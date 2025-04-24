Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..
Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу. Ну і от наприклад з тіє ж історії https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/
Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.
Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.
Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую).
барабашов написав:Отакойы В Д'Артанляндии наш писатель-фантаст стал попом МП-РПЦ и начал по дзержински так сказать, как Генрих Ягода почти, жорсткокарать. Правда уже не под знаменем Аллаha, но то такэ...
Не нервуйся так. Я ж тобі вже казав: у п'ятницю – до початку Шаббату – не проси у мене грошей. Дам – а гріх буде на тобі. Ребе тебе буде лаяти. Ту купюру в 50 гривень, що я маю і яка не дає тобі спокою - отримаєш в червні, на Шавуот, коли приїдуть до себе на Клинчик приятелі. Вчора підтвердили: приїжджають до мене на своєму Судзукі у травні. З ними і передам. До цього можеш трохи заробити на Донецькому шосе.
Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди.
На цьому форумі це НЕ ПРАЦЮЄ. Я вже десь 1000 разів писав особам, які мали суттєві психо-фінансові проблеми та вади, і які виливали на мене виварки та бочки свого смердючого лайна (невідомо за що, бо я слава Богу ніколи в житті їх не бачив та ніяк - слава Богу - не перетинався) - щоби боялися Бога, бо він все бачить все та покарає ЖОРСТКО. НЕ слухали жодного разу з тієї 1000 разів. Було від мене 1000 закликів, попереджень і прохань. Бог - що цікаво - всіх тих покарав дуже ЖОРСТКО. Реально.
дивуєте «Бо хто має, тому дасться; а хто не має, у того відніметься і те, що має.» (Мк. 4:25)? Хто в Україні був зажуреною безхатньою кьюашечкою - той і у Польщі буде стрибати по зйомним хатам, хто в Україні був чмошником - той і у Німеччині буде зневаженим соціальщиком Не зрозуміло з якої такої християнської доброчинності ви стали таким поблажливим до сірих та вбогих розумом та душею