Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2756275727582759 Додано: Суб 26 кві, 2025 19:31 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Faceless написав: Я написав цитату з Вікі, прийнято в юніон 1859 року. Що ж по вашому було прийнято? Вже з своєю конституцією?

Я написав цитату з Вікі, прийнято в юніон 1859 року. Що ж по вашому було прийнято? Вже з своєю конституцією?

Oregon Territory

В вики написано, кстати

The Oregon Constitutional Convention was held in 1857 to draft a constitution in preparation for becoming a state

Так что же было такое принято, что хотело "become a state"?

Візьмемо Німеччину.

ФРГ - это государство? А Бавария?

Федеративна земля називається "державою-членом" федерації.

Федеративна земля так и называется - "Федеративна земля". Без всяких членов и держав. Oregon TerritoryВ вики написано, кстатиТак что же было такое принято, что хотело "become a state"?ФРГ - это государство? А Бавария?Федеративна земля так и называется - "Федеративна земля". Без всяких членов и держав.



Почитайте визначення, що таке федеративна земля. https://en.m.wikipedia.org/wiki/States_of_Germany

Кожна земля - це держава, з обмеженим суверенітетом Почитайте визначення, що таке федеративна земля.Кожна земля - це держава, з обмеженим суверенітетом Faceless

Модератор Повідомлень: 35976 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 8185 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 22:22 Re: Еміграція, заробітчанство Існують різні теорії "держави", відповідно кожен може вважати чи не вважати, що США є федерацією окремих держав, які втратили/делегували частину повноважень (зовнішні відносини). У Конституції США (п.4.3) прямо записано про право бути прийнятим до США новим державам. Наприклад, Гаваї стали штатом після референдуму та за згодою Конгресу США. xaos_3 Повідомлень: 8 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 22:44 Re: Еміграція, заробітчанство "Дошли руки" прочитать "статью" о "стоимости недвижимости в США", обсуждение которой тут рекомендовал Модератор.

Пардон.

Пару предложений об аренде "средняя температура по больнице, включая морг" и дальше несколько обзацев про аренду в Украине?

Неудивительно, что нет ни одного комментария.

Это НЕ про стоимость недвижимости в США.

Фактически, это - ни о чем.

Неужели, такой уважаемый ресурс как Финанс.юэй не мог найти ничего хоть немного информативного?

Эту "статью" на коленке за 2 минуты мог написать любой человек ни разу не бывший в США и никогда не интересовавшийся ни недвижимостью ни США.

Очень жаль потерянных 5 минут на чтение "статьи". rjkz

Повідомлень: 17259 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8555 раз. Подякували: 5397 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 07:52 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:

На самом деле, Ваш оппонень прав.

США - это прототип ЕС.

Просто очень старенький.

В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.

Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).

Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?

Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.

Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.

Кстати, насчет США и СДА.

Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.

США - это русский перевод. USA - The United States of America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтед Стейтс оф таки Америка" (с).

В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна. На самом деле, Ваш оппонень прав.США - это прототип ЕС.Просто очень старенький.В каждом штате свои законы, столица, даже ПДД могут отличаться.Есть полиция штата, свои бюджет и налогообложение (в каждом штате разное).Вы же не станете отрицать, что Австрия и Бельгия - разные государства?Вот и Вашингтон стейт и Орегон стейт - разные.Только все штаты в бОльшей степени интегрированны нежели государства ЕС. Так сколько лет США и сколько ЕС.Кстати, насчет США и СДА.Вы тут очень ошибаетесь и Ваш оппонент миллион раз прав.США - это русский перевод. USA - The Unitedof America. Или как в одном фильме говорили " Тут вам Юнайтедоф таки Америка" (с).В переводе с Инглиша Стейтс - государство, Кантри - страна.

Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості. Не все тільки біле або чорне. По факту будь-який штат - не держава. Не мають своєї армії (хоча чув що щось є в Техасі, хз), не мають своїх дип.представництв, зовнішньої окремої політики, нац. збірних, олімпійських, валюти (хоча ще на старих доларах були написи в якому банку надруковані). Щось типу областей України - тільки з більш розширеними податковими дерегуляціями. Але це не окремі незалежні країни/держави. Так що пишете глупості.



Ну, глупости, так глупости.

...

Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство.

А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства.

А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото?

Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал?

Мир разнообразен.

И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности. Ну, глупости, так глупости....Кстати, не подскажите численность вооруженных сил Лихтенштейна? Это такое государство.А не напомните, национальную валюту Франции? Германии? Это тоже такие государства.А не подскажите, какие диппредставительсва в Украине есть у государства Лесото?Это именно то, о котором Трамп никогда не слышал?Мир разнообразен.И не всегда мое или Ваше восприятие оного соответствует реальности.

Цікаво, що коли у опонента не вистачає "козирів в карманах", то він починає лізти в демагогію. Який Ліхтенштейн? І чого це карликова держава з 5 000 населення має мати збройні сили? Чи Лесото Може згадайте Вануату чи Тринідад і Тобаго? Оце так аргументи. Ну і порівняйте населення, територію і єкономіку цих країн з державою Каліфорнія чи Орегон. Цікаво, що коли у опонента не вистачає "козирів в карманах", то він починає лізти в демагогію. Який Ліхтенштейн? І чого це карликоваз 5 000 населення має мати збройні сили? Чи ЛесотоМоже згадайте Вануату чи Тринідад і Тобаго? Оце так аргументи. Ну і порівняйте населення, територію і єкономіку цих країн зКаліфорнія чи Орегон. BIGor

Повідомлень: 9918 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1433 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 07:54 Re: Еміграція, заробітчанство

https://glavcom.ua/world/observe/ssha-d ... 55105.html

Німкені не забронювали житло на час свого п'ятитижневого перебування на Гаваях



Німецькі мандрівниці приїхали на Гаваї, аби подорожувати, однак все пішло зовсім не за планом. Їх затримали прикордонники, а згодом депортували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.



19-річна Шарлотта Поль і 18-річна Марія Лепере прибули до Гонолулу, щоб розпочати свою подорож: дослідити місцевість перед тим, як вирушити до Каліфорнії та Коста-Ріки.



Однак туристки не забронювали жодного житла на час свого п'ятитижневого перебування на Гаваях. Саме відсутність планування насторожила прикордонну службу, попри те, що пара отримала дозвіл на поїздку від ESTA (Електронна система авторизації подорожей – «Главком»).



Дівчат звинуватили в потенційних намірах нелегальної роботи і після багатогодинного допиту одягли наручники і відвезли в центр утримання під вартою для депортованих.



Туристки описали свій досвід як шокуючий і сюрреалістичний після повного обшуку: сканування тіла та видачі зеленої тюремної форми. Вони спали на пліснявих матрацах, в примітивних туалетах, а охоронці попереджали їх, щоб вони не їли прострочену їжу.



Наступного ранку мандрівниць відвезли назад до аеропорту Гонолулу і депортували.



Пізніше Міністерство закордонних справ Німеччини нагадало мандрівникам, що дозвіл ESTA не завжди дає право на в'їзд до Сполучених Штатів, і що прикордонники все ще можуть не дозволити в'їзд.



Нагадаємо, загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid.



Хоча тарифи президента Дональда Трампа викликали страх у міжнародних мандрівників та їхніх гаманцях, жахливі історії про те, як мандрівників затримували, змусили багатьох двічі подумати, перш ніж летіти до США. До речі, скоро наші заокенскі "дуже розумні друзі" отримають менше туристів від Європи BIGor

Повідомлень: 9918 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1433 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 11:17 Vadim_ кому? Visky

Повідомлень: 1506 З нами з: 27.04.10 Подякував: 159 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 19:17 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France



Українці вивчають, сприймають та приймають нову реальність: обовʼязкове декларування своїх доходів. Весь світ так живе.

Українці так не звикли.

Досі не побито рекорд затримання контрабандного перевезення дядькою з України готівки в сумі 600 000€ та 125 000 доларів на кордоні Сербії. Ну затримали - і вже відпустили…



На днях болгарські митники спіймали дядьку з готівкою на кордоні з Туреччиною - так там було жалюгідні 590 000€ купюрами по 200€. Але то був не українець. Ну і т аж смішно: до 600 000€ готівкою не назбирав…



В пʼятницю приймав участь у відеоконференції по оподаткуванню доходів, яку організувала українська діаспора у Франції. Взагалі то молодці. Це тільки на Фінансовому форумі України учасник не знають українську мову, а ті, хто опинився у Франції - знають!

Збори вів перекладач, який фізично був у Києві.

Головний доповідач - представник податкової Франції. Він говорив французькою, а наш київський перекладач - українською.



Збори продовжувалися 3 години! Відповідали на запитання. Сподобалася «презентація» - слайди на весь екран - українською.

Тези, на які звернув увагу:

- декларування є обовʼязковим для всіх, хто перебував у Франціі більше за 183 дні у 2024 році. На родину одна декларація. Якщо в цивільному шлюбі - то окремо.

- якщо людина перший раз декларує - декларація в паперовому вигляді, її можна отримати в найближчій податковій або завантажити на сервері.

- цю паперову - заповнити і або надіслати поштою, або просто залишити в скриньках на стінах податкової.

- після такого людина отримає податковий номер - не відразу, пізніше, але отримає.

- дуже важливий момент: якщо не подати декларацію вчасно - то - УВАГА - не отримаєш «Податковий висновок» та будеш обмеженим в своїх правах на території Франції. Це крім штрафів.

- серед обмежень; неможливість відкрити банківський рахунок та здійснювати транзакції в он-лайн режимі. Ну і інші обмеження.

- штрафи складають від 20 до 40% тих сум, які податкова виявить сама та нарахує суми не сплачених податків.



Далі такі цікаві речі:

- треба подавати декларацію окрему про абсолютно всі рахунки у всіх банках світу, де б вони не були відкриті. На кожен рахунок окрема декларація. Українські голови МСЕК прямо чухають потилицю мабуть. А може і не чухають…

- мінімум, який не оподатковуються: 40 000€ на рік на родину з двох осіб.

- наш українець спитав, чи треба декларувати суму орієнтовно в 900€, яку він отримав з України в якості допомоги при народженні дитини: треба. Було цікаве пояснення: фактично це зарплатня цього чоловіка. Ну, в якомусь сенсі так: працював же…

- цікаве питання було про те, чи треба декларувати прибутки, які отримав один із членів родини, який не перебував у Франції і працював в Україні в 2024 році? Не треба. Декларується тільки те, що людина з родини отримала у Франції.

- найбільш цікаве питання було таке: наша жінка перебуває у Франції, ніяких прибутків не має, але дитину відводить в досить дорогий дитячій садочок, який ж платним. Тобто: доходи нуль, витрати не нуль. Такі витрати на виховання дитини декларувати треба, вказувати доходи нуль та чекати від Франції відшкодування витрат на дитячий садок. Правда, є обмеження: Франція поверне не більше 3 500€.



Якщо у людини є податковий номер, то вона подає декларацію в он-лайн режимі і ходити в податкову не треба.

В мене податковий номер звісно ж є.



Ну ось так: справжня Еміграція, справжнє заробітчанство, справжнє декларування.

Спілкуюся з нашими: отримують всі досить скромні суми зарплатні. Еміграція, заробітчанствоNews from FranceУкраїнці вивчають, сприймають та приймають нову реальність: обовʼязкове декларування своїх доходів. Весь світ так живе.Українці так не звикли.Досі не побито рекорд затримання контрабандного перевезення дядькою з України готівки в сумі 600 000€ та 125 000 доларів на кордоні Сербії. Ну затримали - і вже відпустили…На днях болгарські митники спіймали дядьку з готівкою на кордоні з Туреччиною - так там було жалюгідні 590 000€ купюрами по 200€. Але то був не українець. Ну і т аж смішно: до 600 000€ готівкою не назбирав…В пʼятницю приймав участь у відеоконференції по оподаткуванню доходів, яку організувала українська діаспора у Франції. Взагалі то молодці. Це тільки на Фінансовому форумі України учасник не знають українську мову, а ті, хто опинився у Франції - знають!Збори вів перекладач, який фізично був у Києві.Головний доповідач - представник податкової Франції. Він говорив французькою, а наш київський перекладач - українською.Збори продовжувалися 3 години! Відповідали на запитання. Сподобалася «презентація» - слайди на весь екран - українською.Тези, на які звернув увагу:- декларування є обовʼязковим для всіх, хто перебував у Франціі більше за 183 дні у 2024 році. На родину одна декларація. Якщо в цивільному шлюбі - то окремо.- якщо людина перший раз декларує - декларація в паперовому вигляді, її можна отримати в найближчій податковій або завантажити на сервері.- цю паперову - заповнити і або надіслати поштою, або просто залишити в скриньках на стінах податкової.- після такого людина отримає податковий номер - не відразу, пізніше, але отримає.- дуже важливий момент: якщо не подати декларацію вчасно - то - УВАГА - не отримаєш «Податковий висновок» та будеш обмеженим в своїх правах на території Франції. Це крім штрафів.- серед обмежень; неможливість відкрити банківський рахунок та здійснювати транзакції в он-лайн режимі. Ну і інші обмеження.- штрафи складають від 20 до 40% тих сум, які податкова виявить сама та нарахує суми не сплачених податків.Далі такі цікаві речі:- треба подавати декларацію окрему про абсолютно всі рахунки у всіх банках світу, де б вони не були відкриті. На кожен рахунок окрема декларація. Українські голови МСЕК прямо чухають потилицю мабуть. А може і не чухають…- мінімум, який не оподатковуються: 40 000€ на рік на родину з двох осіб.- наш українець спитав, чи треба декларувати суму орієнтовно в 900€, яку він отримав з України в якості допомоги при народженні дитини: треба. Було цікаве пояснення: фактично це зарплатня цього чоловіка. Ну, в якомусь сенсі так: працював же…- цікаве питання було про те, чи треба декларувати прибутки, які отримав один із членів родини, який не перебував у Франції і працював в Україні в 2024 році? Не треба. Декларується тільки те, що людина з родини отримала у Франції.- найбільш цікаве питання було таке: наша жінка перебуває у Франції, ніяких прибутків не має, але дитину відводить в досить дорогий дитячій садочок, який ж платним. Тобто: доходи нуль, витрати не нуль. Такі витрати на виховання дитини декларувати треба, вказувати доходи нуль та чекати від Франції відшкодування витрат на дитячий садок. Правда, є обмеження: Франція поверне не більше 3 500€.Якщо у людини є податковий номер, то вона подає декларацію в он-лайн режимі і ходити в податкову не треба.В мене податковий номер звісно ж є.Ну ось так: справжня Еміграція, справжнє заробітчанство, справжнє декларування.Спілкуюся з нашими: отримують всі досить скромні суми зарплатні.

а колись були простині зазивали в турбетон "для себе а не в оренду", а тепер ось воно як

https://www.youtube.com/watch?v=xw0y18VLOa8 а колись були простині зазивали в турбетон "для себе а не в оренду", а тепер ось воно як flyman

Повідомлень: 39364 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1599 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 19:49 О! Згадали такі старі часи…

Раніше і люди були інші: розумні, кмітливі та такі, що не ловлять гав, передивляючись повну - вибачаюсь - херню від блогерів з Воронежа, Мурманська, Уренгоя та Єкатеринбурга.



Ну, хто на що вчився…



Зараз в мене вдома «званий обід» для делегації українців, які вчора о 18:10 прибули з Далласа через Лондон в Тулузу.



Задав питання:

- Як прості американці реагують на 100 днів Трампа?

Відповідь: Ми відчуваємо, що впав сильно фондовий ринок та ми всі раптово стали біднішими.



- А що ви думаєте про Трампа?

- Ми голосували проти нього. А зараз наша думка змінилася. Це дуже розумна та освічена людина. Люди, які не в Америці, невірно сприймають його слова і його фрази - не розуміючи місцевого діалекту, місцевих звичаїв та місцевих особливостей розмови дуже успішної та вдалої по життю та бізнесу людини - та того, що в манері його виступів є підтекст та текст «між рядків».

Все, що ми читаємо на українських новинах та форумах - просто повна маячня.»

(Кінець цитат).



Наведено цитати, почуті о 18:50 по часу Франціі. О 19:50 по часу Києва.

«В любой ситуации никогда не признавай свое поражение! Даже если ты видишь, что проиграл!»

Третий принцип Трампа.

Сформулювали українці - американці сьогодні в ці хвилини. akurt

Повідомлень: 10805 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 20:23 flyman написав: а колись були простині зазивали в турбетон "для себе а не в оренду", а тепер ось воно як

а колись були простині зазивали в турбетон "для себе а не в оренду", а тепер ось воно як

Тугу пана Флаймана за втраченим «туркбетон» - із-за маячні - i назавжди - розумію…

Це б зараз як колишній киянин Юрій володів би 4-к квартирою в 150 кв. м, купленою в серпні 2020 року за 29 000$, неподалік від знаменитого водоспаду @Верхній Дюден@ в північний частині Анталії та на cьгодні мав би дві опції:

- працювати віддалено на роботодавця із Чехії - як в старі часи;

- працювати в Німеччині на німецького роботодавця, а цю квартиру здавати - як робить Юрій…

Але нечистий поплутав…

Заради 300 000 дописів на цьому форумі…

Це справжній подвиг і ми всі повинні йому аплодувати. Я аплодую.

Хоч якась компенсацію за втрачене все в житті - в тому числі і «туркбетон»….

Ні для себе, ні в оренду…

Як в анекдоті радянських часів (мовою оригіналу):

«Ни в (видалено), ни в Красную Армию». Тугу пана Флаймана за втраченим «туркбетон» - із-за маячні - i назавжди - розумію…Це б зараз як колишній киянин Юрій володів би 4-к квартирою в 150 кв. м, купленою в серпні 2020 року за 29 000$, неподалік від знаменитого водоспаду @Верхній Дюден@ в північний частині Анталії та на cьгодні мав би дві опції:- працювати віддалено на роботодавця із Чехії - як в старі часи;- працювати в Німеччині на німецького роботодавця, а цю квартиру здавати - як робить Юрій…Але нечистий поплутав…Заради 300 000 дописів на цьому форумі…Це справжній подвиг і ми всі повинні йому аплодувати. Я аплодую.Хоч якась компенсацію за втрачене все в житті - в тому числі і «туркбетон»….Ні для себе, ні в оренду…Як в анекдоті радянських часів (мовою оригіналу):«Ни в (видалено), ни в Красную Армию». Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 кві, 2025 20:40, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10805 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 кві, 2025 23:11 Re: Еміграція, заробітчанство Це просто капець які американці тяжкі люди:

ми, згідно із грантом, мали навчатися 30 годин.

Щодня ми трохи раніше (за 6-7 годин замість запланованих 8 ) виконували всі завдання і йшли в місто гуляти. Вони жодного разу нас не зупинили.

В результаті сьогодні дали сертифікат, в якому вказано 25.5 годин і не вийшло домовитися, щоб вписали всі 30 годин. Мало того, ще й собі американці нарахували оплату за 25.5 годин, а не 30. При цьому ніхто крім них ніяк це перевірити не може (фіксація на відео була буквально 10-15 хв в день "для звіту")...



А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".

Або коли зайшли в магазин алкоголю і кажемо "дайте 30 пляшок Татарського чаю чорного по 0.7", а на нас мало не поліцію викликати, в результаті викликали старшого менеджера...

В 2021 такого ніколи не було. Дюрі-бачі

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