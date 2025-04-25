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#<1 ... 2753275427552756 Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:01 Сибарит написав: BIGor написав: столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу. столицю Туреччини ніхто не зміг назвати, хоча питання рівня 5-го класу.

Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁

А от Америки Турция дальше.

Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон? Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁А от Америки Турция дальше.Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон?

Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка. Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка. BIGor

Повідомлень: 9913 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1430 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:08 BIGor написав: Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.

Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.

Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.

Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁 Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8091 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6417 раз. Подякували: 21483 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:19 Сибарит написав: BIGor написав: Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.

Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.

Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.

Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁 Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁

Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує. Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує. BIGor

Повідомлень: 9913 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1430 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:28 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США примерно столько.

Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.

Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.

Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.

Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.

Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.

Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.

Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.

Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.

Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект. В США примерно столько.Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект.

Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.



Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:



200к цена дома

75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)

150к берешь в ипотеку



Траты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.



Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.



Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.



П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать. Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:200к цена дома75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)150к берешь в ипотекуТраты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать. slonomag Повідомлень: 661 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 167 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2753275427552756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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