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23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд. Джерело: газета İmece Gazetesi Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці". На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.
Кочевник написав:23 квітня у Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 балів, який відчувався в більшості міст Мармурового регіону, він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд. Джерело: газета İmece Gazetesi Дослівно: "Землетрус відчувався в Стамбулі, а також у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. Підземні поштовхи, які викликали короткочасну паніку, вивели громадян на вулиці". На деяких будівлях з'явилися тріщини, а деякі старі споруди отримали пошкодження.
Позавчора сталися два землетруси в Румунії: коли буде вами оприлюднено допис з подробицями? Я так розумію, що дощі, зливи, блискавки, землетруси та штрафи на дорогах впливають на питання Еміграції та Заробітчанства?
akurt написав:Поки фахівці із кількості каміння на Марсі, ціни на пальне на АЗС в США станом на 1 січня 2985 року та штроби у стінах аналізують норми прокладення дротів у жилих будинках вартістю від 310 000$ до 3 100 000$, до яких ніколи не мали та в найближчі десь 350 років не будуть мати відношення, люди не пишуть дурниць на форумах, а діють. Майже еміграція: приятелі зі сходу купили дуже не дешевий будинок - готовий під ключ - в закарпатському Тячеві. Для довідки: з електрикою все ОК, із газом все ОК. Цікаве місто: прямо навпроти - на південь - через ручку - найбільш відомий в світі румунський туристичний обʼєкт. Свого роду актуальний в наші дні…
Він-то навпроти, але шлях до нього займає невизначену кількість часу. Може 2 години (якщо пощастить) а може і 8 годин. То таке. Через річку по якій проходить кордон - це не через річку а дуже далеко. Тому Тячів - він прекрасний сам по собі. Що там через річку - неважливо, бо покищо того що через річку для чоловічої частини населення України 18-60 взагалі не існує. А коли знов з'явиться - то й тоді воно буде десь там "спробуй перейти кордон" де.
Denik написав:"Діючі норми" там це певно норми 40-х 50-х років. Таке нове будівництво в лісі понад 100 котеджів потребує зведення чималої трансформатоної будки, майже підстанції.
Шикарна думка відірваної від життя людини. І саме це мені подобається. Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк. Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі… А тим часом люди діють і діють реально. Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією. Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу. Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями». Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок. Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…
Без всякого досвіду, без трансформаторних будок. Все - з «нуля». Ну що ж, колись і Робінзон Крузо не продукував «Фуа-гра». Навчився.
Поки пан Флайман насолоджується відосиком від невдах (я про досвід невдах не дивляюся), цікаво про тих хто думає головОМ, а не ногОМ.
Я раніше писав про те, що наші українські люди активні, розумні, працьовиті, кмітливі - вклалися в нерухомість в Колумбії. Як виявилося, дуже вигідна справа. 1. Купили ділянку землі в горах - досить високо. Неліквіди у вигляді «кавалірок» не дуже далеко від станцій метро НЕ купували. 2. На тій ділянці землі замовили у колумбійських працівників будинок. Звісно, самі з рубанком, но дочкою та кельмою не стояли. Все - «під ключ». 3. Цілий рік готовий будинок в горах Колумбії доволі вдало здавали (!), отримуючи профіт (!). Звісно, про ШРТ - основу життя для декого - не мріяли. Нема їм коли маячнею займатися. 4. Оце рік пройшов - вирішили прилетіти в Колумбію провідати свою власність, погуляти в колумбійських горах. Як сказали мені вчора: @Колумбія - країна з найбільшим біорізноманіттям у світі. Це тому, що частина тропічних лісів Амазонки, гірський ланцюг Анд та Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта знаходяться у Колумбії.@. Я не полечу: в мене щільний графік роботи та прийому гостей.
Так і «пости» - чого ж і ні. Я ж навпаки - підтримую публікацію корисної актуальної інформації: There have been: (M1.5 or greater) 100 earthquakes in the past 24 hours 773 earthquakes in the past 7 days 3,566 earthquakes in the past 30 days 48,895 earthquakes in the past 365 days https://earthquake.usgs.gov/earthquakes ... ,214.80469
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 кві, 2025 21:09, всього редагувалось 2 разів.