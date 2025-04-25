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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2754275527562757
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:41

  slonomag написав:Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло).

Нашел расчет своего налога на 2025 год.
За квартиру 118 зл/30 дол. (1,19 зл. за м.кв. в год), за землю 238 зл./60 дол. (0,73 зл. за м.кв. в год), за гараж 395 зл./99 дол. (11,48 зл. за м.кв. в год).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:45

  Сибарит написав:
  akurt написав:Хм… правда… реально здивували…
Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…

В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.
В Орегоне тоже столица не Портленд.
А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁


Поставил плюсы.
Простительно невежество людей, живущих в Европе не знать столицы государств США.
Но почему-то они считают, что все должны знать столицу каких-то туриций или албаний.
И да, Вы правы. Столицы штатов, как правило, это маленькие, зачастую депрессивные городки.
Например, столица одного из самых дорогих в плане недвиги, государств Нью Джерси - очень депрессивный городок Трентон.
А столица Калифорнии, в которой только ленивый не поднимает 500+к в год - довольно скромный Сакраменто. Не Сан-Франциско и НЕ ЛА.
И Нью Йорк имеет столицей не одноименный город (кстати, формально, НЙС - это объединение 5 городов - Манхеттен (именнно он Нью Йорк-Нью Йорк или как почтовый адрес NY, NY), Brooklyn (Brooklyn, NY), Queens (Queens, NY), Bronx (Bronx, NY), Staten Island (Staten Island, NY). NY, в данных случаях - это ШТАТ НЙ. Кстати, полуформально, еще Лонг Айленд - часть НЙС, но для стороннего человека там "черт ногу сломит". Его то пригородом считают, то частью Квинса. На самом деле, есть административное деление и есть географическое.И в административном, 2 округа острова - это пригороды, а часть...Бруклин и Квинс.Но когда говорят о " Я поеду в Лонг Айленд", имеется ввиду именно пригород. А столица государства НЙ - маленький городок Олбани.
Кстати, на киевских курсах ИНглища, почему-то многие были удивлены, что столица Канады - Оттава. Не Торонто, не Монреаль и не Ванкувер. Маленькая Оттава.
Но украинцам простительно. Американцам не знать какую-то Анкару или Канберру - нет. Сразу "они -тупые" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:57

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я уже отвечал на тот пост.
Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5.

Нет времени и желания глубоко копаться, но вот то, что сходу нашлось:
The average hourly wage rate in Ontario for employees was $36.14 in January, above the average rate across Canada ($34.75). Ontario’s average hourly wage rate in January rose by 6.4% on a year-over-year basis (by $2.18 from $33.96 in January 2023) which was slightly below the 6.5% increase in December.

Т.е. какой-то отдельно взятый человек в отдельно взятом году может и не ощутить повышения з/п (хоть минимальной, хоть средней), но в целом эти повышения есть. Я вот тоже первые 4 года в Польше сидел на одной и той же сумме (такая была политика компании). После ковида народ стал массово сваливать (за год ушло процентов 40-50 из отдела, в том числе и я) и только тогда компания что-то там пересмотрела и были какие-то повышения.


Я и не спорю, что повыщается. Только это не "как закон".
Мне не повышали ЗП на протяжении последних 3 лет. Потом подняли на 4%.
В самом начале меня "развели" на стартовую и через 1,5 месяца я пришел - или поднимаете или вынужден уйти.
У знакомого вообще не подняли в этом году.
Даже на величину инфляции.
Нет законом определенных критериев поднятия зп.
Есть желание или нежелание работника и работодателя.
И, как правило, зависит от рынка труда, чтобы получить лучше зп, надо менять работодателя. Именно таким образом и растет СРЕДНЯЯ зп по стране. И тот, кто сидит на одном месте много-много лет, может очутиться на минималке, которая вырастет до его некогда большой зп.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Держава Каліфорнія із столицею Сакраменто заявила, що її ВВП 4 в світі, обігнавши ВВП Японії
flyman
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