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#<1 ... 2748274927502751 Додано: Вів 22 кві, 2025 18:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Спішу заспокоїти:

- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».

- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.

- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами. Спішу заспокоїти:- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами.

"Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції. У знайомого в котеджному містечку під Києвом близько 2016 року підключення електрики коштувало майже 10 к.у.о. з об'єктивних причин при тому, що там були вільні потужності підстанції 110 кВ та старших. Так в нього в результаті будинок до 100 м2 з усіма верандами вийшов в результаті. А в погляді на сучасність потужність введення електрики має бути десь близько 25 кВт на будинок (бо вночі заряджати 2 електромобіля) і щось мені здається, що там не пахне цілою підстанцією. І це я пишу з досвіду свого 6 років користування електромобілем (хоч я в армії, все без мене працює як годинник) та 10 років опалення кондиціонерами. Будинок не така річ, що купується на 3 роки. Треба років 20 перспективи бачити.

І був я в США. Бачив як вони живуть в своїх досить красивих, але нетехнологічних селах... "Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції. У знайомого в котеджному містечку під Києвом близько 2016 року підключення електрики коштувало майже 10 к.у.о. з об'єктивних причин при тому, що там були вільні потужності підстанції 110 кВ та старших. Так в нього в результаті будинок до 100 м2 з усіма верандами вийшов в результаті. А в погляді на сучасність потужність введення електрики має бути десь близько 25 кВт на будинок (бо вночі заряджати 2 електромобіля) і щось мені здається, що там не пахне цілою підстанцією. І це я пишу з досвіду свого 6 років користування електромобілем (хоч я в армії, все без мене працює як годинник) та 10 років опалення кондиціонерами. Будинок не така річ, що купується на 3 роки. Треба років 20 перспективи бачити.І був я в США. Бачив як вони живуть в своїх досить красивих, але нетехнологічних селах... Denik Повідомлень: 3377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 18:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Перші 5 хвилин - і вже 4 помилки цієї жінки:

- емігрувала спонтанно.

- інформацію про Італію/еміграцію знала з фільмів (не з цього форуму).

- на вивчення італійської перед поїздкою витратила 2 місяці (напевно через спонтанне рішення).

- перші 6 років в Італії працювала в чорну. Перші 5 хвилин - і вже 4 помилки цієї жінки:- емігрувала спонтанно.- інформацію про Італію/еміграцію знала з фільмів (не з цього форуму).- на вивчення італійської перед поїздкою витратила 2 місяці (напевно через спонтанне рішення).- перші 6 років в Італії працювала в чорну.

В неї головна помилка - попригунья-стрекоза прохлопала свій фертильний вік. В неї головна помилка - попригунья-стрекоза прохлопала свій фертильний вік. Denik Повідомлень: 3377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 19:36

https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El Досить цікаво Bolt Повідомлень: 3435 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 19:56 Bolt написав: Досить цікаво

https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El Досить цікаво

я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь flyman

Повідомлень: 39295 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2826 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 20:07 flyman написав: Bolt написав: Досить цікаво

https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El Досить цікаво

я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь

Успіх по 60 работает. 😎

Там он в титрах исправил. Успіх по 60 работает. 😎Там он в титрах исправил. Bolt Повідомлень: 3435 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 20:15 flyman написав: Bolt написав: Досить цікаво

https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El Досить цікаво

я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь

И это на форумах финанс и ДОУ! И это на форумах финанс и ДОУ! Hotab Повідомлень: 14818 З нами з: 15.02.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2748274927502751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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