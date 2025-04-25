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Панове, не лайтеся, згідно з реаліями США штат - це окрема держава із своїм урядом, своїми законами, своїми податками, своїми суддями, своєю поліцією. Все своє і все інше. Переїхали в інший штат - зміна навіть посвідчення водія та номерних знаків на авто. Бо ви почали жити в іншому штаті - в іншій державі. Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.
З точки зору української географії, шкільної освіти та соціології є інша реальність: США є унітарною державою із столицею в місті Вашингтон (District of Columbia). Якби американці це почули, то сильно б здивувалися, бо вони в будь-якому питанні завжди спочатку питають, про який штат іде мова. Наприклад, якщо спитати у громадянина США «Яка у вас середня зарплатня?» - завжди буде зустрічне запитання: «А в якому штаті?»
Саме тому фактично існують різні: - податки на нерухомість; - податки конкретного штату на товари та послуги (або відсутність податків, як наприклад в згаданому вище штаті Орегон. Цікаво, що якщо ви щось купили в штаті Орегон, але не ж мешканцем цього штату, то після повернення в свій штат (свою державу) повинні сплатити податок на куплену річ (MacBook наприклад) в країні/штаті свого проживання. - різна мінімальна оплата праці. - різна середня зарплатня. - реально все різне.
Нам все це важко зрозуміти/прийняти, але це саме так. Зверніть увагу: після назви міста завжди в дужках вказують назву штату, наприклад: Sebastopol (CA). (Місто названо ще в 19-му сторіччі на знак підтримки відомого нам всім міста. Історія, як відомо, завжди повторюється: американці тоді підтримували російську імперію, бо англійці були окупантами та загарбниками «і «там», і «тут»).
rjkz написав:Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..
Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу. Ну і от наприклад з тіє ж історії https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/
Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.
Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.
Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую).
Разное есть. Да, в США все заточено на местное. И вместо изучения столицы Бурунди, американец ответит все столицы всех 50 штатов США. Столица штата Нью Йорк? Без гугла. Нью Йорк? А-тя-тя нееет. Не Нью Йорк. Насчет языков? Ну так тут не морочатся тем, что не надо. Но не все. У моих друзей ребенок в той или иной мере знает не то 6 не то 7 языков. Нафига? Когда мы только приехали, ходили на всякие мероприятия по адаптации. Тут есть разные социалные центры, котторые помогают. Познакомились с чуваком, который свободно говорил на рашен. Думали бывший из союза. Возраст "предпенсионный". Оказалось - нет. Бывший полицейский. Американец в хз каком колене, никого из русскоязычных в родне не было. Просто выучил. Причем в Манхеттен ездил из Лонг Айленда (преимущественно дорогой пригород НЙ, но там есть и дешевые локации), до Манхеттена добираться часа 2,5. Волонтер. Тут есть свой "набор" активити для детей, который развивает то или иное. Зачастую это спорт, музыка. Каждое такое активити начинается примерно с 500 долларов в месяц. Серьезный спорт - это тысячИ долларов в месяц на 1 ребенка. В основном, это про возможность поступить в хороший вуз. Мало только быть хорошим учеником, надо чем-то еще заниматься. Я этого не понимаю, но это их общество. Языки в это не входят. Приветствуется знание еще одного языка, желательно испанского, но мало кого интересует. Учитывая, что это страна эмигрантов, то найти человека на позицию с требованием "Инглиш+любой другой язык" - совсем не проблема.