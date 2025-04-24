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rjkz написав:Барышня с довольно удачным бэкграундом (препод в одной из самых именитых школ Инглиша в Украине), но без определенной цели и мотивациии. Устроила себе приключение на 3 года, искала пути заработка, мужа, впечатлений. Мало того, по тупиковой Ю4Ю. Возможно, мужа и искала, чтоюы получить возможност ь остаться. Разочаровалась и свалила. На самом деле, она не сильно напрягалась. Но не знала чего хочет.
Шлях самурая... Але 1. Живе спілкування в англомовному середовищі 2. Пожила в різних місцях в США, так сказати, побачила світ, є що з чим порівняти. 3. +25Кує 4. Розкрутила свій ютуб-канал. Може ще що пропустив
rjkz написав:Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что...
US new home sales jump in March; supply still rising
WASHINGTON (Reuters) -Sales of new U.S. single-family homes increased more than expected in March as buyers rushed to take advantage of a decline in mortgage rates, but a gloomy economic outlook poses a challenge to the housing market recovery.
New home sales jumped 7.4% to a seasonally adjusted annual rate of 724,000 units last month, the highest level since September 2024, the Commerce Department's Census Bureau said on Wednesday. The sales pace for February was revised down to a rate of 674,000 units from the previously reported 676,000 units.
Тези: - Міністерство торгівлі США оприлюднило нову статистику продажів житла за березень 2025. - Відповідно, кількість продажів нових будинків у країні зросла на 7,4 відсотка щомісяця з урахуванням сезонних факторів до 724 тисяч минулого місяця. - Ринкове очікування продажів нових будинків, яке досягло найвищого рівня з вересня минулого року, становило 684 тис. - У лютому продажі нових будинків зросли на 3,1% до 674 000. - У березні продажі нових будинків у країні зросли на 6 відсотків у річному обчисленні. - Середня ціна продажу нових будинків у США минулого місяця знизилася на 1,9 відсотка за рік до 403 600 доларів США.
Смотрю. Вижу. Делаю выводы. Если говорить объективно, то за последние 5 лет на меня НЕКОТОРЫЕ (далее слово "люди" хотел написать, но оно будет неверным) вылили столько грязи, столько своего дерьма, столько инсинуаций, столько бреда и лжи, столько обвинений во всех смертных грехах - что я имел бы право еще лет 10 вперед писать только гадости и только трехэтажным матом. Кстати: НИКТО и НИКОГДА не вставал на мою защиту. За последние 5 лет - один раз и только один человек. Так что "Полёт нормальный"!
Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.