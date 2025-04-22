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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2748274927502751
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:48

Еміграція, заробітчанство

News from Germany

Близько 5 років тому познайомився в українській діаспорі з паном (видалено).
Він з однієї з областей України і в Анталію привела біда: у жінки виявили рак. Вдалося влаштувати в Анталії в величезну клініку, яка спеціалізується на таких жахливих хворобах.
Клініка реально гарна: шикарна кардіологія, шикарні відділення, де людям роблять пластичні операції, де міняють суглоби та інше.
Все платно - але якісно.
Наприклад, приятелю - він моряк - замінили суглоб лівої ноги - через місяць вже бігав, зараз в морі. Ціна питання: 4000€. Не знаю, чи це дорого.
Але точно знаю, що у Франції при саме такій операції зробили помилки, людина перенесла вже 4 (!) операції, всі під загальним наркозом, та з 4 жовтня майже 6 місяців тиняється по госпіталях. Правда, все безкоштовно…

Лікування від раку буде складне.
В деяких важких випадках фінансує Україна: в цьому випадку МОЗ перерахував на лікарню 100 000€.
Загальні витрати склали орієнтовно 140 000€. Як сказав мій респондент: «Нашу родину хвороба зробила голими та босими». Це при тому, що більше року лікування йому лікарня надавала безкоштовне житло.
Українська діаспора як могла підтримувала родину і матеріально, і морально. Наприклад, я організовував і для «моральної розрядки» сумісні поїздки в гірськолижні центри в Давраз (150 км) та в Саклікент (43 км). Неодноразово.
Найкращі спогади: людина дуже класно катається на лижах. Значно краще за мене.
Після циклу лікування жінку в довільному стані перевезли в Україну.

У лютому 2022 жінку евакуювали за кордон.
Чоловік див один. Справи у жінки йшли не дуже добре, але і не дуже погано.

Оформили їй інвалідність та оформили чоловіка для супроводу.
Німецьке лікування - боюсь і говорити - має позитивний хід лікування.
Виглядає досить добре.
Чоловік влаштувався на роботу в Німеччині.
Платять якісь гроші.
Якось та живуть…
Мабуть, заздрити не варто…
Ну погодьтеся ж: справжня Еміграція і справжнє Заробітчанство…
akurt
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  #<1 ... 2748274927502751
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