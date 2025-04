Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2752275327542755 Додано: Чет 24 кві, 2025 22:25 rjkz написав: Барышня с довольно удачным бэкграундом (препод в одной из самых именитых школ Инглиша в Украине), но без определенной цели и мотивациии.

Устроила себе приключение на 3 года, искала пути заработка, мужа, впечатлений.

Мало того, по тупиковой Ю4Ю.

Возможно, мужа и искала, чтоюы получить возможност ь остаться.

Разочаровалась и свалила.

На самом деле, она не сильно напрягалась.

Шлях самурая...

Але

1. Живе спілкування в англомовному середовищі

2. Пожила в різних місцях в США, так сказати, побачила світ, є що з чим порівняти.

3. +25Кує

4. Розкрутила свій ютуб-канал.

Може ще що пропустив

4. Розкрутила свій ютуб-канал.





А у «блогера» «не здохнути на корі дерева на обід » скільки підписників?

Бывает, рынок достиг какого-то локального максимума и несколько лет не только не расти, но и,возможно, снижаться. Так, например, происходит несколько лет в НЙ. Не сомневаюсь, что со временем, рост возобновится, но когда и каким темпом - вопрос. Сейчас речь идет о возможной рецессии, так что...

US new home sales jump in March; supply still rising



WASHINGTON (Reuters) -Sales of new U.S. single-family homes increased more than expected in March as buyers rushed to take advantage of a decline in mortgage rates, but a gloomy economic outlook poses a challenge to the housing market recovery.



New home sales jumped 7.4% to a seasonally adjusted annual rate of 724,000 units last month, the highest level since September 2024, the Commerce Department's Census Bureau said on Wednesday. The sales pace for February was revised down to a rate of 674,000 units from the previously reported 676,000 units.



Тези:

- Міністерство торгівлі США оприлюднило нову статистику продажів житла за березень 2025.

- Відповідно, кількість продажів нових будинків у країні зросла на 7,4 відсотка щомісяця з урахуванням сезонних факторів до 724 тисяч минулого місяця.

- Ринкове очікування продажів нових будинків, яке досягло найвищого рівня з вересня минулого року, становило 684 тис.

- У лютому продажі нових будинків зросли на 3,1% до 674 000.

- У березні продажі нових будинків у країні зросли на 6 відсотків у річному обчисленні.

- Середня ціна продажу нових будинків у США минулого місяця знизилася на 1,9 відсотка за рік до 403 600 доларів США.



Джерело: https://finance.yahoo.com/news/us-home- ... pBsDtlnBQR



Також тут:

https://www.census.gov/construction/nrs ... index.html

Акурт ты смотри кого и что ты лайкаешь

Смотрю. Вижу. Делаю выводы.

Если говорить объективно, то за последние 5 лет на меня НЕКОТОРЫЕ (далее слово "люди" хотел написать, но оно будет неверным) вылили столько грязи, столько своего дерьма, столько инсинуаций, столько бреда и лжи, столько обвинений во всех смертных грехах - что я имел бы право еще лет 10 вперед писать только гадости и только трехэтажным матом.

Кстати: НИКТО и НИКОГДА не вставал на мою защиту.

За последние 5 лет - один раз и только один человек.

Так что "Полёт нормальный"! akurt

Сура 22, Аят 46

akurt

Сура 22, Аят 46

Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.



Сура 22, Аят 46

На цьому форумі це НЕ ПРАЦЮЄ.

Я вже десь 1000 разів писав особам, які мали суттєві психо-фінансові проблеми та вади, і які виливали на мене виварки та бочки свого смердючого лайна (невідомо за що, бо я слава Богу ніколи в житті їх не бачив та ніяк - слава Богу - не перетинався ) - щоби боялися Бога, бо він все бачить все та покарає ЖОРСТКО.

НЕ слухали жодного разу з тієї 1000 разів. Було від мене 1000 закликів, попереджень і прохань.

Бог - що цікаво - всіх тих покарав дуже ЖОРСТКО.

News from USA



Оскільки виникло вище питання щодо рецесії на ринку нерухомості США - зв"язався із своїм приятелем в тому місті, де я бував неодноразово, відвідуючи Baskin school of engineering in UCSC.

https://engineering.ucsc.edu

Питання просте: що там на ринку нерухомості, що на сьогодні є цікавого.

Мова йде про можна сказати курортне місто в Каліфорнії - це берег завжди прохолодного Тихого океану. Пляжі там є, але купатися ви там точно НЕ будете: вода завжди холодна і вітри.

Але місця красиві та цікаві. Суцільні ліси...

Я не те, щоби знаю місто досконально - але не забулкаю ніде та завжди знайду місце для безкоштовного паркування авто.

Так ось. Інформація про ціни та рівень життя.

Мені б спобався будинок, який розташований ось тут.

https://maps.app.goo.gl/M4rrNpyJVkUsTPMM6



"ЛЛЛ":

- розташований не дуже близько, але і не дуже далеко від знаменитої траси номер 17, яка пов"язує міста Сан Хосе (столиця "Силіконової долини") та берегом океану. Щоби ви собі уявили, про що йдеться мова: майже копія траси з Сімферополя на Алушту. Траса доволі напружена. Але мешкати недалеко від неї досить непогано.

- розташований на тихій вулиці з приватними будинками - завжди є місце для паркування, принаймні по фронту свого будинка. Це при тому, що в центрі міста завжди купи відвідувачів/туристів і завжди проблема з паркуванням.

- поруч школи: Santa Cruz City Elementary, Harbor High, університет UCSC.



Готуємо 1 449 000 доларів:

- територія 7 соток;

- будинок в 2 поверхи. 2 гаража.

- Рік побудови: 2012.

- Property size 2,524 sqft (близько 250 кв.м)

- 3 beds 2,5 bath

Цитата від пана на ім"я Том: "Modern comfort meets spacious, well-designed living in this big and beautiful, move-in ready, 3+BR Branciforte Creek home. Built in 2012, this one boasts an open-concept great room design that seamlessly connects generous living, dining, and kitchen areas, perfect for both entertaining and everyday living. The chefs kitchen features ample cabinets and counters, spacious center island with seating for four, and walk-in pantry. A versatile room off the front entry easily serves as a home office or guest bedroom, highlighting the homes flexible floor plan. Upstairs, a family room, generous primary suite w/separate soaking tub and shower, two more BRs, a full bath, and laundry room. High ceilings, central heating and AC, dual-pane windows, energy-efficient fixtures and appliances, patio space in front, and garden spaces both front and back."



Не знаю як вам, а мені б сподобався б такий будинок:

