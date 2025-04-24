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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2753275427552756
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..

Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати :shock: , хоча питання рівня 5-го класу.
Ну і от наприклад з тіє ж історії
https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/
Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.

Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:44

  барабашов написав:Отакойы
В Д'Артанляндии наш писатель-фантаст стал попом МП-РПЦ и начал по дзержински так сказать, как Генрих Ягода почти, жорсткокарать.
Правда уже не под знаменем Аллаha, но то такэ...

Не нервуйся так. Я ж тобі вже казав: у п'ятницю – до початку Шаббату – не проси у мене грошей. Дам – а гріх буде на тобі. Ребе тебе буде лаяти.
Ту купюру в 50 гривень, що я маю і яка не дає тобі спокою - отримаєш в червні, на Шавуот, коли приїдуть до себе на Клинчик приятелі.
Вчора підтвердили: приїжджають до мене на своєму Судзукі у травні. З ними і передам.
До цього можеш трохи заробити на Донецькому шосе.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:52

  akurt написав:
  fox767676 написав:akurt

Сура 22, Аят 46
Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.

На цьому форумі це НЕ ПРАЦЮЄ.
Я вже десь 1000 разів писав особам, які мали суттєві психо-фінансові проблеми та вади, і які виливали на мене виварки та бочки свого смердючого лайна (невідомо за що, бо я слава Богу ніколи в житті їх не бачив та ніяк - слава Богу - не перетинався) - щоби боялися Бога, бо він все бачить все та покарає ЖОРСТКО.
НЕ слухали жодного разу з тієї 1000 разів. Було від мене 1000 закликів, попереджень і прохань.
Бог - що цікаво - всіх тих покарав дуже ЖОРСТКО.
Реально. :D


дивуєте
«Бо хто має, тому дасться; а хто не має, у того відніметься і те, що має.» (Мк. 4:25)?
Хто в Україні був зажуреною безхатньою кьюашечкою - той і у Польщі буде стрибати по зйомним хатам, хто в Україні був чмошником - той і у Німеччині буде зневаженим соціальщиком
Не зрозуміло з якої такої християнської доброчинності ви стали таким поблажливим до сірих та вбогих розумом та душею
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:56

  BIGor написав:столицю Туреччини ніхто не зміг назвати :shock: , хоча питання рівня 5-го класу.

Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁
А от Америки Турция дальше.
Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:01

  Сибарит написав:
  BIGor написав:столицю Туреччини ніхто не зміг назвати :shock: , хоча питання рівня 5-го класу.

Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁
А от Америки Турция дальше.
Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон?

Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка. :mrgreen:
BIGor
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