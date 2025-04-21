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#<1 ... 2748274927502751 Додано: Пон 21 кві, 2025 19:55 помийках та спеціалізується на відходах людського життя.



Якщо говорити про те, хто дає ВІРНУ неупереджену інформацію - то це дві людини на Земній кулі.

На мій розсуд.



Перший це пан rjkz - він вже трохи вичерпав себе - писав так багато, що тільки я один говорив, що з його дописів можна книгу написати.

В позитивному сенсі.

Але його нішу вже вичерпано - дописи виключно про свій досвід (що добре), та виключно про Нью-Йорк (що є однобоким висвітленням).

Але в цілому - якщо прибрати елементи манії величності, які виявилися останнім часом - можливо і законно - реально людина багато зробила для своєї родини - місце номер 1.



Місце номер 2 ДУЖЕ РЕКОМЕНДУЮ.

На цю мить навіть більше, ніж місце номер 1.



Це наш українець пан Назар. Він виїхав з України вже років 10 чи 8 тому - під час дії якоїсь "хитрої програми" переселення українців - про яку я - наприклад - вперше почув від нього.



Він спеціалізується на тому, що дає ПОВНУ ВИЧЕРПНУ ЗАГАЛЬНУ (!) інформацію - актуальну - про українців в США.



Блін, ну реально є розумні люди в Україні. Реально я пишаюся цим українцем.



Точно, виважено, з перевіркою всього сказаного з різних джерел.

Починав з простого робітника на будівництві - з самих "низів".

Рекомендую відео - з цифрами та фактами - він розказує ДЕТАЛЬНО що таке 10 000 доларів на місяць в США.

Реально цікаво! Якщо загадати, що цей форум ФІНАНСОВИЙ (!!!) - то кращого матеріалу не знайдете.

https://www.facebook.com/share/r/1FYiRcqjkY/ Ну, мені не хочеться створювати аналог "Флайманового кінозала" - він нишпорить по російськихта спеціалізується на відходах людського життя.- то це дві людини на Земній кулі.На мій розсуд.Перший це пан- він вже трохи вичерпав себе - писав так багато, що тільки я один говорив, що з його дописів можна книгу написати.В позитивному сенсі.Але його нішу вже вичерпано - дописи виключно про свій досвід (що добре), та виключно про Нью-Йорк (що євисвітленням).Але в цілому -- місце номер 1.Місце номер 2 ДУЖЕ РЕКОМЕНДУЮ.На цю мить навіть більше, ніж місце номер 1.Це наш українець пан Назар. Він виїхав з України вже років 10 чи 8 тому - під час дії якоїсь "хитрої програми" переселення українців - про яку я - наприклад - вперше почув від нього.Він спеціалізується на тому, що дає ПОВНУ ВИЧЕРПНУ ЗАГАЛЬНУ (!) інформацію - актуальну - про українців в США.Реально я пишаюся цим українцем.Починав з простого робітника на будівництві - з самих "низів".Рекомендую відео - з цифрами та фактами - він розказує ДЕТАЛЬНО що таке 10 000 доларів на місяць в США.Реально цікаво! Якщо загадати, що цей форум ФІНАНСОВИЙ (!!!) - то кращого матеріалу не знайдете. akurt

Повідомлень: 10789 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3940 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2748274927502751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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