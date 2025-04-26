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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2755275627572758
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:01

Еміграція, заробітчанство

anduzenko написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:[quote="5849530:rjkz"]

На самом деле, Ваш оппонень прав.
США - это прототип ЕС.
Просто очень старенький.
В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.
Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).
Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?
Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.
Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.
Кстати, насчет США и СДА.
Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.
США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с).
В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.

Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.


Ну, глупости, так глупости.
...
Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство.
А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства.
А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото?
Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал?
Мир разнообразен.
И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.

Вот этот Орегон - он вообще когда-то существовал отдельно от США? Или его нарезали из ничейной земли?
Может ли Орегон выйти из состава США?
А Франция из ЕС?
А почему?
А если американцы переименуют свои State в Oblast, они автоматически перестанут быть государствами просто по факту переименования? Как так? (С)[/quote]https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon

В 19 столітті вже існував як Oregon counry.
В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.
Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.
Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:09

  akurt написав:В пʼятницю приймав участь у відеоконференції по оподаткуванню доходів, яку організувала українська діаспора у Франції.
Збори продовжувалися 3 години!

3 години втикать у екран?
Стисло:
https://paris-ua.com/yak-praczyuye-syst ... francziyi/
Кому це питання цікаве- групи Мордокниги чи Телеграму типу "Українці у Франції".
Цікаво як вони оподаткують питання, яке тут піднімав slonomag по Іспанії- працював в Україні, податки сплачені в Україні.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:13

https://youtu.be/D_15xKfim5k?si=y82yJloqmmbRdhZj
С 2.57 шедеврально. 😺
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:15

  Faceless написав:https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon

В 19 столітті вже існував як Oregon counry.
В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.
Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.
Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:18

Еміграція, заробітчанство

anduzenko написав:
  Faceless написав:https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon

В 19 столітті вже існував як Oregon counry.
В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.
Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.
Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не?
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.
Нагадаю, що історично Крим був окремою державою
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:31

  Faceless написав:
anduzenko написав:
  Faceless написав:https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon

В 19 столітті вже існував як Oregon counry.
В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.
Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.
Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не?

Нагадаю, що історично Крим був окремою державою

А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.

Этого не может быть, потому что это невозможно?
Для меня - нормально. Для известного Бандерлога, например, тоже.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 12:56

  anduzenko написав:А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.

Простите, а что за 13 формирований изначально участвовали в создании США?

Мы можем сколь угодно долго спорить о том, что является определяющими признаками государства, находя все новые аргументы за и против, но, на мой взгляд, главное то, кем они сами себя считают. А они себя и считают и называют государствами.
Попробуйте жителю республики Калифорния сказать, что это не государство. Полицию вызовет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 13:55

Еміграція, заробітчанство

anduzenko написав:
  Faceless написав:
anduzenko написав:[quote="5849715:Faceless"]https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon

В 19 столітті вже існував як Oregon counry.
В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859.
Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п.
Є Конституція Орегону.
Дуже схоже на область?

Больше на АР Крым, не?

Нагадаю, що історично Крим був окремою державою

А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.

Этого не может быть, потому что это невозможно?
Для меня - нормально. Для известного Бандерлога, например, тоже.[/quote]Я написав цитату з Вікі, прийнято в юніон 1859 року. Що ж по вашому було прийнято? Вже з своєю конституцією?
Щодо автономії абсурд в тому, що автономія - це доєднання чогось, з якимись особливими правами, до іншого більшого цілого утворення, від якого вона і автономна. Якщо всі складові держави такі, то нема від чого автономитися, тому це і буде федерація чи конфедерація (тут вже залежить від ступеня інтеграції).
Штати до обʼєднання були окремими країнами зі своїми урядами, хай й дуже молоді. І після обʼєднання в федерацію мають свої гілки влади, свої закони, свої податки, свої стандарти і т п.
До прикладу. Візьмемо Німеччину. Ще з часів розпаду Римської імперії, за часів Священної Римської імперії на місці Німеччини була ціла купа невеликих держав, цілком самостійних, зі своїми королями/герцогами і всякими барономаркізами. І тільки потім їх зліпили в щось федеративне. Федеративна земля називається "державою-членом" федерації. Уявіть собі. В них навіть свої конституції є
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