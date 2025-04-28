Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2757275827592760 Додано: Пон 28 кві, 2025 05:42 Дюрі-бачі написав: Це просто капець які американці тяжкі люди:

ми, згідно із грантом, мали навчатися 30 годин.

Щодня ми трохи раніше (за 6-7 годин замість запланованих 8 ) виконували всі завдання і йшли в місто гуляти. Вони жодного разу нас не зупинили.

В результаті сьогодні дали сертифікат, в якому вказано 25.5 годин і не вийшло домовитися, щоб вписали всі 30 годин. Мало того, ще й собі американці нарахували оплату за 25.5 годин, а не 30. При цьому ніхто крім них ніяк це перевірити не може (фіксація на відео була буквально 10-15 хв в день "для звіту")...



А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".

В 2021 такого ніколи не було. Це просто капець які американці тяжкі люди:ми, згідно із грантом, мали навчатися 30 годин.Щодня ми трохи раніше (за 6-7 годин замість запланованих 8 ) виконували всі завдання і йшли в місто гуляти.В результаті сьогодні дали сертифікат, в якому вказано 25.5 годин і не вийшло домовитися, щоб вписали всі 30 годин. Мало того, ще йамериканці нарахували оплату за 25.5 годин, а не 30. При цьому ніхто крім них ніяк це перевірити не може (фіксація на відео була буквально 10-15 хв в день "для звіту")...А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".



Я что-то не понял - Вы в США или в Словакии?

Насчет "договориться" - Вы рискуете потерять всякое доверие.

Если отработали 25 часов, то это и есть 25 часов.

Если вы отсидели на месте 30 часов и плевали в потолок, то это все равно 30 часов, а если ушли, то это столько часов, сколько было по факту.

Это вообще сложно понять.

Как так, что человек, который выполнил всю работу и ушел на 15 минут раньше - вор, а тот кто от звонка до звонка плевал в потолок - отличный работник?

И тем не менее тут так. Совок. И никто тебе этого не скажет ДО того момента, пока не начнутся неприятности. А когда они уже начнутся, то их не остановить иначе как сменить работодателя.

Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя. Я что-то не понял - Вы в США или в Словакии?Насчет "договориться" - Вы рискуете потерять всякое доверие.Если отработали 25 часов, то это и есть 25 часов.Если вы отсидели на месте 30 часов и плевали в потолок, то это все равно 30 часов, а если ушли, то это столько часов, сколько было по факту.Это вообще сложно понять.Как так, что человек, который выполнил всю работу и ушел на 15 минут раньше - вор, а тот кто от звонка до звонка плевал в потолок - отличный работник?И тем не менее тут так. Совок. И никто тебе этого не скажет ДО того момента, пока не начнутся неприятности. А когда они уже начнутся, то их не остановить иначе как сменить работодателя.Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя. rjkz

Повідомлень: 17264 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8556 раз. Подякували: 5398 раз. Профіль 8 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 05:46 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, для иллюстрации.

Муж знакомой взял подработку, хэндименить.

Взял заказ через приложение - собрать комод.

Управился за 1 час и 10 минут.

В приложении кратно 15 минутам.

Поставил 1 час и 15 минут.

Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.

В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы. rjkz

Повідомлень: 17264 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8556 раз. Подякували: 5398 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 06:42 Судячи з того, що вони намагалися купити словацький фірмовий національний лікер на 27-и травах «Татранський чай» (“Тatratea”, міцність класичного 52%) - то в Словаччині. akurt

Повідомлень: 10806 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3943 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 07:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Задав питання:

- Як прості американці реагують на 100 днів Трампа?

Відповідь: Ми відчуваємо, що впав сильно фондовий ринок та ми всі раптово стали біднішими.



- А що ви думаєте про Трампа?

- Ми голосували проти нього. А зараз наша думка змінилася. Це дуже розумна та освічена людина. Люди, які не в Америці, невірно сприймають його слова і його фрази - не розуміючи місцевого діалекту, місцевих звичаїв та місцевих особливостей розмови дуже успішної та вдалої по життю та бізнесу людини - та того, що в манері його виступів є підтекст та текст «між рядків».

Все, що ми читаємо на українських новинах та форумах - просто повна маячня.»

(Кінець цитат). Задав питання:- Як прості американці реагують на 100 днів Трампа?Відповідь: Ми відчуваємо, що впав сильно фондовий ринок та ми всі раптово стали біднішими.- А що ви думаєте про Трампа?- Ми голосували проти нього. А зараз наша думка змінилася. Це дуже розумна та освічена людина. Люди, які не в Америці, невірно сприймають його слова і його фрази - не розуміючи місцевого діалекту, місцевих звичаїв та місцевих особливостей розмови дуже успішної та вдалої по життю та бізнесу людини - та того, що в манері його виступів є підтекст та текст «між рядків».Все, що ми читаємо на українських новинах та форумах - просто повна маячня.»(Кінець цитат).

Цікаво, нащо живучи в США читати черпати основну інформацію про США із новин з України? А ще кажуть що "американці не тупі". Можна ж підписатися на Трампа в Х і читати все що він думає напряму. І в мене для них хороших новин немає... "Запамятайте цей твіт"(С) Цікаво, нащо живучи в США читати черпати основну інформацію про США із новин з України? А ще кажуть що "американці не тупі". Можна ж підписатися на Трампа в Х і читати все що він думає напряму. І в мене для них хороших новин немає... "Запамятайте цей твіт"(С) BIGor

Повідомлень: 9920 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1433 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 07:19 Дюрі-бачі написав: А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".

В 2021 такого ніколи не було. А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".

Продавчиня має рацію, вартість тих джинсів трохи менше медіаної пенсії в Україні... Продавчиня має рацію, вартість тих джинсів трохи менше медіаної пенсії в Україні... BIGor

Повідомлень: 9920 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1433 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 07:55 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".

В 2021 такого ніколи не було. А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого".

Продавчиня має рацію, вартість тих джинсів трохи менше медіаної пенсії в Україні... Продавчиня має рацію, вартість тих джинсів трохи менше медіаної пенсії в Україні...

Продавчиня поводиться непрофесійно - не можна таке казати покупцям. Продавчиня поводиться непрофесійно - не можна таке казати покупцям. fler

Повідомлень: 5685 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1208 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 08:22 fler я про те ж. Був би в них конкурент недалеко то я б там купив. Таке враження, що Словакам дуже не подобається українці які шумно відпочивають. Хоча років 4 тому ті ж Словаки дуже любили клієнтів з України Дюрі-бачі

Повідомлень: 5342 З нами з: 29.07.22 Подякував: 846 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 08:25 rjkz мене і ще три десятки колег вчать 5 американців в Кошіце як треба вчити ветеранів.

Американцям заборонили їхати в Україну. Точніше заборонили витрачати кошти в Україні одна з комерційних організацій, що співфінанасує проект. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5342 З нами з: 29.07.22 Подякував: 846 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2757275827592760 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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