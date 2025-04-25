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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:09

Панове, не лайтеся, згідно з реаліями США штат - це окрема держава із своїм урядом, своїми законами, своїми податками, своїми суддями, своєю поліцією. Все своє і все інше. Переїхали в інший штат - зміна навіть посвідчення водія та номерних знаків на авто. Бо ви почали жити в іншому штаті - в іншій державі.
Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

З точки зору української географії, шкільної освіти та соціології є інша реальність: США є унітарною державою із столицею в місті Вашингтон (District of Columbia).
Якби американці це почули, то сильно б здивувалися, бо вони в будь-якому питанні завжди спочатку питають, про який штат іде мова.
Наприклад, якщо спитати у громадянина США «Яка у вас середня зарплатня?» - завжди буде зустрічне запитання: «А в якому штаті?»

Саме тому фактично існують різні:
- податки на нерухомість;
- податки конкретного штату на товари та послуги (або відсутність податків, як наприклад в згаданому вище штаті Орегон. Цікаво, що якщо ви щось купили в штаті Орегон, але не ж мешканцем цього штату, то після повернення в свій штат (свою державу) повинні сплатити податок на куплену річ (MacBook наприклад) в країні/штаті свого проживання.
- різна мінімальна оплата праці.
- різна середня зарплатня.
- реально все різне.

Нам все це важко зрозуміти/прийняти, але це саме так.
Зверніть увагу: після назви міста завжди в дужках вказують назву штату, наприклад:
Sebastopol (CA).
(Місто названо ще в 19-му сторіччі на знак підтримки відомого нам всім міста. Історія, як відомо, завжди повторюється: американці тоді підтримували російську імперію, бо англійці були окупантами та загарбниками «і «там», і «тут»).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:39

Пане slonomag!
Персональна від мене подяка за Ваш останній допис.
Так приємно, що є серед українців розумні люди.
Все чітко, точно, зрозуміло, вивірено та логічно.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:03

  akurt написав:Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

Спасибо за поддержку, но я и Вам вынужден возразить.
Столицей Вашингтона является город Олимпия. Это немного южнее Сиэтла по пятерке.
Сибарит
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