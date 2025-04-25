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#<1 ... 2753275427552756 Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:40 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть.. Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..

Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу.

Ну і от наприклад з тіє ж історії

https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/

Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.



Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую). Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати, хоча питання рівня 5-го класу.Ну і от наприклад з тіє ж історіїМало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую). BIGor

Повідомлень: 9912 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1431 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:44 барабашов написав: Отакойы

В Д'Артанляндии наш писатель-фантаст стал попом МП-РПЦ и начал по дзержински так сказать, как Генрих Ягода почти, жорсткокарать.

Правда уже не под знаменем Аллаha, но то такэ... ОтакойыВ Д'Артанляндии наш писатель-фантаст стал попом МП-РПЦ и начал по дзержински так сказать, как Генрих Ягода почти, жорсткокарать.Правда уже не под знаменем Аллаha, но то такэ...

Не нервуйся так. Я ж тобі вже казав: у п'ятницю – до початку Шаббату – не проси у мене грошей. Дам – а гріх буде на тобі. Ребе тебе буде лаяти.

Ту купюру в 50 гривень, що я маю і яка не дає тобі спокою - отримаєш в червні, на Шавуот, коли приїдуть до себе на Клинчик приятелі.

Вчора підтвердили: приїжджають до мене на своєму Судзукі у травні. З ними і передам.

До цього можеш трохи заробити на Донецькому шосе. Не нервуйся так. Я ж тобі вже казав: у п'ятницю – до початку Шаббату – не проси у мене грошей. Дам – а гріх буде на тобі. Ребе тебе буде лаяти.Ту купюру в 50 гривень, що я маю і яка не дає тобі спокою - отримаєш в червні, на Шавуот, коли приїдуть до себе на Клинчик приятелі.Вчора підтвердили: приїжджають до мене на своєму Судзукі у травні. З ними і передам.До цього можеш трохи заробити на Донецькому шосе. akurt

Повідомлень: 10802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:52 akurt написав: fox767676 написав: akurt



Сура 22, Аят 46

Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. Сура 22, Аят 46

На цьому форумі це НЕ ПРАЦЮЄ.

Я вже десь 1000 разів писав особам, які мали суттєві психо-фінансові проблеми та вади, і які виливали на мене виварки та бочки свого смердючого лайна (невідомо за що, бо я слава Богу ніколи в житті їх не бачив та ніяк - слава Богу - не перетинався ) - щоби боялися Бога, бо він все бачить все та покарає ЖОРСТКО.

НЕ слухали жодного разу з тієї 1000 разів. Було від мене 1000 закликів, попереджень і прохань.

Бог - що цікаво - всіх тих покарав дуже ЖОРСТКО.

Реально. На цьому форумі це НЕ ПРАЦЮЄ.Я вже десь 1000 разів писав особам, які мали суттєві психо-фінансові проблеми та вади, і які виливали на мене виварки та бочки свого смердючого лайна (невідомо за що, бо- слава Богу -) - щоби боялися Бога, бо він все бачить все та покарає ЖОРСТКО.НЕ слухали жодного разу з тієї 1000 разів. Було від мене 1000 закликів, попереджень і прохань.Реально.



дивуєте

«Бо хто має, тому дасться; а хто не має, у того відніметься і те, що має.» (Мк. 4:25)?

Хто в Україні був зажуреною безхатньою кьюашечкою - той і у Польщі буде стрибати по зйомним хатам, хто в Україні був чмошником - той і у Німеччині буде зневаженим соціальщиком

Не зрозуміло з якої такої християнської доброчинності ви стали таким поблажливим до сірих та вбогих розумом та душею дивуєте«Бо хто має, тому дасться; а хто не має, у того відніметься і те, що має.» (Мк. 4:25)?Хто в Україні був зажуреною безхатньою кьюашечкою - той і у Польщі буде стрибати по зйомним хатам, хто в Україні був чмошником - той і у Німеччині буде зневаженим соціальщикомНе зрозуміло з якої такої християнської доброчинності ви стали таким поблажливим до сірих та вбогих розумом та душею fox767676 Повідомлень: 3462 З нами з: 13.06.20 Подякував: 395 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:56 BIGor написав: столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу. столицю Туреччини ніхто не зміг назвати, хоча питання рівня 5-го класу.

Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁

А от Америки Турция дальше.

Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон? Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁А от Америки Турция дальше.Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8089 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6417 раз. Подякували: 21482 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:01 Сибарит написав: BIGor написав: столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу. столицю Туреччини ніхто не зміг назвати, хоча питання рівня 5-го класу.

Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁

А от Америки Турция дальше.

Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон? Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁А от Америки Турция дальше.Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон?

Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка. Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка. BIGor

Повідомлень: 9912 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1431 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2753275427552756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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