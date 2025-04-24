Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене.
Это имеет смысл на лонг терм и/или на растущем рынке. Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что... Насчет Польши - была относительно низкая база и есть рост. ЧТо-то было подобное в Украине в начале 00-х. Потом были обвалы и рост, но до уровня 2008 года цены так и не вернулись. И это при инфляции доллара. Кроме того, попробуйте посмотреть графики цен на недвигу не в деньгах, а в золоте. И увидите +/- реальную динамику за вычетом обесценивания фиатных денег.
BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).
На Заході чого? Африканського континента? UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину
Я уже отвечал на тот пост. Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5.
Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити.. Після такого й повертатись не хочеться
То Ви собі вже знайшли виправдання?
Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..
Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити.. Після такого й повертатись не хочеться
То Ви собі вже знайшли виправдання?
Немного странная формулировка: вы в том же магазине когда товары выбираете -- тоже оправдание ищите?..
Дюрі-бачі написав:Вперше з початку активних бойових дій виїхав. Капець на кордоні допити роблять, наче я якийсь шпійон і вивожу державну таємницю. З 6 до 11 ранку в черзі, а потім до 15.00 перевірка документів і 2 допити.. Після такого й повертатись не хочеться
Чому не потягом? Можна не встаючи з полиці виїхати і повернутись, і все по розкладу.
BIGor написав:Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.
Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так?
Такое бывает. Если долго сидеть на одном месте. Насчет "прибиральниць". Есть знакомая уборщица, убирает офис (или офисы?). Своя кооперативная квартира "1бедрум, которая ощущается как 3 бедрум". Есть, тн J4 1бдрм. Сколько зарабатывает - не знаю. Есть чувак, который подрабатывает уборщиком в здании, кажется 18 долларов в час. В МТА уборщик 22,5 доллара в час имел года 4 назад. Сейчас наверное больще. И для сравнения. Женщина работает на ситиджаб в офисе по хаузингу, говорит, что зарплата меньше чем у хоуматтендентов (то есть, близко к минималке), 2 знакомые вышли на пенсии с социальных центров (сошиалворкеры) с почти одинаковыми зп 22 и 22,5 доллара в час проработали около 30 лет. Это считается квалифицированная работа, нужен диплом каледжа. Видел стартовые инженерные позиции - 40 тысяч в год.
akurt написав:в Туреччині сала немає, свиней не їдять, бо то вважається лайном та брудом. Відповідно, виникає питання забезпечення яловичиною та курятиною.
Спитав знайомого турка, він родом з якогось гірського аула, чемпіон Турції з їх національної боротьби, шо з м`яса їдять турки? Він сказав шо у його родині 90% це баранина, інше це кури, кози. Кури в них були тільки для яєць, з козячого молока вони айран робили. Звісно іноді вони різали курицю та козу, але основне це баранина. Також овочі- баклажани, перець, ще шось, я не запам`ятав. На моє пряме питання чи є свинина в Турції? Він відповів шо якщо потрібно, то купить можна у великих супермаркетах, в основному у Стамбулі. Це імпортна свинина. На моє інше питання чи їв він коли-небудь свинину? Він відповів шо одного разу їв, його релігія прямо не забороняє вживання свинини(я не знаю яка саме релігія). Але сказав шо йому не сподобалась, чимось м`ясо воняло. Спитав його за яловичину, він сказав шо корів у них не було, зараз він їсть яловичину, яле це дорого, основним м`ясом залишається баранина. Рибу теж їсть, але не багато.
аби ви бачили лани з травою у Франції та корів (чомусь всі білого кольору - великі як слони корови та бички)
Це молочні породи корів, на м`ясо інші породи, їх небагато тримають, саме дороге м`ясо з корів чорного кольору(Aberdeen Angus).
Считается самая дорогая мясная порода Виго. Честно говоря, я несколько раз покупал Ангус, но то-ли у меня что-то не выходило то-ло хз, но нее очень получалось. Я вообще не понимаю как угадать с этой говядиной - то тает во рту, то жесткая как подощва кирзового сапога. Конечно, это не касается вырезки, но из нее стейк не делают.
Барышня с довольно удачным бэкграундом (препод в одной из самых именитых школ Инглиша в Украине), но без определенной цели и мотивациии. Устроила себе приключение на 3 года, искала пути заработка, мужа, впечатлений. Мало того, по тупиковой Ю4Ю. Возможно, мужа и искала, чтоюы получить возможност ь остаться. Разочаровалась и свалила. На самом деле, она не сильно напрягалась. Но не знала чего хочет.