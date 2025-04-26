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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:31

Re: Еміграція, заробітчанство

anduzenko написав:
  Faceless написав:Я написав цитату з Вікі, прийнято в юніон 1859 року. Що ж по вашому було прийнято? Вже з своєю конституцією?

Oregon Territory
В вики написано, кстати
The Oregon Constitutional Convention was held in 1857 to draft a constitution in preparation for becoming a state

Так что же было такое принято, что хотело "become a state"?
Візьмемо Німеччину.

ФРГ - это государство? А Бавария?
Федеративна земля називається "державою-членом" федерації.

Федеративна земля так и называется - "Федеративна земля". Без всяких членов и держав.


Почитайте визначення, що таке федеративна земля. https://en.m.wikipedia.org/wiki/States_of_Germany
Кожна земля - це держава, з обмеженим суверенітетом
Faceless
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