#<1 ... 2749275027512752 Додано: Сер 23 кві, 2025 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство 23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.

Джерело: газета İmece Gazetesi

Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці".

На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.

Позавчора сталися два землетруси в Румунії: коли буде вами оприлюднено допис з подробицями?

Позавчора сталися два землетруси в Румунії: коли буде вами оприлюднено допис з подробицями?

Я так розумію, що дощі, зливи, блискавки, землетруси та штрафи на дорогах впливають на питання Еміграції та Заробітчанства?

Повідомлень: 10796 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3941 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 15:45 akurt написав: Поки фахівці із кількості каміння на Марсі, ціни на пальне на АЗС в США станом на 1 січня 2985 року та штроби у стінах аналізують норми прокладення дротів у жилих будинках вартістю від 310 000$ до 3 100 000$, до яких ніколи не мали та в найближчі десь 350 років не будуть мати відношення, люди не пишуть дурниць на форумах, а діють.

Майже еміграція: приятелі зі сходу купили дуже не дешевий будинок - готовий під ключ - в закарпатському Тячеві.

Для довідки: з електрикою все ОК, із газом все ОК.

Цікаве місто: прямо навпроти - на південь - через ручку - найбільш відомий в світі румунський туристичний обʼєкт.

Свого роду актуальний в наші дні… Поки фахівці із кількості каміння на Марсі, ціни на пальне на АЗС в США станом на 1 січня 2985 року та штроби у стінах аналізують норми прокладення дротів у жилих будинках вартістю від 310 000$ до 3 100 000$, до яких ніколи не мали та в найближчі десь 350 років не будуть мати відношення, люди не пишуть дурниць на форумах, а діють.Майже еміграція: приятелі зі сходу купили дуже не дешевий будинок - готовий під ключ - в закарпатському Тячеві.Для довідки: з електрикою все ОК, із газом все ОК.Цікаве місто: прямо навпроти - на південь - через ручку - найбільш відомий в світі румунський туристичний обʼєкт.Свого роду актуальний в наші дні…

Він-то навпроти, але шлях до нього займає невизначену кількість часу. Може 2 години (якщо пощастить) а може і 8 годин. То таке. Через річку по якій проходить кордон - це не через річку а дуже далеко. Тому Тячів - він прекрасний сам по собі. Що там через річку - неважливо, бо покищо того що через річку для чоловічої частини населення України 18-60 взагалі не існує. А коли знов з'явиться - то й тоді воно буде десь там "спробуй перейти кордон" де. Він-то навпроти, але шлях до нього займає невизначену кількість часу. Може 2 години (якщо пощастить) а може і 8 годин. То таке. Через річку по якій проходить кордон - це не через річку а дуже далеко. Тому Тячів - він прекрасний сам по собі. Що там через річку - неважливо, бо покищо того що через річку для чоловічої частини населення України 18-60 взагалі не існує. А коли знов з'явиться - то й тоді воно буде десь там "спробуй перейти кордон" де. airmax78 Повідомлень: 42858 З нами з: 25.10.12 Подякував: 985 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 15:50 Denik написав: "Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції. "Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції.

Шикарна думка відірваної від життя людини.

І саме це мені подобається.

Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.

Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…

А тим часом люди діють і діють реально.

Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.

Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.

Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».

Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.

Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…



Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.

Все - з «нуля».

Ну що ж, колись і Робінзон Крузо не продукував «Фуа-гра».

Шикарна думка відірваної від життя людини.

І саме це мені подобається.

Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.

Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…

А тим часом люди діють і діють реально.

Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.

Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.

Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».

Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.

Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…

Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.

Все - з «нуля».

Ну що ж, колись і Робінзон Крузо не продукував «Фуа-гра».

Навчився.

Повідомлень: 10796 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3941 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 16:01 Поки пан Флайман насолоджується відосиком від невдах (я про досвід невдах не дивляюся), цікаво про тих хто думає головОМ, а не ногОМ.



Я раніше писав про те, що наші українські люди активні, розумні, працьовиті, кмітливі - вклалися в нерухомість в Колумбії.

Як виявилося, дуже вигідна справа.

1. Купили ділянку землі в горах - досить високо. Неліквіди у вигляді «кавалірок» не дуже далеко від станцій метро НЕ купували.

2. На тій ділянці землі замовили у колумбійських працівників будинок. Звісно, самі з рубанком, но дочкою та кельмою не стояли. Все - «під ключ».

3. Цілий рік готовий будинок в горах Колумбії доволі вдало здавали (!), отримуючи профіт (!). Звісно, про ШРТ - основу життя для декого - не мріяли. Нема їм коли маячнею займатися.

4. Оце рік пройшов - вирішили прилетіти в Колумбію провідати свою власність, погуляти в колумбійських горах. Як сказали мені вчора: @Колумбія - країна з найбільшим біорізноманіттям у світі. Це тому, що частина тропічних лісів Амазонки, гірський ланцюг Анд та Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта знаходяться у Колумбії.@.

Я не полечу: в мене щільний графік роботи та прийому гостей. akurt

Повідомлень: 10796 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3941 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 17:26 flyman написав:

Краків не гумовий😃 Краків не гумовий😃 BIGor

Повідомлень: 9909 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1429 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 19:06 akurt написав: Позавчора сталися два землетруси в Румунії: коли буде вами оприлюднено допис з подробицями?

Позавчора сталися два землетруси в Румунії:

Ще ти мені будеш вказувати, що постити. Що хочу, то й пощу. Ще ти мені будеш вказувати, що постити. Що хочу, то й пощу. Кочевник Повідомлень: 2488 З нами з: 16.02.17 Подякував: 398 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 20:16

Я ж навпаки - підтримую публікацію корисної актуальної інформації:

There have been: (M1.5 or greater)

100 earthquakes in the past 24 hours

773 earthquakes in the past 7 days

3,566 earthquakes in the past 30 days

48,895 earthquakes in the past 365 days

Так і «пости» - чого ж і ні.
Я ж навпаки - підтримую публікацію корисної актуальної інформації:

There have been: (M1.5 or greater)

100 earthquakes in the past 24 hours

773 earthquakes in the past 7 days

3,566 earthquakes in the past 30 days

48,895 earthquakes in the past 365 days

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes ... ,214.80469

Повідомлень: 10796 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3941 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 20:16 BIGor написав: flyman написав:

Краків не гумовий😃 Краків не гумовий😃

