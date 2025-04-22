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#<1 ... 2748274927502751 Додано: Вів 22 кві, 2025 11:48 Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Близько 5 років тому познайомився в українській діаспорі з паном (видалено).

Він з однієї з областей України і в Анталію привела біда: у жінки виявили рак. Вдалося влаштувати в Анталії в величезну клініку, яка спеціалізується на таких жахливих хворобах.

Клініка реально гарна: шикарна кардіологія, шикарні відділення, де людям роблять пластичні операції, де міняють суглоби та інше.

Все платно - але якісно.

Наприклад, приятелю - він моряк - замінили суглоб лівої ноги - через місяць вже бігав, зараз в морі. Ціна питання: 4000€. Не знаю, чи це дорого.

Але точно знаю, що у Франції при саме такій операції зробили помилки, людина перенесла вже 4 (!) операції, всі під загальним наркозом, та з 4 жовтня майже 6 місяців тиняється по госпіталях. Правда, все безкоштовно…



Лікування від раку буде складне.

В деяких важких випадках фінансує Україна: в цьому випадку МОЗ перерахував на лікарню 100 000€.

Загальні витрати склали орієнтовно 140 000€. Як сказав мій респондент: «Нашу родину хвороба зробила голими та босими». Це при тому, що більше року лікування йому лікарня надавала безкоштовне житло.

Українська діаспора як могла підтримувала родину і матеріально, і морально. Наприклад, я організовував і для «моральної розрядки» сумісні поїздки в гірськолижні центри в Давраз (150 км) та в Саклікент (43 км). Неодноразово.

Найкращі спогади: людина дуже класно катається на лижах. Значно краще за мене.

Після циклу лікування жінку в довільному стані перевезли в Україну.



У лютому 2022 жінку евакуювали за кордон.

Чоловік див один. Справи у жінки йшли не дуже добре, але і не дуже погано.



Оформили їй інвалідність та оформили чоловіка для супроводу.

Німецьке лікування - боюсь і говорити - має позитивний хід лікування.

Виглядає досить добре.

Чоловік влаштувався на роботу в Німеччині.

Платять якісь гроші.

Якось та живуть…

Мабуть, заздрити не варто…

Ну погодьтеся ж: справжня Еміграція і справжнє Заробітчанство… akurt

Повідомлень: 10790 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3941 раз. Подякували: 1408 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2748274927502751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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