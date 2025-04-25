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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:41
slonomag написав:
Наверное США и Европу не корректно сравнивать так как у нас все эти доп траты на порядок меньше. Например за владение недвиги ты платишь 0.5% в год от цены на момент постройки которая обычно в 2-3 раза ниже реальной. Например я в том году заплатил 500евро за дом стоимостью 200к (0.25% вышло).
Нашел расчет своего налога на 2025 год.
За квартиру 118 зл/30 дол. (1,19 зл. за м.кв. в год), за землю 238 зл./60 дол. (0,73 зл. за м.кв. в год), за гараж 395 зл./99 дол. (11,48 зл. за м.кв. в год).
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:45
Сибарит написав: akurt написав:
Хм… правда… реально здивували…
Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…
В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.
В Орегоне тоже столица не Портленд.
А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁
Поставил плюсы.
Простительно невежество людей, живущих в Европе не знать столицы государств США.
Но почему-то они считают, что все должны знать столицу каких-то туриций или албаний.
И да, Вы правы. Столицы штатов, как правило, это маленькие, зачастую депрессивные городки.
Например, столица одного из самых дорогих в плане недвиги, государств Нью Джерси - очень депрессивный городок Трентон.
А столица Калифорнии, в которой только ленивый не поднимает 500+к в год - довольно скромный Сакраменто. Не Сан-Франциско и НЕ ЛА.
И Нью Йорк имеет столицей не одноименный город (кстати, формально, НЙС - это объединение 5 городов - Манхеттен (именнно он Нью Йорк-Нью Йорк или как почтовый адрес NY, NY), Brooklyn (Brooklyn, NY), Queens (Queens, NY), Bronx (Bronx, NY), Staten Island (Staten Island, NY). NY, в данных случаях - это ШТАТ НЙ. Кстати, полуформально, еще Лонг Айленд - часть НЙС, но для стороннего человека там "черт ногу сломит". Его то пригородом считают, то частью Квинса. На самом деле, есть административное деление и есть географическое.И в административном, 2 округа острова - это пригороды, а часть...Бруклин и Квинс.Но когда говорят о " Я поеду в Лонг Айленд", имеется ввиду именно пригород. А столица государства НЙ - маленький городок Олбани.
Кстати, на киевских курсах ИНглища, почему-то многие были удивлены, что столица Канады - Оттава. Не Торонто, не Монреаль и не Ванкувер. Маленькая Оттава.
Но украинцам простительно. Американцам не знать какую-то Анкару или Канберру - нет. Сразу "они -тупые" (с).
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rjkz
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:57
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Я уже отвечал на тот пост.
Лишь акцентирую, не надо смотреть на изменения минималки, это касается довольно небольшого %% работников. Например, в НЙ была минималка 15 долларов, сейчас около 16,5. Но человек с 30 долларами в час мог как получать 30 при 15 так и получает 30 при 16,5.
Нет времени и желания глубоко копаться, но вот то, что сходу нашлось:
The average hourly wage rate in Ontario for employees was $36.14 in January, above the average rate across Canada ($34.75). Ontario’s average hourly wage rate in January rose by 6.4% on a year-over-year basis (by $2.18 from $33.96 in January 2023) which was slightly below the 6.5% increase in December.
Т.е. какой-то отдельно взятый человек в отдельно взятом году может и не ощутить повышения з/п (хоть минимальной, хоть средней), но в целом эти повышения есть. Я вот тоже первые 4 года в Польше сидел на одной и той же сумме (такая была политика компании). После ковида народ стал массово сваливать (за год ушло процентов 40-50 из отдела, в том числе и я) и только тогда компания что-то там пересмотрела и были какие-то повышения.
Я и не спорю, что повыщается. Только это не "как закон".
Мне не повышали ЗП на протяжении последних 3 лет. Потом подняли на 4%.
В самом начале меня "развели" на стартовую и через 1,5 месяца я пришел - или поднимаете или вынужден уйти.
У знакомого вообще не подняли в этом году.
Даже на величину инфляции.
Нет законом определенных критериев поднятия зп.
Есть желание или нежелание работника и работодателя.
И, как правило, зависит от рынка труда, чтобы получить лучше зп, надо менять работодателя. Именно таким образом и растет СРЕДНЯЯ зп по стране. И тот, кто сидит на одном месте много-много лет, может очутиться на минималке, которая вырастет до его некогда большой зп.
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rjkz
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:45
Держава Каліфорнія із столицею Сакраменто заявила, що її ВВП 4 в світі, обігнавши ВВП Японії
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:46
flyman написав:
Держава Каліфорнія із столицею Сакраменто заявила, що її ВВП 4 в світі, обігнавши ВВП Японії
Це заявив посол держави Каліфорнія в Україні?
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BIGor
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:52
rjkz написав: BIGor написав: Сибарит написав:
Как-то агрессивненько.
Слово state переводится именно как государство. USA - это объединение 50 независимых государств. Слово "штат" придумали русские, чтобы пример такого объединения, с сохранением большой доли независимости, не породил сомнения и не мешал имперским замашкам.
Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.
Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху
На самом деле, Ваш оппонень прав.
США - это прототип ЕС.
Просто очень старенький.
В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.
Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).
Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?
Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.
Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.
Кстати, насчет США и СДА.
Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.
США - это русский перевод. USA - The United States
of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс
оф таки Америка" (с).
В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.
Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:58
rjkz написав: Сибарит написав: akurt написав:
Хм… правда… реально здивували…
Я там обʼїздив все, а про таке місто і не чув…
В США самый крупный город редко бывает столицей. А совсем мелкие очень часто.
В Орегоне тоже столица не Портленд.
А столицу Флориды Таллахасси я все время путаю с Тегусигальпой 😁
Поставил плюсы.
Простительно невежество людей, живущих в Европе не знать столицы государств США.
Но почему-то они считают, что все должны знать столицу каких-то туриций или албаний.
И да, Вы правы. Столицы штатов, как правило, это маленькие, зачастую депрессивные городки.
Например, столица одного из самых дорогих в плане недвиги, государств Нью Джерси - очень депрессивный городок Трентон.
А столица Калифорнии, в которой только ленивый не поднимает 500+к в год - довольно скромный Сакраменто. Не Сан-Франциско и НЕ ЛА.
И Нью Йорк имеет столицей не одноименный город (кстати, формально, НЙС - это объединение 5 городов - Манхеттен (именнно он Нью Йорк-Нью Йорк или как почтовый адрес NY, NY), Brooklyn (Brooklyn, NY), Queens (Queens, NY), Bronx (Bronx, NY), Staten Island (Staten Island, NY). NY, в данных случаях - это ШТАТ НЙ. Кстати, полуформально, еще Лонг Айленд - часть НЙС, но для стороннего человека там "черт ногу сломит". Его то пригородом считают, то частью Квинса. На самом деле, есть административное деление и есть географическое.И в административном, 2 округа острова - это пригороды, а часть...Бруклин и Квинс.Но когда говорят о " Я поеду в Лонг Айленд", имеется ввиду именно пригород. А столица государства НЙ - маленький городок Олбани.
Кстати, на киевских курсах ИНглища, почему-то многие были удивлены, что столица Канады - Оттава. Не Торонто, не Монреаль и не Ванкувер. Маленькая Оттава.
Но украинцам простительно. Американцам не знать какую-то Анкару или Канберру - нет. Сразу "они -тупые
" (с).
Якщо загалом порівнювати, то так і є. Їх витягує 5% найрозумніших, багато з яких до речі емігранти, типу Масків ітд. А середній рівень щось типу Венса чи Вівека, майбутні герої "Ідіократії".
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Додано: Суб 26 кві, 2025 04:08
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
Якось агресивненько, штат - це не держава, інакше США б називались СДА. Але не називаються, як і штат не є державою. Короче демагогією займаєтесь, думали показати який Ви "вумний", а вийшло навпаки.
Пс ще назвіть Кіровоградську область державою, помруть всі зі сміху
На самом деле, Ваш оппонень прав.
США - это прототип ЕС.
Просто очень старенький.
В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.
Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).
Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?
Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.
Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.
Кстати, насчет США и СДА.
Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.
США - это русский перевод. USA - The United States
of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс
оф таки Америка" (с).
В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.
Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.
Ну, глупости, так глупости.
...
Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство.
А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства.
А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото?
Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал?
Мир разнообразен.
И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.
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