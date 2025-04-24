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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2751275227532754 Додано: Чет 24 кві, 2025 19:40 gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Так все, але давайте рахувати.

Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).

Тобто

оренда - 3000 в місяць власнику.

іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла. Так все, але давайте рахувати.Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).Тобтооренда -в місяць власнику.іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) -в місяць банку відсотків,в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040? У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?

Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене. Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене.



Это имеет смысл на лонг терм и/или на растущем рынке.

Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что...

Насчет Польши - была относительно низкая база и есть рост. ЧТо-то было подобное в Украине в начале 00-х. Потом были обвалы и рост, но до уровня 2008 года цены так и не вернулись. И это при инфляции доллара.

Кроме того, попробуйте посмотреть графики цен на недвигу не в деньгах, а в золоте. И увидите +/- реальную динамику за вычетом обесценивания фиатных денег. Это имеет смысл на лонг терм и/или на растущем рынке.Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что...Насчет Польши - была относительно низкая база и есть рост. ЧТо-то было подобное в Украине в начале 00-х. Потом были обвалы и рост, но до уровня 2008 года цены так и не вернулись. И это при инфляции доллара.Кроме того, попробуйте посмотреть графики цен на недвигу не в деньгах, а в золоте. И увидите +/- реальную динамику за вычетом обесценивания фиатных денег. rjkz

Повідомлень: 17229 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8547 раз. Подякували: 5391 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 19:44 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276 ). Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого).

На Заході чого? Африканського континента?

UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину

Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину

Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину На Заході чого? Африканського континента?UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годинуКанада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годинуНідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину



Я уже отвечал на тот пост.

Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5. Я уже отвечал на тот пост.Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5. rjkz

Повідомлень: 17229 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8547 раз. Подякували: 5391 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 19:48 fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..

Після такого й повертатись не хочеться Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..



То Ви собі вже знайшли виправдання? То Ви собі вже знайшли виправдання?

Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?.. Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?.. _hunter Повідомлень: 9601 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 19:52 _hunter написав: fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..

Після такого й повертатись не хочеться Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..



То Ви собі вже знайшли виправдання? То Ви собі вже знайшли виправдання?

Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?.. Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..



халявным баварским не захлебнитесь халявным баварским не захлебнитесь fox767676 Повідомлень: 3455 З нами з: 13.06.20 Подякував: 415 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 19:57 Дюрі-бачі написав: Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..

Після такого й повертатись не хочеться Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити..Після такого й повертатись не хочеться

Чому не потягом?

Можна не встаючи з полиці виїхати і повернутись, і все по розкладу. Чому не потягом?Можна не встаючи з полиці виїхати і повернутись, і все по розкладу. Hotab Повідомлень: 14835 З нами з: 15.02.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 кві, 2025 20:27 fox767676 написав: _hunter написав: fox767676 написав: То Ви собі вже знайшли виправдання? То Ви собі вже знайшли виправдання?

Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?.. Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..



халявным баварским не захлебнитесь халявным баварским не захлебнитесь

Желчью не захлебнитесь Желчью не захлебнитесь _hunter Повідомлень: 9601 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2751275227532754 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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