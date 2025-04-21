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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2748274927502751>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:41

  Hotab написав:akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.

++
Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.
Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге. :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:00

Аргентина на двох $700-$800

Аргентина, витрати на двох $700-$800


$11K за два суміжні участка в Аргентині по 8 соток (не на Марсі), ШРТ поряд
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:08

Італія: буває і так

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:04

Відео не дивлюся, немає часу, але назва цікава.

Для тих, хто боїться іпотеку в США, «Українська правда» про інвестиції Вадима Ломаченка:
«Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.»
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 кві, 2025 21:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Очень интересно: по всему этому жилмассиву частных домов асфальтовая дорога и много ливневок.
Во время дождей задумано что вода уходит в этот водоем не очень большой емкости.

Як завжди не розкрита тема електро і газопостачання, а akurt ще на якусь експертність претендує)))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:25

Дивний допис, дивні зауваження.
Я вірно розумію, що після того, як пан Denik напрогнозував ціну на авіаційне паливо та зупинку всіх авіаперевезень в світі (він помилився), після того, як напрогнозував вступ всіх дітей дописувачів форуму в залізничні училища для оволодіння посадою «Слюсар з ремонту зовнішнього обладнання вагонів» (помилився, тим більше, що у ВР зареєстрований законопроєкт про ліквідацію всіх таких училищ), після того, як напрогнозував відсутність бензину на АЗС в США станом на 1 січня 2895 року (невідомо, чи помилився), після того, як напрогнозував перемогу на виборах в тій країні, де ніколи в житті не був, 74-х річного бухгалтера (помилився) - тепер прогнозує відсутність газу та електричної енергії в тій країні світу, де за останні 100 років не був і в найближчі 100 років точно не буде (я ніколи не помиляюся).

Спішу заспокоїти:
- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».
- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.
- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами.
Я особисто оглядав в демонстраційному будинку та вже в зданих будинках всі ці комунікації та навіть лічильники.
Ось моє фото за квітень 2024 року - як раз в ці дні квітня інтерʼєри готового.
Зображення
Зображення

Гадаю, що наступний раз українці у вимушеній еміграції запросять Вас як фахівця в штробах, мідних кабелях від Одеського заводу та в якості майстра із підключення газового двоконтурного котла та майстра з введення такого котла та газових мереж в експлуатацію.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 кві, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 15:49

Нагадаю тему гілки:
«Еміграція, заробітчанство».
Модератори задали питання, прохання не порушувати Правила форуму та оприлюднювати дописи за темою гілки та вказаною темою:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштує житло в США
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 17:31

  akurt написав:в Туреччині сала немає, свиней не їдять, бо то вважається лайном та брудом. Відповідно, виникає питання забезпечення яловичиною та курятиною.

Спитав знайомого турка, він родом з якогось гірського аула, чемпіон Турції з їх національної боротьби, шо з м`яса їдять турки? Він сказав шо у його родині 90% це баранина, інше це кури, кози. Кури в них були тільки для яєць, з козячого молока вони айран робили. Звісно іноді вони різали курицю та козу, але основне це баранина. Також овочі- баклажани, перець, ще шось, я не запам`ятав.
На моє пряме питання чи є свинина в Турції? Він відповів шо якщо потрібно, то купить можна у великих супермаркетах, в основному у Стамбулі. Це імпортна свинина.
На моє інше питання чи їв він коли-небудь свинину? Він відповів шо одного разу їв, його релігія прямо не забороняє вживання свинини(я не знаю яка саме релігія). Але сказав шо йому не сподобалась, чимось м`ясо воняло.
Спитав його за яловичину, він сказав шо корів у них не було, зараз він їсть яловичину, яле це дорого, основним м`ясом залишається баранина.
Рибу теж їсть, але не багато.
аби ви бачили лани з травою у Франції та корів (чомусь всі білого кольору - великі як слони корови та бички)

Це молочні породи корів, на м`ясо інші породи, їх небагато тримають, саме дороге м`ясо з корів чорного кольору(Aberdeen Angus).
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:07

Теоретично за великим бажанням свинину в Туреччині можна знайти:
- привозять контрабандою наші люди продають в одному магазині не на центральній вулиці. Я ніколи не купував, бо то невідомо хто та коли привіз. Ну і ціна на сало вдвічі більша за ринок у Вінниці або на «вінницьке» сало у Львові.
- в супермаркеті MIGRОS власник ковбасної фабрика Алан, який мешкає не в Дніпрі, а в Анталії, домовився про торгівлю ковбасами. Ну там палочка в 350 грамів продається за ціною чорної ікри: треба ж людині за щось жити.

Я сам так не робив, не купував, а іншим радив: періодично бувають авіаквитки в Бухарест, або в Берлін по 36-40 €, то краще злітати погуляти попити німецького/румунського пива, перед відльотом купити вироби із свинини / якщо так хочеться - та прилетіти.
Користь подвійна: 1 раз на 6 міс якщо вилітати з Туреччини: на 6 місяців продовжується дія українського посвідчення водія.
Крім того: відбувається доволі інтенсивний рух автобусів з Анталії практично у всі міста я України. Здається можна везти багаж 50 кг.
Це не кордон з Польщею: сало везти можна.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 18:30

  flyman написав:


Перші 5 хвилин - і вже 4 помилки цієї жінки:
- емігрувала спонтанно.
- інформацію про Італію/еміграцію знала з фільмів (не з цього форуму).
- на вивчення італійської перед поїздкою витратила 2 місяці (напевно через спонтанне рішення).
- перші 6 років в Італії працювала в чорну.
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