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"Дошли руки" прочитать "статью" о "стоимости недвижимости в США", обсуждение которой тут рекомендовал Модератор. Пардон. Пару предложений об аренде "средняя температура по больнице, включая морг" и дальше несколько обзацев про аренду в Украине? Неудивительно, что нет ни одного комментария. Это НЕ про стоимость недвижимости в США. Фактически, это - ни о чем. Неужели, такой уважаемый ресурс как Финанс.юэй не мог найти ничего хоть немного информативного? Эту "статью" на коленке за 2 минуты мог написать любой человек ни разу не бывший в США и никогда не интересовавшийся ни недвижимостью ни США. Очень жаль потерянных 5 минут на чтение "статьи".
Не будьте таким суворим: наші люди можуть порадити мешканцям США як їм змінити своє житя, як їм правильно жити, як їм хазяйнувати, як нічого не купувати в іпотеку…. Але… Але, що стосується нерухомості - то тут - як ви вірно звернули увагу - думок на жаль не має ніяких… В принципі так і повинно бути…