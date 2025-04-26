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На самом деле, Ваш оппонень прав. США - это прототип ЕС. Просто очень старенький. В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться. Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное). Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства? Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные. Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС. Кстати, насчет США и СДА. Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав. США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с). В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.
Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.
Ну, глупости, так глупости. ... Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство. А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства. А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото? Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал? Мир разнообразен. И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.
Вот этот Орегон - он вообще когда-то существовал отдельно от США? Или его нарезали из ничейной земли? Может ли Орегон выйти из состава США? А Франция из ЕС? А почему? А если американцы переименуют свои State в Oblast, они автоматически перестанут быть государствами просто по факту переименования? Как так? (С)[/quote]https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
akurt написав:В пʼятницю приймав участь у відеоконференції по оподаткуванню доходів, яку організувала українська діаспора у Франції. Збори продовжувалися 3 години!
3 години втикать у екран? Стисло: https://paris-ua.com/yak-praczyuye-syst ... francziyi/ Кому це питання цікаве- групи Мордокниги чи Телеграму типу "Українці у Франції". Цікаво як вони оподаткують питання, яке тут піднімав slonomag по Іспанії- працював в Україні, податки сплачені в Україні.
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
Больше на АР Крым, не?
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно. Нагадаю, що історично Крим був окремою державою
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
Больше на АР Крым, не?
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно. Нагадаю, що історично Крим був окремою державою
А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.