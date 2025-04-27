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"Дошли руки" прочитать "статью" о "стоимости недвижимости в США", обсуждение которой тут рекомендовал Модератор. Пардон. Пару предложений об аренде "средняя температура по больнице, включая морг" и дальше несколько обзацев про аренду в Украине? Неудивительно, что нет ни одного комментария. Это НЕ про стоимость недвижимости в США. Фактически, это - ни о чем. Неужели, такой уважаемый ресурс как Финанс.юэй не мог найти ничего хоть немного информативного? Эту "статью" на коленке за 2 минуты мог написать любой человек ни разу не бывший в США и никогда не интересовавшийся ни недвижимостью ни США. Очень жаль потерянных 5 минут на чтение "статьи".
rjkz написав: На самом деле, Ваш оппонень прав. США - это прототип ЕС. Просто очень старенький. В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться. Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное). Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства? Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные. Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС. Кстати, насчет США и СДА. Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав. США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с). В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.
Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.
Ну, глупости, так глупости. ... Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство. А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства. А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото? Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал? Мир разнообразен. И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.
Цікаво, що коли у опонента не вистачає "козирів в карманах", то він починає лізти в демагогію. Який Ліхтенштейн? І чого це карликова держава з 5 000 населення має мати збройні сили? Чи Лесото Може згадайте Вануату чи Тринідад і Тобаго? Оце так аргументи. Ну і порівняйте населення, територію і єкономіку цих країн з державою Каліфорнія чи Орегон.
Німкені не забронювали житло на час свого п'ятитижневого перебування на Гаваях
Німецькі мандрівниці приїхали на Гаваї, аби подорожувати, однак все пішло зовсім не за планом. Їх затримали прикордонники, а згодом депортували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.
19-річна Шарлотта Поль і 18-річна Марія Лепере прибули до Гонолулу, щоб розпочати свою подорож: дослідити місцевість перед тим, як вирушити до Каліфорнії та Коста-Ріки.
Однак туристки не забронювали жодного житла на час свого п'ятитижневого перебування на Гаваях. Саме відсутність планування насторожила прикордонну службу, попри те, що пара отримала дозвіл на поїздку від ESTA (Електронна система авторизації подорожей – «Главком»).
Дівчат звинуватили в потенційних намірах нелегальної роботи і після багатогодинного допиту одягли наручники і відвезли в центр утримання під вартою для депортованих.
Туристки описали свій досвід як шокуючий і сюрреалістичний після повного обшуку: сканування тіла та видачі зеленої тюремної форми. Вони спали на пліснявих матрацах, в примітивних туалетах, а охоронці попереджали їх, щоб вони не їли прострочену їжу.
Наступного ранку мандрівниць відвезли назад до аеропорту Гонолулу і депортували.
Пізніше Міністерство закордонних справ Німеччини нагадало мандрівникам, що дозвіл ESTA не завжди дає право на в'їзд до Сполучених Штатів, і що прикордонники все ще можуть не дозволити в'їзд.
Нагадаємо, загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid.
Хоча тарифи президента Дональда Трампа викликали страх у міжнародних мандрівників та їхніх гаманцях, жахливі історії про те, як мандрівників затримували, змусили багатьох двічі подумати, перш ніж летіти до США.