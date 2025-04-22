akurt написав:Спішу заспокоїти:
- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».
- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.
- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами.
"Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції. У знайомого в котеджному містечку під Києвом близько 2016 року підключення електрики коштувало майже 10 к.у.о. з об'єктивних причин при тому, що там були вільні потужності підстанції 110 кВ та старших. Так в нього в результаті будинок до 100 м2 з усіма верандами вийшов в результаті. А в погляді на сучасність потужність введення електрики має бути десь близько 25 кВт на будинок (бо вночі заряджати 2 електромобіля) і щось мені здається, що там не пахне цілою підстанцією. І це я пишу з досвіду свого 6 років користування електромобілем (хоч я в армії, все без мене працює як годинник) та 10 років опалення кондиціонерами. Будинок не така річ, що купується на 3 роки. Треба років 20 перспективи бачити.
І був я в США. Бачив як вони живуть в своїх досить красивих, але нетехнологічних селах...