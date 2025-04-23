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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2749275027512752
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.
Джерело: газета İmece Gazetesi
Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці".
На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 14:41

З квітучої Трампівщини в загниваючу ЄС

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:37

  Кочевник написав:23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.
Джерело: газета İmece Gazetesi
Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці".
На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.

Позавчора сталися два землетруси в Румунії: коли буде вами оприлюднено допис з подробицями?
Я так розумію, що дощі, зливи, блискавки, землетруси та штрафи на дорогах впливають на питання Еміграції та Заробітчанства?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:45

  akurt написав:Поки фахівці із кількості каміння на Марсі, ціни на пальне на АЗС в США станом на 1 січня 2985 року та штроби у стінах аналізують норми прокладення дротів у жилих будинках вартістю від 310 000$ до 3 100 000$, до яких ніколи не мали та в найближчі десь 350 років не будуть мати відношення, люди не пишуть дурниць на форумах, а діють.
Майже еміграція: приятелі зі сходу купили дуже не дешевий будинок - готовий під ключ - в закарпатському Тячеві.
Для довідки: з електрикою все ОК, із газом все ОК.
Цікаве місто: прямо навпроти - на південь - через ручку - найбільш відомий в світі румунський туристичний обʼєкт.
Свого роду актуальний в наші дні…

Він-то навпроти, але шлях до нього займає невизначену кількість часу. Може 2 години (якщо пощастить) а може і 8 годин. То таке. Через річку по якій проходить кордон - це не через річку а дуже далеко. Тому Тячів - він прекрасний сам по собі. Що там через річку - неважливо, бо покищо того що через річку для чоловічої частини населення України 18-60 взагалі не існує. А коли знов з'явиться - то й тоді воно буде десь там "спробуй перейти кордон" де.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:50

  Denik написав:"Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції.

Шикарна думка відірваної від життя людини.
І саме це мені подобається.
Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.
Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…
А тим часом люди діють і діють реально.
Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.
Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.
Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».
Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.
Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…

Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.
Все - з «нуля».
Ну що ж, колись і Робінзон Крузо не продукував «Фуа-гра».
Навчився.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:01

Поки пан Флайман насолоджується відосиком від невдах (я про досвід невдах не дивляюся), цікаво про тих хто думає головОМ, а не ногОМ.

Я раніше писав про те, що наші українські люди активні, розумні, працьовиті, кмітливі - вклалися в нерухомість в Колумбії.
Як виявилося, дуже вигідна справа.
1. Купили ділянку землі в горах - досить високо. Неліквідні у вигляді «кавалірок» не дуже далеко від станцій метро НЕ купували.
2. На тій ділянці землі замовили у колумбійських працівників будинка. Звісно, самі з рубанком, но дочкою та кельмою не стояли.
3. Цілий рік готовий будинок в горах Колумбії доволі вдало здавали, отримуючи профіт. Звісно, про ШРТ - основу життя для декого - не мріяли. Нема їм коли маячнею займатися.
4. Оце рік пройшов - вирішили прилетіти в Колумбію провідати свою власність, погуляти в колумбійських горах. Як сказали мені вчора: @Колумбія - країна з найбільшим біорізноманіттям у світі. Це тому, що частина тропічних лісів Амазонки, гірський ланцюг Анд та Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта знаходяться у Колумбії.@.
Я не полечу: в мене щільний графік роботи та прийому гостей.
akurt
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