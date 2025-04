Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2754275527562757> Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:09 Панове, не лайтеся, згідно з реаліями США штат - це окрема держава із своїм урядом, своїми законами, своїми податками, своїми суддями, своєю поліцією. Все своє і все інше. Переїхали в інший штат - зміна навіть посвідчення водія та номерних знаків на авто. Бо ви почали жити в іншому штаті - в іншій державі.

Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.



З точки зору української географії, шкільної освіти та соціології є інша реальність: США є унітарною державою із столицею в місті Вашингтон (District of Columbia).

Якби американці це почули, то сильно б здивувалися, бо вони в будь-якому питанні завжди спочатку питають, про який штат іде мова.

Наприклад, якщо спитати у громадянина США «Яка у вас середня зарплатня?» - завжди буде зустрічне запитання: «А в якому штаті?»



Саме тому фактично існують різні:

- податки на нерухомість;

- податки конкретного штату на товари та послуги (або відсутність податків, як наприклад в згаданому вище штаті Орегон. Цікаво, що якщо ви щось купили в штаті Орегон, але не ж мешканцем цього штату, то після повернення в свій штат (свою державу) повинні сплатити податок на куплену річ (MacBook наприклад) в країні/штаті свого проживання.

- різна мінімальна оплата праці.

- різна середня зарплатня.

- реально все різне.



Нам все це важко зрозуміти/прийняти, але це саме так.

Зверніть увагу: після назви міста завжди в дужках вказують назву штату, наприклад:

Sebastopol (CA).

(Місто названо ще в 19-му сторіччі на знак підтримки відомого нам всім міста. Історія, як відомо, завжди повторюється: американці тоді підтримували російську імперію, бо англійці були окупантами та загарбниками «і «там», і «тут»). akurt

Повідомлень: 10802 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:39 Пане slonomag!

Персональна від мене подяка за Ваш останній допис.

Так приємно, що є серед українців розумні люди.

Все чітко, точно, зрозуміло, вивірено та логічно.

Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:03 akurt написав: Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

Вини саме так розуміють, що столицею штату (держави) Вашингтон є місто Сіетл.

Спасибо за поддержку, но я и Вам вынужден возразить.

Столицей Вашингтона является город Олимпия. Это немного южнее Сиэтла по пятерке. Спасибо за поддержку, но я и Вам вынужден возразить.Столицей Вашингтона является город Олимпия. Это немного южнее Сиэтла по пятерке. Сибарит

Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32 Хм… правда… реально здивували…

Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…



Що цікаво - це містечко з населенням в 50 тисяч людей мабуть навіть проїжджав і не помітив.



Дякую да таку інформацію. Два рази відвідував штат Вашингтон, кожен рад по тижню, мандрував багато - і на вулкан, і на завод Boeing - але про місто Олімпія і не чув ні від кого…

Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40 akurt написав: Хм… правда… реально здивували…

Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

Хм… правда… реально здивували…Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.

В Орегоне тоже столица не Портленд.

А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁 В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.В Орегоне тоже столица не Портленд.А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁 Сибарит

Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:19 BIGor написав: rjkz написав: Ютуб? Для зарабатывания на нем очень важна страна откуда смотрят. По США самый высокий рейт. Ну вот она тут была, рассказывала, и я ее смотрел. Про Польшу из США не будут смотреть..

Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати , хоча питання рівня 5-го класу.

Ну і от наприклад з тіє ж історії

https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/12/250799/

Волонтер і шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії "Tesla" Ілону Маску підручник з історії України.



Він придбав для мільярдера книгу "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою.

Мало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую). Як виявляється американці географічні/історичні інваліди. Іноді мені підкидує відео де задають питання про країни американцям - так, наприклад, столицю Туреччини ніхто не зміг назвати, хоча питання рівня 5-го класу.Ну і от наприклад з тіє ж історіїМало того, американці часто знають тільки одну мову, а наприклад в мене в оточенні багато людей знають по 2-3 мови (російську не рахую).



Разное есть.

Да, в США все заточено на местное.

И вместо изучения столицы Бурунди, американец ответит все столицы всех 50 штатов США.

Столица штата Нью Йорк? Без гугла. Нью Йорк? А-тя-тя нееет. Не Нью Йорк.

Насчет языков?

Ну так тут не морочатся тем, что не надо.

Но не все.

У моих друзей ребенок в той или иной мере знает не то 6 не то 7 языков.

Нафига?

Когда мы только приехали, ходили на всякие мероприятия по адаптации. Тут есть разные социалные центры, котторые помогают. Познакомились с чуваком, который свободно говорил на рашен. Думали бывший из союза. Возраст "предпенсионный".

Оказалось - нет.

Бывший полицейский. Американец в хз каком колене, никого из русскоязычных в родне не было. Просто выучил. Причем в Манхеттен ездил из Лонг Айленда (преимущественно дорогой пригород НЙ, но там есть и дешевые локации), до Манхеттена добираться часа 2,5. Волонтер.

Тут есть свой "набор" активити для детей, который развивает то или иное.

Зачастую это спорт, музыка. Каждое такое активити начинается примерно с 500 долларов в месяц. Серьезный спорт - это тысячИ долларов в месяц на 1 ребенка.

В основном, это про возможность поступить в хороший вуз.

Мало только быть хорошим учеником, надо чем-то еще заниматься. Я этого не понимаю, но это их общество.

Языки в это не входят.

Приветствуется знание еще одного языка, желательно испанского, но мало кого интересует. Учитывая, что это страна эмигрантов, то найти человека на позицию с требованием "Инглиш+любой другой язык" - совсем не проблема. Разное есть.Да, в США все заточено на местное.И вместо изучения столицы Бурунди, американец ответит все столицы всех 50 штатов США.Столица штата Нью Йорк? Без гугла. Нью Йорк? А-тя-тя нееет. Не Нью Йорк.Насчет языков?Ну так тут не морочатся тем, что не надо.Но не все.У моих друзей ребенок в той или иной мере знает не то 6 не то 7 языков.Нафига?Когда мы только приехали, ходили на всякие мероприятия по адаптации. Тут есть разные социалные центры, котторые помогают. Познакомились с чуваком, который свободно говорил на рашен. Думали бывший из союза. Возраст "предпенсионный".Оказалось - нет.Бывший полицейский. Американец в хз каком колене, никого из русскоязычных в родне не было. Просто выучил. Причем в Манхеттен ездил из Лонг Айленда (преимущественно дорогой пригород НЙ, но там есть и дешевые локации), до Манхеттена добираться часа 2,5. Волонтер.Тут есть свой "набор" активити для детей, который развивает то или иное.Зачастую это спорт, музыка. Каждое такое активити начинается примерно с 500 долларов в месяц. Серьезный спорт - это тысячИ долларов в месяц на 1 ребенка.В основном, это про возможность поступить в хороший вуз.Мало только быть хорошим учеником, надо чем-то еще заниматься. Я этого не понимаю, но это их общество.Языки в это не входят.Приветствуется знание еще одного языка, желательно испанского, но мало кого интересует. Учитывая, что это страна эмигрантов, то найти человека на позицию с требованием "Инглиш+любой другой язык" - совсем не проблема. rjkz

Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:08 slonomag написав: rjkz написав: В США примерно столько.

Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.

Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.

Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.

Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.

Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.

Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.

Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.

Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.

Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект. В США примерно столько.Народ еще не принимает во внимание, что за владение надо платить налоги.Например в НДж, в некоторых каунти до 2% от стоимости в год и стоимость хоть и отстает от рыночной (если купили давно), но периодически пересматривается.Например, мои знакомые платили еще лет 10 назад 11 куе в год, а сейчас 14 куе в год.Кроме этого, в НЙ часть коммунальных услуг входит в аренду (если речь о квартире в билдинге), обычно платится отдельно только электричество и газ, но бывает и только электричество, а бывает и ничего. Встречал только один билдинг (не сомневаюсь, что их больше), где вода оплачивается. Но собственник платит мейнтаненс, в который входит все. И коммунальные, включая отопление, воду, зачастую газ (если каждый апартмент не имеет собственного счетчика) и ээ (по той-же причине) и налоги (они могут входить в мейнтаненс, а могут не входить), а еще страховки (и сейчас это сильно подорожало) и еще нести ответственность (в тч материальную) за состояние своей собственности (соответствие кодам), за что могут штрафовать и кое-где могут даже отчуждать.Кроме того, есть фиксированные платы за разные услуги, которые оказываются билдингу (юридические, санитарные, и тд). Это ложится на плечи собственника и абсолютно не чешет теннанта.Да, если взять отдельный случай на коротком промежутке времени, то может выглядеть так : 1800 (аренда) минус 800 мейнтаненс. Но если взять все расходы (без банковских %%) то вполне может быть и так 1800 минус 1300. А если считать с %% то может (и выходит) довольно большой минус.Мы с женой уже ездили и смотрели квартиры под аренду. Но потом передумали.Я уж не говорю о том, что вместо того, чтобы платить банку %% за ипотеку, можно держать деньги на СД и они будут приносить %%, сопоставимые с доходностью от аренды даже в Украине. В НЙ, на данный момент финансово не интересно владеть недвигой. Ни для жилья ни для аренды.Кроме того, по покупке и последующей продаже есть существенные расходы. И для их нивелирования надо держать очень длительное время объект.

Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.



Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:



200к цена дома

75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)

150к берешь в ипотеку



Траты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.



Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.



Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.



П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать.



П.П.С. Рассматриваю покупку дома в своей урбанизации грубо говоря в 50м от моего дома чтобы на перекурах видеть его. Если вдруг случится простой то не переживать о окупасах. Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло). Обслуживание дома/урбанизации тоже в среднем около 50 евро в месяц, не сильно критично.Вот я прикидываю сейчас покупку под аренду:200к цена дома75к платишь сам (50 за дом + 25 на налоги)150к берешь в ипотекуТраты: 600евро взнос по ипотеке (фикс) + 60евро обслуживание + 250евро налоги с аренды (~25%) + 40евро за владение (500/год) = 950евро в месяц.Доход: 1000евро/месяц если не париться туристами и просто кого-то заселить на долгосрок. Можно конечно и больше, но считаем самый минимальный вариант чтобы не париться ремонтами, уборками и тд. Ну и при такой цене у тебя 0 простоев так как это реально на пару сотен дешевле чем у других.Итого имеем 150к (выплаченная ипотека) + 18к (50евро разницы * 360месяцев) за 30 лет = 5.6к/год. С 75к вложенных это 7.5% годовых выходит. Как по мне неплохо. Даже если будут какие-то непредвиденные траты и по итогу выйдет 4-5% годовых то тоже норм - никакой депозит в Европе тебе столько не даст.П.С. Это конечно все теория, если есть какие-то мысли почему оно так не получится буду рад услышать.П.П.С. Рассматриваю покупку дома в своей урбанизации грубо говоря в 50м от моего дома чтобы на перекурах видеть его. Если вдруг случится простой то не переживать о окупасах.



Э...

Продлил депозит под 4% годовых с неделю назад, хотя банк через дорогу дает 4,3%

Но у меня Чейз. Все-таки самый большой банк с активами в 37 триллионов (если мне не изменяет память).

Конечно, это ПОКА.

А там - как знать.

Какая разница платит теннант или банк? Только по американским традициям, если у теннанта засорилась раковина - звонит лендлорду, не работает замок/розетка/затопили соседи или он их/ течет унитаз ....туда-же. С банком все проще.

Да, сам дом может дорожать. Но может и дешеветь. Как сейчас во Флориде.

А вклад в банке только инфляция подкусывает, но %% компенсируют.

Можно еще в бонды вкладывать. Там чуть побольше и налогов нет. Но 3 года желательно не трогать и можно покупать на 1 ССН только на 10К в год. Э...Продлил депозит под 4% годовых с неделю назад, хотя банк через дорогу дает 4,3%Но у меня Чейз. Все-таки самый большой банк с активами в 37 триллионов (если мне не изменяет память).Конечно, это ПОКА.А там - как знать.Какая разница платит теннант или банк? Только по американским традициям, если у теннанта засорилась раковина - звонит лендлорду, не работает замок/розетка/затопили соседи или он их/ течет унитаз ....туда-же. С банком все проще.Да, сам дом может дорожать. Но может и дешеветь. Как сейчас во Флориде.А вклад в банке только инфляция подкусывает, но %% компенсируют.Можно еще в бонды вкладывать. Там чуть побольше и налогов нет. Но 3 года желательно не трогать и можно покупать на 1 ССН только на 10К в год. rjkz

Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:18 BIGor написав: Сибарит написав: BIGor написав: Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.

Как-то агрессивненько.

Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам. Как-то агрессивненько.Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам.

Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.



Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху



На самом деле, Ваш оппонень прав.

США - это прототип ЕС.

Просто очень старенький.

В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.

Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).

Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?

Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.

Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.

Кстати, насчет США и СДА.

Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.

США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с).

В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна. На самом деле, Ваш оппонень прав.США - это прототип ЕС.Просто очень старенький.В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.Кстати, насчет США и СДА.Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.США - это русский перевод. USA - The Unitedof America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтедоф таки Америка" (с).В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна. rjkz

Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:29 rjkz написав: Я уже отвечал на тот пост.

Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5. Я уже отвечал на тот пост.Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5.

Нет времени и желания глубоко копаться, но вот то, что сходу нашлось:

The average hourly wage rate in Ontario for employees was $36.14 in January, above the average rate across Canada ($34.75). Ontario’s average hourly wage rate in January rose by 6.4% on a year-over-year basis (by $2.18 from $33.96 in January 2023) which was slightly below the 6.5% increase in December.

Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:32 BIGor написав: Сибарит написав: BIGor написав: Не пишіть дурощі, Вашингтон це не держава, є штат Вашингтон, є місто Вашингтон. Так само держави Орегон не існує. Штат - існує.

Как-то агрессивненько.

Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам. Как-то агрессивненько.Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам.

Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.



Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху

Федеральний Республіка Німеччина, наскільки знаю, подібне в Індії, там в різних штатах різні святкові дні. Щодо Кіровоградської обл. це позор декомунізації, як річка Дніпро названа на честь одноіменного нас.пункт. Краков Віслою чомусь не назвали, як і Вроцлав або Щецин Одрою. Федеральний Республіка Німеччина, наскільки знаю, подібне в Індії, там в різних штатах різні святкові дні. Щодо Кіровоградської обл. це позор декомунізації, як річка Дніпро названа на честь одноіменного нас.пункт. Краков Віслою чомусь не назвали, як і Вроцлав або Щецин Одрою. flyman

