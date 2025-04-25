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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2753275427552756
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:01

  Сибарит написав:
  BIGor написав:столицю Туреччини ніхто не зміг назвати :shock: , хоча питання рівня 5-го класу.

Что-то мне подсказывает, что и у нас большая половина назовет Стамбул 😁
А от Америки Турция дальше.
Кстати, сможете без поиска в Гугле сходу назвать столицу государства Вашингтон?

Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:08

  BIGor написав:Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.

Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.
Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:19

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву.

Государство (state) Вашингтон находится к северу от государства Орегон через Колумбию.
Сидней и Мельбурн? Торонто и Монреаль? 😁

Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В США примерно столько.
Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.
Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.
Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.
Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.
Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.
Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.
Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.
Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.
Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект.

Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.

Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:

200к цена дома
75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)
150к берешь в ипотеку

Траты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.

Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.

Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.

П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать.

П.П.С. Рассматриваю покупку дома в своей урбанизации грубо говоря в 50м от моего дома чтобы на перекурах видеть его. Если вдруг случится простой то не переживать о окупасах.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:48

  BIGor написав:Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.

Как-то агрессивненько.
Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:11

  Сибарит написав:
  BIGor написав:Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.

Как-то агрессивненько.
Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам.

Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки. :D

Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху :mrgreen:
BIGor
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