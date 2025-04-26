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На самом деле, Ваш оппонень прав. США - это прототип ЕС. Просто очень старенький. В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться. Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное). Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства? Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные. Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС. Кстати, насчет США и СДА. Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав. США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с). В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.
Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.
Ну, глупости, так глупости. ... Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство. А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства. А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото? Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал? Мир разнообразен. И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.
Вот этот Орегон - он вообще когда-то существовал отдельно от США? Или его нарезали из ничейной земли? Может ли Орегон выйти из состава США? А Франция из ЕС? А почему? А если американцы переименуют свои State в Oblast, они автоматически перестанут быть государствами просто по факту переименования? Как так? (С)[/quote]https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
akurt написав:В пʼятницю приймав участь у відеоконференції по оподаткуванню доходів, яку організувала українська діаспора у Франції. Збори продовжувалися 3 години!
3 години втикать у екран? Стисло: https://paris-ua.com/yak-praczyuye-syst ... francziyi/ Кому це питання цікаве- групи Мордокниги чи Телеграму типу "Українці у Франції". Цікаво як вони оподаткують питання, яке тут піднімав slonomag по Іспанії- працював в Україні, податки сплачені в Україні.
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
Больше на АР Крым, не?
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно. Нагадаю, що історично Крим був окремою державою
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
Больше на АР Крым, не?
Нагадаю, що історично Крим був окремою державою
А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.
Этого не может быть, потому что это невозможно? Для меня - нормально. Для известного Бандерлога, например, тоже.
anduzenko написав:А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.
Простите, а что за 13 формирований изначально участвовали в создании США?
Мы можем сколь угодно долго спорить о том, что является определяющими признаками государства, находя все новые аргументы за и против, но, на мой взгляд, главное то, кем они сами себя считают. А они себя и считают и называют государствами. Попробуйте жителю республики Калифорния сказать, что это не государство. Полицию вызовет.
В 19 столітті вже існував як Oregon counry. В союз (типу попередник США, до громадянської війни) прийнято в 1859. Зокрема почитайте розділ про Government, гілки влади і т п. Є Конституція Орегону. Дуже схоже на область?
Больше на АР Крым, не?
Нагадаю, що історично Крим був окремою державою
А вот Орегон - не был, как и все штаты, кроме Гаваев и Техаса.
Якщо уявити, що все США складається з автономних територій, то в принципі схоже, просто абсурдно.
Этого не может быть, потому что это невозможно? Для меня - нормально. Для известного Бандерлога, например, тоже.[/quote]Я написав цитату з Вікі, прийнято в юніон 1859 року. Що ж по вашому було прийнято? Вже з своєю конституцією? Щодо автономії абсурд в тому, що автономія - це доєднання чогось, з якимись особливими правами, до іншого більшого цілого утворення, від якого вона і автономна. Якщо всі складові держави такі, то нема від чого автономитися, тому це і буде федерація чи конфедерація (тут вже залежить від ступеня інтеграції). Штати до обʼєднання були окремими країнами зі своїми урядами, хай й дуже молоді. І після обʼєднання в федерацію мають свої гілки влади, свої закони, свої податки, свої стандарти і т п. До прикладу. Візьмемо Німеччину. Ще з часів розпаду Римської імперії, за часів Священної Римської імперії на місці Німеччини була ціла купа невеликих держав, цілком самостійних, зі своїми королями/герцогами і всякими барономаркізами. І тільки потім їх зліпили в щось федеративне. Федеративна земля називається "державою-членом" федерації. Уявіть собі. В них навіть свої конституції є
BIGor написав:Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.
Ну, глупости, так глупости. ... Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство. А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства. А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото? Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал? Мир разнообразен. И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.
Вот этот Орегон - он вообще когда-то существовал отдельно от США? Или его нарезали из ничейной земли? Может ли Орегон выйти из состава США? А Франция из ЕС? А почему? А если американцы переименуют свои State в Oblast, они автоматически перестанут быть государствами просто по факту переименования? Как так? (С)
А если Земля налетит на небесную ось? К чему эти фантазии? Есть определенная реальность. Которая существует. Давайте ее воспринимать как данность.