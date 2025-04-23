23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.
Джерело: газета İmece Gazetesi
Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці".
На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.