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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2748274927502751
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 19:55

Ну, мені не хочеться створювати аналог "Флайманового кінозала" - він нишпорить по російських помийках та спеціалізується на відходах людського життя.

Якщо говорити про те, хто дає ВІРНУ неупереджену інформацію - то це дві людини на Земній кулі.
На мій розсуд.

Перший це пан rjkz - він вже трохи вичерпав себе - писав так багато, що тільки я один говорив, що з його дописів можна книгу написати.
В позитивному сенсі.
Але його нішу вже вичерпано - дописи виключно про свій досвід (що добре), та виключно про Нью-Йорк (що є однобоким висвітленням).
Але в цілому - якщо прибрати елементи манії величності, які виявилися останнім часом - можливо і законно - реально людина багато зробила для своєї родини - місце номер 1.

Місце номер 2 ДУЖЕ РЕКОМЕНДУЮ.
На цю мить навіть більше, ніж місце номер 1.

Це наш українець пан Назар. Він виїхав з України вже років 10 чи 8 тому - під час дії якоїсь "хитрої програми" переселення українців - про яку я - наприклад - вперше почув від нього.

Він спеціалізується на тому, що дає ПОВНУ ВИЧЕРПНУ ЗАГАЛЬНУ (!) інформацію - актуальну - про українців в США.

Блін, ну реально є розумні люди в Україні. Реально я пишаюся цим українцем.

Точно, виважено, з перевіркою всього сказаного з різних джерел.
Починав з простого робітника на будівництві - з самих "низів".
Рекомендую відео - з цифрами та фактами - він розказує ДЕТАЛЬНО що таке 10 000 доларів на місяць в США.
Реально цікаво! Якщо загадати, що цей форум ФІНАНСОВИЙ (!!!) - то кращого матеріалу не знайдете.
https://www.facebook.com/share/r/1FYiRcqjkY/
akurt
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  #<1 ... 2748274927502751
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