«Еміграція, заробітчанство».

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новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
++ Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними. Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге.
Для тих, хто боїться іпотеку в США, «Українська правда» про інвестиції Вадима Ломаченка: «Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.»
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 кві, 2025 21:27, всього редагувалось 3 разів.
Дивний допис, дивні зауваження. Я вірно розумію, що після того, як пан Denik напрогнозував ціну на авіаційне паливо та зупинку всіх авіаперевезень в світі (він помилився), після того, як напрогнозував вступ всіх дітей дописувачів форуму в залізничні училища для оволодіння посадою «Слюсар з ремонту зовнішнього обладнання вагонів» (помилився, тим більше, що у ВР зареєстрований законопроєкт про ліквідацію всіх таких училищ), після того, як напрогнозував відсутність бензину на АЗС в США станом на 1 січня 2895 року (невідомо, чи помилився), після того, як напрогнозував перемогу на виборах в тій країні, де ніколи в житті не був, 74-х річного бухгалтера (помилився) - тепер прогнозує відсутність газу та електричної енергії в тій країні світу, де за останні 100 років не був і в найближчі 100 років точно не буде (я ніколи не помиляюся).
Спішу заспокоїти: - будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ». - електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування. - газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами. Я особисто оглядав в демонстраційному будинку та вже в зданих будинках всі ці комунікації та навіть лічильники. Ось моє фото за квітень 2024 року - як раз в ці дні квітня інтерʼєри готового.
Гадаю, що наступний раз українці у вимушеній еміграції запросять Вас як фахівця в штробах, мідних кабелях від Одеського заводу та в якості майстра із підключення газового двоконтурного котла та майстра з введення такого котла та газових мереж в експлуатацію.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 кві, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:в Туреччині сала немає, свиней не їдять, бо то вважається лайном та брудом. Відповідно, виникає питання забезпечення яловичиною та курятиною.
Спитав знайомого турка, він родом з якогось гірського аула, чемпіон Турції з їх національної боротьби, шо з м`яса їдять турки? Він сказав шо у його родині 90% це баранина, інше це кури, кози. Кури в них були тільки для яєць, з козячого молока вони айран робили. Звісно іноді вони різали курицю та козу, але основне це баранина. Також овочі- баклажани, перець, ще шось, я не запам`ятав. На моє пряме питання чи є свинина в Турції? Він відповів шо якщо потрібно, то купить можна у великих супермаркетах, в основному у Стамбулі. Це імпортна свинина. На моє інше питання чи їв він коли-небудь свинину? Він відповів шо одного разу їв, його релігія прямо не забороняє вживання свинини(я не знаю яка саме релігія). Але сказав шо йому не сподобалась, чимось м`ясо воняло. Спитав його за яловичину, він сказав шо корів у них не було, зараз він їсть яловичину, яле це дорого, основним м`ясом залишається баранина. Рибу теж їсть, але не багато.
аби ви бачили лани з травою у Франції та корів (чомусь всі білого кольору - великі як слони корови та бички)
Це молочні породи корів, на м`ясо інші породи, їх небагато тримають, саме дороге м`ясо з корів чорного кольору(Aberdeen Angus).
Теоретично за великим бажанням свинину можна знайти: - привозять контрабандою наші люди продають в одному магазині не на центральній вулиці. Я ніколи не купував, бо то невідомо хто та коли привіз. Ну і ціна на сало вдвічі більша за ринок у Вінниці або на «вінницьке» сало у Львові. - в супермаркеті MIGRОS власник ковбасної фабрика Алан, який мешкає не в Дніпрі, а в Анталії, домовився про торгівлю ковбасами. Ну там палочка в 350 грамів продається за ціною чорної ікони: треба ж людині за щось жити.
Я сам так не робив, не купляв в іншим не радив: періодично бувають авіаквитки в ябузарест, АТО в Берлін по 36-40 €, то краще злітати погуляти попити німецького/румунського пива, перед відльотом купити вироби із свинини / якщо так хочеться - та прилетіти. Користь подвійна: 1 раз на 6 міс якщо вилітати з Туреччини: на 6 місяців продовжується дія українського посвідчення водія. Крім того: відбувається доволі інтенсивний рух автобусів з Анталії практично у всі міста я України. Здається можна везти багаж 50 кг. Це не кордон з Польщею: сало везти можна.