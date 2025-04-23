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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2749275027512752
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.
Джерело: газета İmece Gazetesi
Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці".
На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:41

З квітучої Трампівщини в загниваючу ЄС

flyman
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