Якщо говорити про те, хто дає ВІРНУ неупереджену інформацію - то це дві людини на Земній кулі.
На мій розсуд.
Перший це пан rjkz - він вже трохи вичерпав себе - писав так багато, що тільки я один говорив, що з його дописів можна книгу написати.
В позитивному сенсі.
Але його нішу вже вичерпано - дописи виключно про свій досвід (що добре), та виключно про Нью-Йорк (що є однобоким висвітленням).
Але в цілому - якщо прибрати елементи манії величності, які виявилися останнім часом - можливо і законно - реально людина багато зробила для своєї родини - місце номер 1.
Місце номер 2 ДУЖЕ РЕКОМЕНДУЮ.
На цю мить навіть більше, ніж місце номер 1.
Це наш українець пан Назар. Він виїхав з України вже років 10 чи 8 тому - під час дії якоїсь "хитрої програми" переселення українців - про яку я - наприклад - вперше почув від нього.
Він спеціалізується на тому, що дає ПОВНУ ВИЧЕРПНУ ЗАГАЛЬНУ (!) інформацію - актуальну - про українців в США.
Блін, ну реально є розумні люди в Україні. Реально я пишаюся цим українцем.
Точно, виважено, з перевіркою всього сказаного з різних джерел.
Починав з простого робітника на будівництві - з самих "низів".
Рекомендую відео - з цифрами та фактами - він розказує ДЕТАЛЬНО що таке 10 000 доларів на місяць в США.
Реально цікаво! Якщо загадати, що цей форум ФІНАНСОВИЙ (!!!) - то кращого матеріалу не знайдете.