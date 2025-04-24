Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене.
Это имеет смысл на лонг терм и/или на растущем рынке. Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что... Насчет Польши - была относительно низкая база и есть рост. ЧТо-то было подобное в Украине в начале 00-х. Потом были обвалы и рост, но до уровня 2008 года цены так и не вернулись. И это при инфляции доллара. Кроме того, попробуйте посмотреть графики цен на недвигу не в деньгах, а в золоте. И увидите +/- реальную динамику за вычетом обесценивания фиатных денег.
BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).
На Заході чого? Африканського континента? UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину
Я уже отвечал на тот пост. Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5.
Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити.. Після такого й повертатись не хочеться
То Ви собі вже знайшли виправдання?
Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..
Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити.. Після такого й повертатись не хочеться
То Ви собі вже знайшли виправдання?
Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..
Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити.. Після такого й повертатись не хочеться
Чому не потягом? Можна не встаючи з полиці виїхати і повернутись, і все по розкладу.