 2895 року (помилився), після того, як напрогнозував перемогу на виборах в тій країні, де ніколи в житті не був, 74-х річного бухгалтера (помилився) - тепер прогнозує відсутність газу та електричної енергії в тій країні світу, де за останні 100 років не був і в найближчі 100 років точно не буде (я ніколи не помиляюся).



Спішу заспокоїти:

- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».

- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.

- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами.

Я особисто оглядав в демонстраційному будинку та вже в зданих будинках всі ці комунікації та навіть лічильники.

Ось моє фото за квітень 2024 року - як раз в ці дні квітня інтерʼєри готового.







Коли наступний раз будете писати якусь бздуру, врахуйте наступне:

- я народився та виріс в приватному будинку, який за власні гроші побудував мій батько разом із своєю жінкою, тобто моєю мамою. І тому знаю, що таке щорічно фарбувати деревʼяні частини паркану, або білити вапном нижню частину паркану, або малювати розчиненою в бензині смолою фундамент, або рвати вишню (@Поки не нарвеш відра вишень, а потім 2 відра білої черешні, а потім два відра абрикос - гуляти не підеш!@).

- батько трагічно загинув на військовому заводі, коли мені було 10 років, тому не встиг батько добудувати ще дві кімнати готового вже будинка та підвал: це вже добудовували мій старший брат, наш дядько (чоловік сестри мами - каменяр) та я.

- сам я разом із жінкою вибрали ділянку землі в 20 соток, в тому місці, яке вам не насниться в найближчі 50, а може і 150 років. Там за проєктом київських архітекторів (Назву архітектурного бюро забув - можна знайти в моєму архіві, але не буду шукати - однаково вам там нічого замовити не вдасться) - було побудовано з «нуля» приватний будинок площею більше за 300 кв. м. Будувала бригада робітників з Івано-Франківська, з двома з них я спілкуюся і зараз. Двоє змушені були залишитися на окупованій території в Херсонській області. З ними не маємо можливості спілкуватися (бояться розмовляти).

Це реально класні працівники, а не рукожопі. Одного з бригади пізніше запрошували на роботу в Литву - це класний майстер! Повернувся він з Литви та у віці 58 років просився 2 рази (!) він в армію - але не взяли за станом здоровʼя. Зараз мешкає в Заліщиках.

- той будинок я дуже вдало продав, бо змінюю місце проживання не рідше, ніж в 8 років.

- зараз я мешкаю в приватному власному будинку в ЄС. Зранку ремонтував свій трактор-газонокосарку американської фірми Murray з двигуном потужністю в 14,5 к.с. Ліквідував проблеми з протіканням олії двигуна, з глушником, з гальмами для лівого ножа, з механізмом викиду зрізаної трави. Перевірив: працює, косить гарно (перехрещуся).

Готуюся до зустрічі з делегацією української діаспори із США: прилітають в суботу о 18:15 рейсом із Лондона в аеропорт Тулузи. Буду зустрічати. Ввечері суботи запланована товариська вечеря з прибульцями. Можливо у вівторок візьмуть мене для зустрічі з українською діаспорою в Барселоні.



Тому - не хочеться Вас ображати - Ви ніби-то у війську - але, коли пишете чергову дурню - яскравий приклад вище - , хоч трошки - ну хоч трошки - думайте головОМ, а не ногОМ. Дивний допис, дивні зауваження.Я вірно розумію, що після того, як пан Denik напрогнозував ціну на авіаційне паливо та зупинку всіх авіаперевезень в світі (він помилився), після того, як напрогнозував вступ всіх дітей дописувачів форуму в залізничні училища для оволодіння посадою «Слюсар з ремонту зовнішнього обладнання вагонів» (помилився, тим більше, що у ВР зареєстрований законопроєкт про ліквідацію всіх таких училищ), після того, як напрогнозував відсутність бензину на АЗС в США станом на 1 січня 2895 року (помилився), після того, як напрогнозував перемогу на виборах в тій країні, де ніколи в житті не був, 74-х річного бухгалтера (помилився) - тепер прогнозує відсутність газу та електричної енергії в тій країні світу, де за останні 100 років не був і в найближчі 100 років точно не буде (я ніколи не помиляюся).Спішу заспокоїти:- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами.Я особисто оглядав в демонстраційному будинку та вже в зданих будинках всі ці комунікації та навіть лічильники.Ось моє фото за квітень 2024 року - як раз в ці дні квітня інтерʼєри готового.Коли наступний раз будете писати якусь бздуру, врахуйте наступне:- я народився та виріс в приватному будинку, який за власні гроші побудував мій батько разом із своєю жінкою, тобто моєю мамою. І тому знаю, що таке щорічно фарбувати деревʼяні частини паркану, або білити вапном нижню частину паркану, або малювати розчиненою в бензині смолою фундамент, або рвати вишню (@Поки не нарвеш відра вишень, а потім 2 відра білої черешні, а потім два відра абрикос - гуляти не підеш!@).- батько трагічно загинув на військовому заводі, коли мені було 10 років, тому не встиг батько добудувати ще дві кімнати готового вже будинка та підвал: це вже добудовували мій старший брат, наш дядько (чоловік сестри мами - каменяр) та я.- сам я разом із жінкою вибрали ділянку землі в 20 соток, в тому місці, яке вам не насниться в найближчі 50, а може і 150 років. Там за проєктом київських архітекторів (Назву архітектурного бюро забув - можна знайти в моєму архіві, але не буду шукати - однаково вам там нічого замовити не вдасться) - було побудовано з «нуля» приватний будинок площею більше за 300 кв. м. Будувала бригада робітників з Івано-Франківська, з двома з них я спілкуюся і зараз. Двоє змушені були залишитися на окупованій території в Херсонській області. З ними не маємо можливості спілкуватися (бояться розмовляти).Це реально класні працівники, а не рукожопі. Одного з бригади пізніше запрошували на роботу в Литву - це класний майстер! Повернувся він з Литви та у віці 58 років просився 2 рази (!) він в армію - але не взяли за станом здоровʼя. Зараз мешкає в Заліщиках.- той будинок я дуже вдало продав, бо змінюю місце проживання не рідше, ніж в 8 років.- зараз я мешкаю в приватному власному будинку в ЄС. Зранку ремонтував свій трактор-газонокосарку американської фірми Murray з двигуном потужністю в 14,5 к.с. Ліквідував проблеми з протіканням олії двигуна, з глушником, з гальмами для лівого ножа, з механізмом викиду зрізаної трави. Перевірив: працює, косить гарно (перехрещуся).Готуюся до зустрічі з делегацією української діаспори із США: прилітають в суботу о 18:15 рейсом із Лондона в аеропорт Тулузи. Буду зустрічати. Ввечері суботи запланована товариська вечеря з прибульцями. Можливо у вівторок візьмуть мене для зустрічі з українською діаспорою в Барселоні.Тому - не хочеться Вас ображати - Ви ніби-то у війську - але, коли пишете чергову дурню - яскравий приклад вище - , хоч трошки - ну хоч трошки - думайте головОМ, а не ногОМ. akurt

Повідомлень: 10786 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2747274827492750 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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