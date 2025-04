Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2755275627572758 Додано: Суб 26 кві, 2025 12:01 Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: rjkz написав: BIGor написав:



На самом деле, Ваш оппонень прав.

США - это прототип ЕС.

Просто очень старенький.

В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.

Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).

Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?

Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.

Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.

Кстати, насчет США и СДА.

Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.

США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с).

В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.

Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості. Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.



Ну, глупости, так глупости.

...

Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство.

А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства.

А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото?

Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал?

Мир разнообразен.

Мир разнообразен.
И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.

Вот этот Орегон - он вообще когда-то существовал отдельно от США? Или его нарезали из ничейной земли?

Может ли Орегон выйти из состава США?

А Франция из ЕС?

А почему?

А если американцы переименуют свои State в Oblast, они автоматически перестанут быть государствами просто по факту переименования? Как так? (С)[/quote]https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon



В 19 столітті вже існував як Oregon counry.

В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.

Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.

Є Конституція Орегону.

Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Faceless написав:

Збори продовжувалися 3 години! В пʼятницю приймав участь у відеоконференції по оподаткуванню доходів, яку організувала українська діаспора у Франції.Збори продовжувалися 3 години!

3 години втикать у екран?

Стисло:

https://paris-ua.com/yak-praczyuye-syst ... francziyi/

Кому це питання цікаве- групи Мордокниги чи Телеграму типу "Українці у Франції".

Цікаво як вони оподаткують питання, яке тут піднімав slonomag по Іспанії- працював в Україні, податки сплачені в Україні.

https://youtu.be/D_15xKfim5k?si=y82yJloqmmbRdhZj

С 2.57 шедеврально. 😺



В 19 столітті вже існував як Oregon counry.

В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.

Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.

Є Конституція Орегону.

Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не?

anduzenko написав: Faceless написав:



В 19 столітті вже існував як Oregon counry.

В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.

Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.

Є Конституція Орегону.

Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не? Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.
Нагадаю, що історично Крим був окремою державою

Faceless написав: anduzenko написав: Faceless написав:

Модератор Повідомлень: 35934 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 8182 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 12:31 Faceless написав: anduzenko написав: Faceless написав: https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon



В 19 столітті вже існував як Oregon counry.

В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.

Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.

Є Конституція Орегону.

Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не? Больше на АР Крым, не? Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.

Нагадаю, що історично Крим був окремою державою

А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.

