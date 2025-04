Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2750275127522753 Додано: Сер 23 кві, 2025 21:57

Краків не гумовий😃 Краків не гумовий😃

Чогось не сиділось їй в тій Чиказі. Чогось не сиділось їй в тій Чиказі.

Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.

Чогось не сиділось їй в тій Чиказі. Чогось не сиділось їй в тій Чиказі.

Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.

Сусід рубає бабло в Чикаго, а жінці з річною дитиною не відкрили. Теж проблема. Тітчин чоловік присмерті, рак. Обом під 80. Єдина донька з чоловіком і двома парубками по 18 під Нью-йорком і повертатись не будуть. Куди не глянь - всюди сумно. Різні кейси є. У мене один знайомий Тису переплив. Буквально. Виїхав в штати. А дівчині його ю4ю не відкрили. Живуть в Варшаві. Любов.Сусід рубає бабло в Чикаго, а жінці з річною дитиною не відкрили. Теж проблема. Тітчин чоловік присмерті, рак. Обом під 80. Єдина донька з чоловіком і двома парубками по 18 під Нью-йорком і повертатись не будуть. Куди не глянь - всюди сумно.

News from Spain

(Або ¡No pasarán!)



Ось так хотів собі на свій день народження зробити самому собі подарунок мій приятель, а в Іспанії чекає сувора дійсність…

Яка - скажу пізніше.



Подолавши на власному авто української реєстрації 4 100 км, прибуваєш з Анталії, де мешкаєш з 2017 року у власній квартирі 2+1, купленій в травні 2017 за 45 000€, в Іспанію, де чекає сувора іспанська дійсність…



Хоча маєш готове місце роботи за отриманим фахом та спеціальністю.

Не ді-джей, ІТ-ник. Тільки справжній, а не «роблений руками з того, що було»…



А в Іспаніі чекає іспанська сумна дійсність.



Маршрут був доволі не звичний:

Анталія - кордон з Грецією - Салоніки - Тірана (Албанія) - Подгоріце (Чорногорія) - Хорватія і Італія (в Італії ночівля була у місті Брешія неподалік Мілана) - далі транзит через Францію на Іспанію.

В дорозі 4,5 доби. Весь маршрут я його віртуально супроводжував, надаючи поради, бо майже цим маршрутом - але через Болгарію та Сербію - неодноразово їздив за кермом свого авто.

Цікаво, що його авто - на газу.

Газ був в Хорватії по 0,77€.

В Італії вже по 0,85€.



Так ось: всі чули про іспанських окупасів.

Реальна проблема.

Ось так інвестуєш в житло в Іспанії - а житло зникло майже на очах.

Тільки сьогодні дивився два відеоролика:

- в одному показують будинок - доволі дорогий, з якого 10 (!) років виселяли окупасів. Ледве виселили, будинок засраний (вибачаюсь), в дуже поганому стані.

- в другому наш український блогер, який одночасно працює рієлтором, рекламує суперову квартиру ПІД РЕМОНТ - квартира як він говорить «з двома спальнями», дуже гарна, правда, потребує капітального ремонту. Але продається дешево: площа 65 квадратів, а ціна 180 000€…



Так ось: не може мій приятель вирішити питання оренди. А в Іспанії з понеділка.

Цитата: «Тут є поняття окупасів та інокупасів. Які або взагалі нелегально живуть, або просто не платять і живуть. Тому мало квартир в аренду та люди бояться (!) здавати…

Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.

Подивимось що скажуть…»



Побажав наснаги та стійкості…

Блін, знову питання виникає:

«Ну де ж воно в світі українцю краще жити? Невже в Аргентині?» akurt

Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.

Подивимось що скажуть…» Цитата: «Тут є поняття окупасів та інокупасів. Які або взагалі нелегально живуть, або просто не платять і живуть. Тому мало квартир в аренду та люди бояться (!) здавати…Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.Подивимось що скажуть…»



А в других странах Европы зашел в квартиру, пачку денег на стол кинул и живешь сколько хочешь ) Знакомый только рассказывал как в Германии 2 месяца квартиру пытался снять имея зп 5к и контракт с голландской компанией. Реально конкурс какой-то как при устройстве на работу - чуть ли не резюме надо отправлять лендлорду чтобы он тебя выбрал из 100 желающих. Да и в самой Голландии та же история.



На самом деле все проще. Тут 2 варианта:



1. Краткосрочная аренда с +50% стоимости на первые 3-6 месяцев.

2. Оплата аренды сразу на пол года вперед (считай залог).



За это время легализируешься (устраиваешься на работу или регаешь автономо и платишь 1-2 квартала налоги) и потом тебе все двери открыты - сразу в письме кидаешь местный контракт или документ из налоговой если автономо и 99% что квартира твоя. По крайней мере у меня было 10/10 откликов и я сам выбирал что снять, а не все эти конкурсы.



П.С. Хотфикс поехать на первые пол года в Торевьеху - там 50% русских/украинцев, те окупасов не боятся - если перестанешь платить просто придут и выкинут из квартиры за 3 минуты. Зато что-то арендовать на порядок проще. slonomag Повідомлень: 660 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 167 раз.

Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.

Подивимось що скажуть…» Цитата: «Тут є поняття окупасів та інокупасів. Які або взагалі нелегально живуть, або просто не платять і живуть. Тому мало квартир в аренду та люди бояться (!) здавати…Через це зараз все іде через страхову, яка на рік дає гарантію виплат. Але потрібні документи іспанські. Ми подали мій контракт ЄС.Подивимось що скажуть…»



А в других странах Европы зашел в квартиру, пачку денег на стол кинул и живешь сколько хочешь ) Знакомый только рассказывал как в Германии 2 месяца квартиру пытался снять имея зп 5к и контракт с голландской компанией. Реально конкурс какой-то как при устройстве на работу - чуть ли не резюме надо отправлять лендлорду чтобы он тебя выбрал из 100 желающих. Да и в самой Голландии та же история.



А в других странах Европы зашел в квартиру, пачку денег на стол кинул и живешь сколько хочешь ) Знакомый только рассказывал как в Германии 2 месяца квартиру пытался снять имея зп 5к и контракт с голландской компанией. Реально конкурс какой-то как при устройстве на работу - чуть ли не резюме надо отправлять лендлорду чтобы он тебя выбрал из 100 желающих. Да и в самой Голландии та же история.



У Німеччині власник нерухомості, на диво, слабо захищений з боку законодавства.

Після такого й повертатись не хочеться Дюрі-бачі

Після такого й повертатись не хочеться Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..



Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.

https://kalkulator-kredytowy.azurewebsi ... sta%C5%82e А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.

Так у вас тут ставка 8% :



Oprocentowanie 7,86 % (WIBOR 5,86% + marża 2,00%)



Это и правда такие ставки в Польше? Так у вас тут ставка 8% :Oprocentowanie 7,86 % (WIBOR 5,86% + marża 2,00%)Это и правда такие ставки в Польше?



В США примерно столько.

Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.

Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.

Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.

Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.

Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.

Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.

Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.

Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.

Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект. rjkz

Після такого й повертатись не хочеться

