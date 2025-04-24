RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2752275327542755
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 22:25

  rjkz написав:Барышня с довольно удачным бэкграундом (препод в одной из самых именитых школ Инглиша в Украине), но без определенной цели и мотивациии.
Устроила себе приключение на 3 года, искала пути заработка, мужа, впечатлений.
Мало того, по тупиковой Ю4Ю.
Возможно, мужа и искала, чтоюы получить возможност ь остаться.
Разочаровалась и свалила.
На самом деле, она не сильно напрягалась.
Но не знала чего хочет.

Шлях самурая...
Але
1. Живе спілкування в англомовному середовищі
2. Пожила в різних місцях в США, так сказати, побачила світ, є що з чим порівняти.
3. +25Кує
4. Розкрутила свій ютуб-канал.
Може ще що пропустив
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39328
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 22:52

flyman
4. Розкрутила свій ютуб-канал.


А у «блогера» «не здохнути на корі дерева на обід » скільки підписників?
Ночкін один? І то за взаємну підписку?)
Hotab
 
Повідомлень: 14837
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 23:22

  rjkz написав:Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что...


US new home sales jump in March; supply still rising

WASHINGTON (Reuters) -Sales of new U.S. single-family homes increased more than expected in March as buyers rushed to take advantage of a decline in mortgage rates, but a gloomy economic outlook poses a challenge to the housing market recovery.

New home sales jumped 7.4% to a seasonally adjusted annual rate of 724,000 units last month, the highest level since September 2024, the Commerce Department's Census Bureau said on Wednesday. The sales pace for February was revised down to a rate of 674,000 units from the previously reported 676,000 units.

Тези:
- Міністерство торгівлі США оприлюднило нову статистику продажів житла за березень 2025.
- Відповідно, кількість продажів нових будинків у країні зросла на 7,4 відсотка щомісяця з урахуванням сезонних факторів до 724 тисяч минулого місяця.
- Ринкове очікування продажів нових будинків, яке досягло найвищого рівня з вересня минулого року, становило 684 тис.
- У лютому продажі нових будинків зросли на 3,1% до 674 000.
- У березні продажі нових будинків у країні зросли на 6 відсотків у річному обчисленні.
- Середня ціна продажу нових будинків у США минулого місяця знизилася на 1,9 відсотка за рік до 403 600 доларів США.

Джерело: https://finance.yahoo.com/news/us-home- ... pBsDtlnBQR

Також тут:
https://www.census.gov/construction/nrs ... index.html
https://www.themortgagenote.org/new-hom ... -in-march/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10799
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 23:31

akurt

Акурт ты смотри кого и что ты лайкаешь
обоссаного и заблеваного от передоза холявой чмошника хантера с сентенциями против меня
fox767676
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 23:43

Смотрю. Вижу. Делаю выводы.
Если говорить объективно, то за последние 5 лет на меня НЕКОТОРЫЕ (далее слово "люди" хотел написать, но оно будет неверным) вылили столько грязи, столько своего дерьма, столько инсинуаций, столько бреда и лжи, столько обвинений во всех смертных грехах - что я имел бы право еще лет 10 вперед писать только гадости и только трехэтажным матом.
Кстати: НИКТО и НИКОГДА не вставал на мою защиту.
За последние 5 лет - один раз и только один человек.
Так что "Полёт нормальный"!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10799
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 23:51

akurt

Сура 22, Аят 46
Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.
fox767676
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2752275327542755
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.