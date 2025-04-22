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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2748274927502751
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Спішу заспокоїти:
- будинок, про який я вище вів мову, витративши багато власного часу на дописи (маячню писати ж легко - пиши маячню, аби руки не чухалися та палиці не приліпали до клавіатури), здається не у вигляді обсягу повітря, який міститься між двома з/б перекриттями та по боках той обсяг повітря обмежений чимось, що зовні нагадує цеглу третього гатунку (в такому обсязі повітря Забудовник дозволяє при витратах в наші дні в 500$ за кв.м створити обʼєкт під назвою «квартира»), а повністю обладнаний - «під ключ».
- електрична проводка та електроживлення - згідно з діючими нормами та правилами країни розташування.
- газ - в будинку - згідно з діючими нормами та правилами.

"Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції. У знайомого в котеджному містечку під Києвом близько 2016 року підключення електрики коштувало майже 10 к.у.о. з об'єктивних причин при тому, що там були вільні потужності підстанції 110 кВ та старших. Так в нього в результаті будинок до 100 м2 з усіма верандами вийшов в результаті. А в погляді на сучасність потужність введення електрики має бути десь близько 25 кВт на будинок (бо вночі заряджати 2 електромобіля) і щось мені здається, що там не пахне цілою підстанцією. І це я пишу з досвіду свого 6 років користування електромобілем (хоч я в армії, все без мене працює як годинник) та 10 років опалення кондиціонерами. Будинок не така річ, що купується на 3 роки. Треба років 20 перспективи бачити.
І був я в США. Бачив як вони живуть в своїх досить красивих, але нетехнологічних селах...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 18:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Перші 5 хвилин - і вже 4 помилки цієї жінки:
- емігрувала спонтанно.
- інформацію про Італію/еміграцію знала з фільмів (не з цього форуму).
- на вивчення італійської перед поїздкою витратила 2 місяці (напевно через спонтанне рішення).
- перші 6 років в Італії працювала в чорну.

В неї головна помилка - попригунья-стрекоза прохлопала свій фертильний вік.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:36

Досить цікаво
https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:56

  Bolt написав:Досить цікаво
https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El

я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь :)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:07

  flyman написав:
  Bolt написав:Досить цікаво
https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El

я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь :)

Успіх по 60 работает. 😎
Там он в титрах исправил.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:15

  flyman написав:
  Bolt написав:Досить цікаво
https://youtu.be/fzI7DvoYLy0?si=-x-x02KABS0UL0El

я как нормальний чєловєк работаю 40 часов в дєнь :)

И это на форумах финанс и ДОУ!
Hotab
 
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