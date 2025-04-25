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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:01
Сибарит написав: BIGor написав:
столицю Туреччини ніхто не зміг назвати
, хоча питання рівня 5-го класу.
Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁
А от Америки Турция дальше.
Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон?
Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:08
BIGor написав:
Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.
Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.
Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:19
Сибарит написав: BIGor написав:
Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.
Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.
Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁
Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:28
rjkz написав:
В США примерно столько.
Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.
Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.
Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.
Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.
Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.
Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.
Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.
Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.
Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект.
Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.
Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:
200к цена дома
75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)
150к берешь в ипотеку
Траты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.
Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.
Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.
П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать.
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