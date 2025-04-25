Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:01
Я таку державу як "Вашингтон" не знаю. Але наприклад столицю Автстралії чи Кагади - можу помилитись, але 2 варанта назву. Але бульшість американців по ому опитуванню думають що то святкова індичка.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:08
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:19
Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.
Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:
200к цена дома
75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)
150к берешь в ипотеку
Траты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.
Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.
Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.
П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать.
П.П.С. Рассматриваю покупку дома в своей урбанизации грубо говоря в 50м от моего дома чтобы на перекурах видеть его. Если вдруг случится простой то не переживать о окупасах.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:48
Как-то агрессивненько.
Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:11
Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.
Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху
Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:09
Панове, не лайтеся, згідно з реаліями США штат - це окрема держава із своїм урядом, своїми законами, своїми податками, своїми суддями, своєю поліцією. Все своє і все інше. Переїхали в інший штат - зміна навіть посвідчення водія та номерних знаків на авто. Бо ви почали жити в іншому штаті - в іншій державі.
Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.
З точки зору української географії, шкільної освіти та соціології є інша реальність: США є унітарною державою із столицею в місті Вашингтон (District of Columbia).
Якби американці це почули, то сильно б здивувалися, бо вони в будь-якому питанні завжди спочатку питають, про який штат іде мова.
Наприклад, якщо спитати у громадянина США «Яка у вас середня зарплатня?» - завжди буде зустрічне запитання: «А в якому штаті?»
Саме тому фактично існують різні:
- податки на нерухомість;
- податки конкретного штату на товари та послуги (або відсутність податків, як наприклад в згаданому вище штаті Орегон. Цікаво, що якщо ви щось купили в штаті Орегон, але не ж мешканцем цього штату, то після повернення в свій штат (свою державу) повинні сплатити податок на куплену річ (MacBook наприклад) в країні/штаті свого проживання.
- різна мінімальна оплата праці.
- різна середня зарплатня.
- реально все різне.
Нам все це важко зрозуміти/прийняти, але це саме так.
Зверніть увагу: після назви міста завжди в дужках вказують назву штату, наприклад:
Sebastopol (CA).
(Місто названо ще в 19-му сторіччі на знак підтримки відомого нам всім міста. Історія, як відомо, завжди повторюється: американці тоді підтримували російську імперію, бо англійці були окупантами та загарбниками «і «там», і «тут»).
Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:39
Пане slonomag!
Персональна від мене подяка за Ваш останній допис.
Так приємно, що є серед українців розумні люди.
Все чітко, точно, зрозуміло, вивірено та логічно.
А то зранку вже виповзло звідкись щось незрозуміле, нагидить на Фінансовому форумі України і поневолі я згадую приказку від мами : «До нашого берега - як не гімно, так тріска!»
Я малим був - не все розумів, а вона пояснювала: коли наша родина переїхала (емігрувала фактично) з Полтавщини та почали жити на правому берегу Дніпра, біля залишків фортеці Кодак, то навесні всі чекали що Дніпро щось принесе цінне після того, як розстане крига: хто бочку дубову вловить, хто дошку корисну для подвірʼя, ну а бувало і так, як у нас на форумі: буває припливає згадане в приказці.
Тому дуже цікаво та приємно читати Ваш допис та Вашу математику, підвищуєте рівень знань та обізнаності учасників форуму.
Ділитеся досвідом та ідеями.
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