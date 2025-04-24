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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2751275227532754
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:40

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Так все, але давайте рахувати.
Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).
Тобто
оренда - 3000 в місяць власнику.
іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?

Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене.


Это имеет смысл на лонг терм и/или на растущем рынке.
Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что...
Насчет Польши - была относительно низкая база и есть рост. ЧТо-то было подобное в Украине в начале 00-х. Потом были обвалы и рост, но до уровня 2008 года цены так и не вернулись. И это при инфляции доллара.
Кроме того, попробуйте посмотреть графики цен на недвигу не в деньгах, а в золоте. И увидите +/- реальную динамику за вычетом обесценивания фиатных денег.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:44

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).

На Заході чого? Африканського континента?
UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину
Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину
Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину


Я уже отвечал на тот пост.
Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:48

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..
Після такого й повертатись не хочеться


То Ви собі вже знайшли виправдання? :)

Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:52

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..
Після такого й повертатись не хочеться


То Ви собі вже знайшли виправдання? :)

Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..


халявным баварским не захлебнитесь
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:57

  Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..
Після такого й повертатись не хочеться

Чому не потягом?
Можна не встаючи з полиці виїхати і повернутись, і все по розкладу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:27

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:То Ви собі вже знайшли виправдання? :)

Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..


халявным баварским не захлебнитесь

Желчью не захлебнитесь :lol:
_hunter
 
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