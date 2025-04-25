RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2753275427552756
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:09

Панове, не лайтеся, згідно з реаліями США штат - це окрема держава із своїм урядом, своїми законами, своїми податками, своїми суддями, своєю поліцією. Все своє і все інше. Переїхали в інший штат - зміна навіть посвідчення водія та номерних знаків на авто. Бо ви почали жити в іншому штаті - в іншій державі.
Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

З точки зору української географії, шкільної освіти та соціології є інша реальність: США є унітарною державою із столицею в місті Вашингтон (District of Columbia).
Якби американці це почули, то сильно б здивувалися, бо вони в будь-якому питанні завжди спочатку питають, про який штат іде мова.
Наприклад, якщо спитати у громадянина США «Яка у вас середня зарплатня?» - завжди буде зустрічне запитання: «А в якому штаті?»

Саме тому фактично існують різні:
- податки на нерухомість;
- податки конкретного штату на товари та послуги (або відсутність податків, як наприклад в згаданому вище штаті Орегон. Цікаво, що якщо ви щось купили в штаті Орегон, але не ж мешканцем цього штату, то після повернення в свій штат (свою державу) повинні сплатити податок на куплену річ (MacBook наприклад) в країні/штаті свого проживання.
- різна мінімальна оплата праці.
- різна середня зарплатня.
- реально все різне.

Нам все це важко зрозуміти/прийняти, але це саме так.
Зверніть увагу: після назви міста завжди в дужках вказують назву штату, наприклад:
Sebastopol (CA).
(Місто названо ще в 19-му сторіччі на знак підтримки відомого нам всім міста. Історія, як відомо, завжди повторюється: американці тоді підтримували російську імперію, бо англійці були окупантами та загарбниками «і «там», і «тут»).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10802
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:39

Пане slonomag!
Персональна від мене подяка за Ваш останній допис.
Так приємно, що є серед українців розумні люди.
Все чітко, точно, зрозуміло, вивірено та логічно.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10802
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:03

  akurt написав:Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

Спасибо за поддержку, но я и Вам вынужден возразить.
Столицей Вашингтона является город Олимпия. Это немного южнее Сиэтла по пятерке.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8097
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6417 раз.
Подякували: 21485 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32

Хм… правда… реально здивували…
Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

Що цікаво - це містечко з населенням в 50 тисяч людей мабуть навіть проїжджав і не помітив.

Дякую да таку інформацію. Два рази відвідував штат Вашингтон, кожен рад по тижню, мандрував багато - і на вулкан, і на завод Boeing - але про місто Олімпія і не чув ні від кого…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 кві, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10802
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40

  akurt написав:Хм… правда… реально здивували…
Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.
В Орегоне тоже столица не Портленд.
А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8097
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6417 раз.
Подякували: 21485 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:19

  BIGor написав:
  rjkz написав:Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..

Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати :shock: , хоча питання рівня 5-го класу.
Ну і от наприклад з тіє ж історії
https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/
Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.

Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую).


Разное есть.
Да, в США все заточено на местное.
И вместо изучения столицы Бурунди, американец ответит все столицы всех 50 штатов США.
Столица штата Нью Йорк? Без гугла. Нью Йорк? А-тя-тя нееет. Не Нью Йорк.
Насчет языков?
Ну так тут не морочатся тем, что не надо.
Но не все.
У моих друзей ребенок в той или иной мере знает не то 6 не то 7 языков.
Нафига?
Когда мы только приехали, ходили на всякие мероприятия по адаптации. Тут есть разные социалные центры, котторые помогают. Познакомились с чуваком, который свободно говорил на рашен. Думали бывший из союза. Возраст "предпенсионный".
Оказалось - нет.
Бывший полицейский. Американец в хз каком колене, никого из русскоязычных в родне не было. Просто выучил. Причем в Манхеттен ездил из Лонг Айленда (преимущественно дорогой пригород НЙ, но там есть и дешевые локации), до Манхеттена добираться часа 2,5. Волонтер.
Тут есть свой "набор" активити для детей, который развивает то или иное.
Зачастую это спорт, музыка. Каждое такое активити начинается примерно с 500 долларов в месяц. Серьезный спорт - это тысячИ долларов в месяц на 1 ребенка.
В основном, это про возможность поступить в хороший вуз.
Мало только быть хорошим учеником, надо чем-то еще заниматься. Я этого не понимаю, но это их общество.
Языки в это не входят.
Приветствуется знание еще одного языка, желательно испанского, но мало кого интересует. Учитывая, что это страна эмигрантов, то найти человека на позицию с требованием "Инглиш+любой другой язык" - совсем не проблема.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17234
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8547 раз.
Подякували: 5392 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
  #<1 ... 2753275427552756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14020)
25.04.2025 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.