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#<1 ... 2753275427552756 Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:09 Панове, не лайтеся, згідно з реаліями США штат - це окрема держава із своїм урядом, своїми законами, своїми податками, своїми суддями, своєю поліцією. Все своє і все інше. Переїхали в інший штат - зміна навіть посвідчення водія та номерних знаків на авто. Бо ви почали жити в іншому штаті - в іншій державі.

Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.



З точки зору української географії, шкільної освіти та соціології є інша реальність: США є унітарною державою із столицею в місті Вашингтон (District of Columbia).

Якби американці це почули, то сильно б здивувалися, бо вони в будь-якому питанні завжди спочатку питають, про який штат іде мова.

Наприклад, якщо спитати у громадянина США «Яка у вас середня зарплатня?» - завжди буде зустрічне запитання: «А в якому штаті?»



Саме тому фактично існують різні:

- податки на нерухомість;

- податки конкретного штату на товари та послуги (або відсутність податків, як наприклад в згаданому вище штаті Орегон. Цікаво, що якщо ви щось купили в штаті Орегон, але не ж мешканцем цього штату, то після повернення в свій штат (свою державу) повинні сплатити податок на куплену річ (MacBook наприклад) в країні/штаті свого проживання.

- різна мінімальна оплата праці.

- різна середня зарплатня.

- реально все різне.



Нам все це важко зрозуміти/прийняти, але це саме так.

Зверніть увагу: після назви міста завжди в дужках вказують назву штату, наприклад:

Sebastopol (CA).

(Місто названо ще в 19-му сторіччі на знак підтримки відомого нам всім міста. Історія, як відомо, завжди повторюється: американці тоді підтримували російську імперію, бо англійці були окупантами та загарбниками «і «там», і «тут»). akurt

Повідомлень: 10802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:39 Пане slonomag!

Персональна від мене подяка за Ваш останній допис.

Так приємно, що є серед українців розумні люди.

Все чітко, точно, зрозуміло, вивірено та логічно. akurt

Повідомлень: 10802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:03 akurt написав: Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

Спасибо за поддержку, но я и Вам вынужден возразить.

Столицей Вашингтона является город Олимпия. Это немного южнее Сиэтла по пятерке. Спасибо за поддержку, но я и Вам вынужден возразить.Столицей Вашингтона является город Олимпия. Это немного южнее Сиэтла по пятерке. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8097 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6417 раз. Подякували: 21485 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32 Хм… правда… реально здивували…

Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…



Що цікаво - це містечко з населенням в 50 тисяч людей мабуть навіть проїжджав і не помітив.



Дякую да таку інформацію. Два рази відвідував штат Вашингтон, кожен рад по тижню, мандрував багато - і на вулкан, і на завод Boeing - але про місто Олімпія і не чув ні від кого… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 кві, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40 akurt написав: Хм… правда… реально здивували…

Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

Хм… правда… реально здивували…Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.

В Орегоне тоже столица не Портленд.

А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁 В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.В Орегоне тоже столица не Портленд.А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8097 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6417 раз. Подякували: 21485 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:19 BIGor написав: rjkz написав: Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть.. Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..

Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу.

Ну і от наприклад з тіє ж історії

https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/

Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.



Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую). Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати, хоча питання рівня 5-го класу.Ну і от наприклад з тіє ж історіїМало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую).



Разное есть.

Да, в США все заточено на местное.

И вместо изучения столицы Бурунди, американец ответит все столицы всех 50 штатов США.

Столица штата Нью Йорк? Без гугла. Нью Йорк? А-тя-тя нееет. Не Нью Йорк.

Насчет языков?

Ну так тут не морочатся тем, что не надо.

Но не все.

У моих друзей ребенок в той или иной мере знает не то 6 не то 7 языков.

Нафига?

Когда мы только приехали, ходили на всякие мероприятия по адаптации. Тут есть разные социалные центры, котторые помогают. Познакомились с чуваком, который свободно говорил на рашен. Думали бывший из союза. Возраст "предпенсионный".

Оказалось - нет.

Бывший полицейский. Американец в хз каком колене, никого из русскоязычных в родне не было. Просто выучил. Причем в Манхеттен ездил из Лонг Айленда (преимущественно дорогой пригород НЙ, но там есть и дешевые локации), до Манхеттена добираться часа 2,5. Волонтер.

Тут есть свой "набор" активити для детей, который развивает то или иное.

Зачастую это спорт, музыка. Каждое такое активити начинается примерно с 500 долларов в месяц. Серьезный спорт - это тысячИ долларов в месяц на 1 ребенка.

В основном, это про возможность поступить в хороший вуз.

Мало только быть хорошим учеником, надо чем-то еще заниматься. Я этого не понимаю, но это их общество.

Языки в это не входят.

Приветствуется знание еще одного языка, желательно испанского, но мало кого интересует. Учитывая, что это страна эмигрантов, то найти человека на позицию с требованием "Инглиш+любой другой язык" - совсем не проблема. Разное есть.Да, в США все заточено на местное.И вместо изучения столицы Бурунди, американец ответит все столицы всех 50 штатов США.Столица штата Нью Йорк? Без гугла. Нью Йорк? А-тя-тя нееет. Не Нью Йорк.Насчет языков?Ну так тут не морочатся тем, что не надо.Но не все.У моих друзей ребенок в той или иной мере знает не то 6 не то 7 языков.Нафига?Когда мы только приехали, ходили на всякие мероприятия по адаптации. Тут есть разные социалные центры, котторые помогают. Познакомились с чуваком, который свободно говорил на рашен. Думали бывший из союза. Возраст "предпенсионный".Оказалось - нет.Бывший полицейский. Американец в хз каком колене, никого из русскоязычных в родне не было. Просто выучил. Причем в Манхеттен ездил из Лонг Айленда (преимущественно дорогой пригород НЙ, но там есть и дешевые локации), до Манхеттена добираться часа 2,5. Волонтер.Тут есть свой "набор" активити для детей, который развивает то или иное.Зачастую это спорт, музыка. Каждое такое активити начинается примерно с 500 долларов в месяц. Серьезный спорт - это тысячИ долларов в месяц на 1 ребенка.В основном, это про возможность поступить в хороший вуз.Мало только быть хорошим учеником, надо чем-то еще заниматься. Я этого не понимаю, но это их общество.Языки в это не входят.Приветствуется знание еще одного языка, желательно испанского, но мало кого интересует. Учитывая, что это страна эмигрантов, то найти человека на позицию с требованием "Инглиш+любой другой язык" - совсем не проблема. rjkz

Повідомлень: 17234 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8547 раз. Подякували: 5392 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2753275427552756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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