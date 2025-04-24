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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2750275127522753 Додано: Сер 23 кві, 2025 21:57 Bolt написав: BIGor написав: flyman написав:

Краків не гумовий😃 Краків не гумовий😃

Чогось не сиділось їй в тій Чиказі. Чогось не сиділось їй в тій Чиказі.

Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.

Сусід рубає бабло в Чикаго, а жінці з річною дитиною не відкрили. Теж проблема. Тітчин чоловік присмерті, рак. Обом під 80. Єдина донька з чоловіком і двома парубками по 18 під Нью-йорком і повертатись не будуть. Куди не глянь - всюди сумно. Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.Сусід рубає бабло в Чикаго, а жінці з річною дитиною не відкрили. Теж проблема. Тітчин чоловік присмерті, рак. Обом під 80. Єдина донька з чоловіком і двома парубками по 18 під Нью-йорком і повертатись не будуть. Куди не глянь - всюди сумно. gonchik74

Повідомлень: 965 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 21:57 Она хотела бы жить на Манхэттене Bolt написав: BIGor написав: flyman написав:

Краків не гумовий😃 Краків не гумовий😃

Чогось не сиділось їй в тій Чиказі. Чогось не сиділось їй в тій Чиказі.

Она хотела бы жить на Манхэттене

И с Деми Мур делиться секретами Она хотела бы жить на МанхэттенеИ с Деми Мур делиться секретами flyman

Повідомлень: 39327 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 09:20 Bolt написав: BIGor написав: flyman написав:

Чогось не сиділось їй в тій Чиказі. Чогось не сиділось їй в тій Чиказі.

Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.

Сусід рубає бабло в Чикаго, а жінці з річною дитиною не відкрили. Теж проблема. Тітчин чоловік присмерті, рак. Обом під 80. Єдина донька з чоловіком і двома парубками по 18 під Нью-йорком і повертатись не будуть. Куди не глянь - всюди сумно. Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.Сусід рубає бабло в Чикаго, а жінці з річною дитиною не відкрили. Теж проблема. Тітчин чоловік присмерті, рак. Обом під 80. Єдина донька з чоловіком і двома парубками по 18 під Нью-йорком і повертатись не будуть. Куди не глянь - всюди сумно.

не все зависит от их желания, особенно при Трампе и его «любви» к эмиграции не все зависит от их желания, особенно при Трампе и его «любви» к эмиграции utestcom2

Повідомлень: 22 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 10:52 Еміграція, заробітчанство



News from Spain

(Або ¡No pasarán!)



Ось так хотів собі на свій день народження зробити самому собі подарунок мій приятель, а в Іспанії чекає сувора дійсність…

Яка - скажу пізніше.



Подолавши на власному авто української реєстрації 4 100 км, прибуваєш з Анталії, де мешкаєш з 2017 року у власній квартирі 2+1, купленій в травні 2017 за 45 000€, в Іспанію, де чекає сувора іспанська дійсність…



Хоча маєш готове місце роботи за отриманим фахом та спеціальністю.

Не ді-джей, ІТ-ник. Тільки справжній, а не «роблений руками з того, що було»…



А в Іспаніі чекає іспанська сумна дійсність.



Маршрут був доволі не звичний:

Анталія - кордон з Грецією - Салоніки - Тірана (Албанія) - Подгоріце (Чорногорія) - Хорватія і Італія (в Італії ночівля була у місті Брешія неподалік Мілана) - далі транзит через Францію на Іспанію.

В дорозі 4,5 доби. Весь маршрут я його віртуально супроводжував, надаючи поради, бо майже цим маршрутом - але через Болгарію та Сербію - неодноразово їздив за кермом свого авто.

Цікаво, що його авто - на газу.

Газ був в Хорватії по 0,77€.

В Італії вже по 0,85€.



Так ось: всі чули про іспанських окупасів.

Реальна проблема.

Ось так інвестуєш в житло в Іспанії - а житло зникло майже на очах.

Тільки сьогодні дивився два відеоролика:

- в одному показують будинок - доволі дорогий, з якого 10 (!) років виселяли окупасів. Ледве виселили, будинок засраний (вибачаюсь), в дуже поганому стані.

- в другому наш український блогер, який одночасно працює рієлтором, рекламує суперову квартиру ПІД РЕМОНТ - квартира як він говорить «з двома спальнями», дуже гарна, правда, потребує капітального ремонту. Але продається дешево: площа 65 квадратів, а ціна 180 000€…



Так ось: не може мій приятель вирішити питання оренди. А в Іспанії з понеділка.

Цитата: «Тут є поняття окупасів та інокупасів. Які або взагалі нелегально живуть, або просто не платять і живуть. Тому мало квартир в аренду та люди бояться (!) здавати…

Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.

Подивимось що скажуть…»



Побажав наснаги та стійкості…

Блін, знову питання виникає:

«Ну де ж воно в світі українцю краще жити? Невже в Аргентині?» akurt

Повідомлень: 10797 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3941 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 11:29 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Spain

(Або ¡No pasarán!)



Ось так хотів собі на свій день народження зробити самому собі подарунок мій приятель, а в Іспанії чекає сувора дійсність…

Яка - скажу пізніше.



Подолавши на власному авто української реєстрації 4 100 км, прибуваєш з Анталії, де мешкаєш з 2017 року у власній квартирі 2+1, купленій в травні 2017 за 45 000€, в Іспанію, де чекає сувора іспанська дійсність…



Хоча маєш готове місце роботи за отриманим фахом та спеціальністю.

Не ді-джей, ІТ-ник. Тільки справжній, а не «роблений руками з того, що було»…



А в Іспаніі чекає іспанська сумна дійсність.



Маршрут був доволі не звичний:

Анталія - кордон з Грецією - Салоніки - Тірана (Албанія) - Подгоріце (Чорногорія) - Хорватія і Італія (в Італії ночівля була у місті Брешія неподалік Мілана) - далі транзит через Францію на Іспанію.

В дорозі 4,5 доби. Весь маршрут я його віртуально супроводжував, надаючи поради, бо майже цим маршрутом - але через Болгарію та Сербію - неодноразово їздив за кермом свого авто.

Цікаво, що його авто - на газу.

Газ був в Хорватії по 0,77€.

В Італії вже по 0,85€.



Так ось: всі чули про іспанських окупасів.

Реальна проблема.

Ось так інвестуєш в житло в Іспанії - а житло зникло майже на очах.

Тільки сьогодні дивився два відеоролика:

- в одному показують будинок - доволі дорогий, з якого 10 (!) років виселяли окупасів. Ледве виселили, будинок засраний (вибачаюсь), в дуже поганому стані.

- в другому наш український блогер, який одночасно працює рієлтором, рекламує суперову квартиру ПІД РЕМОНТ - квартира як він говорить «з двома спальнями», дуже гарна, правда, потребує капітального ремонту. Але продається дешево: площа 65 квадратів, а ціна 180 000€…



Так ось: не може мій приятель вирішити питання оренди. А в Іспанії з понеділка.

Цитата: «Тут є поняття окупасів та інокупасів. Які або взагалі нелегально живуть, або просто не платять і живуть. Тому мало квартир в аренду та люди бояться (!) здавати…

Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.

Подивимось що скажуть…»



Побажав наснаги та стійкості…

Блін, знову питання виникає:

«Ну де ж воно в світі українцю краще жити? Невже в Аргентині?» Еміграція, заробітчанствоNews from Spain(Або ¡No pasarán!)Ось так хотів собі на свій день народження зробити самому собі подарунок мій приятель, а в Іспанії чекає сувора дійсність…Яка - скажу пізніше.Подолавши на власному авто української реєстрації 4 100 км, прибуваєш з Анталії, де мешкаєш з 2017 року у власній квартирі 2+1, купленій в травні 2017 за 45 000€, в Іспанію, де чекає сувора іспанська дійсність…Хоча маєш готове місце роботи за отриманим фахом та спеціальністю.Не ді-джей, ІТ-ник. Тільки справжній, а не «роблений руками з того, що було»…А в Іспаніі чекає іспанська сумна дійсність.Маршрут був доволі не звичний:Анталія - кордон з Грецією - Салоніки - Тірана (Албанія) - Подгоріце (Чорногорія) - Хорватія і Італія (в Італії ночівля була у місті Брешія неподалік Мілана) - далі транзит через Францію на Іспанію.В дорозі 4,5 доби. Весь маршрут я його віртуально супроводжував, надаючи поради, бо майже цим маршрутом - але через Болгарію та Сербію - неодноразово їздив за кермом свого авто.Цікаво, що його авто - на газу.Газ був в Хорватії по 0,77€.В Італії вже по 0,85€.Так ось: всі чули про іспанських окупасів.Реальна проблема.Ось так інвестуєш в житло в Іспанії - а житло зникло майже на очах.Тільки сьогодні дивився два відеоролика:- в одному показують будинок - доволі дорогий, з якого 10 (!) років виселяли окупасів. Ледве виселили, будинок засраний (вибачаюсь), в дуже поганому стані.- в другому наш український блогер, який одночасно працює рієлтором, рекламує суперову квартиру ПІД РЕМОНТ - квартира як він говорить «з двома спальнями», дуже гарна, правда, потребує капітального ремонту. Але продається дешево: площа 65 квадратів, а ціна 180 000€…Так ось: не може мій приятель вирішити питання оренди. А в Іспанії з понеділка.Цитата: «Тут є поняття окупасів та інокупасів. Які або взагалі нелегально живуть, або просто не платять і живуть. Тому мало квартир в аренду та люди бояться (!) здавати…Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.Подивимось що скажуть…»Побажав наснаги та стійкості…Блін, знову питання виникає:«Ну де ж воно в світі українцю краще жити? Невже в Аргентині?»

У Вашому пості міститься відповідь на Ваше ж питання. Українцю, та й любому іншому, краще їхати туди, де якийсь його друг/родич вже набив собі шишки, все знає і готовий підставити плече. Мій друг так з Канади в Валенсію приїхав до інших своїх друзів. Ті познайомили з правильними людьми ( представниками місцевого вищого середнього класу), дали рекомендації+ допомогла біла європейська зарплата. Живе, радіє життю. У Вашому пості міститься відповідь на Ваше ж питання. Українцю, та й любому іншому, краще їхати туди, де якийсь його друг/родич вже набив собі шишки, все знає і готовий підставити плече. Мій друг так з Канади в Валенсію приїхав до інших своїх друзів. Ті познайомили з правильними людьми ( представниками місцевого вищого середнього класу), дали рекомендації+ допомогла біла європейська зарплата. Живе, радіє життю. gonchik74

Повідомлень: 965 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2750275127522753 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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