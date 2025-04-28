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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 кві, 2025 05:42
Дюрі-бачі написав:
Це просто капець які американці тяжкі люди:
ми, згідно із грантом, мали навчатися 30 годин.
Щодня ми трохи раніше (за 6-7 годин замість запланованих 8 ) виконували всі завдання і йшли в місто гуляти. Вони жодного разу нас не зупинили.
В результаті сьогодні дали сертифікат, в якому вказано 25.5 годин і не вийшло домовитися, щоб вписали всі 30 годин. Мало того, ще й собі
американці нарахували оплату за 25.5 годин, а не 30. При цьому ніхто крім них ніяк це перевірити не може (фіксація на відео була буквально 10-15 хв в день "для звіту")...
А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого". В 2021 такого ніколи не було.
Я что-то не понял - Вы в США или в Словакии?
Насчет "договориться" - Вы рискуете потерять всякое доверие.
Если отработали 25 часов, то это и есть 25 часов.
Если вы отсидели на месте 30 часов и плевали в потолок, то это все равно 30 часов, а если ушли, то это столько часов, сколько было по факту.
Это вообще сложно понять.
Как так, что человек, который выполнил всю работу и ушел на 15 минут раньше - вор, а тот кто от звонка до звонка плевал в потолок - отличный работник?
И тем не менее тут так. Совок. И никто тебе этого не скажет ДО того момента, пока не начнутся неприятности. А когда они уже начнутся, то их не остановить иначе как сменить работодателя.
Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 05:46
Кстати, для иллюстрации.
Муж знакомой взял подработку, хэндименить.
Взял заказ через приложение - собрать комод.
Управился за 1 час и 10 минут.
В приложении кратно 15 минутам.
Поставил 1 час и 15 минут.
Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.
В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 06:42
Судячи з того, що вони намагалися купити словацький фірмовий національний лікер на 27-и травах «Татранський чай» (“Тatratea”, міцність класичного 52%) - то в Словаччині.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 07:14
akurt написав:
Задав питання:
- Як прості американці реагують на 100 днів Трампа?
Відповідь: Ми відчуваємо, що впав сильно фондовий ринок та ми всі раптово стали біднішими.
- А що ви думаєте про Трампа?
- Ми голосували проти нього. А зараз наша думка змінилася. Це дуже розумна та освічена людина. Люди, які не в Америці, невірно сприймають його слова і його фрази - не розуміючи місцевого діалекту, місцевих звичаїв та місцевих особливостей розмови дуже успішної та вдалої по життю та бізнесу людини - та того, що в манері його виступів є підтекст та текст «між рядків».
Все, що ми читаємо на українських новинах та форумах - просто повна маячня.»
(Кінець цитат).
Цікаво, нащо живучи в США читати черпати основну інформацію про США із новин з України? А ще кажуть що "американці не тупі". Можна ж підписатися на Трампа в Х і читати все що він думає напряму. І в мене для них хороших новин немає... "Запамятайте цей твіт"(С)
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Додано: Пон 28 кві, 2025 07:19
Дюрі-бачі написав:
А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого". В 2021 такого ніколи не було.
Продавчиня має рацію, вартість тих джинсів трохи менше медіаної пенсії в Україні...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 07:55
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
А ще дуже дивує ставлення Словаків в торговому центрі: зайшов в магазин джинсів, беру одні за 64Є, другі за 58Є, рубашку джинсову за 27Є і продавщиця біжить і кричить "пане, дивіться на цінники, то є дуже дорого". В 2021 такого ніколи не було.
Продавчиня має рацію, вартість тих джинсів трохи менше медіаної пенсії в Україні...
Продавчиня поводиться непрофесійно - не можна таке казати покупцям.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 08:22
fler я про те ж. Був би в них конкурент недалеко то я б там купив. Таке враження, що Словакам дуже не подобається українці які шумно відпочивають. Хоча років 4 тому ті ж Словаки дуже любили клієнтів з України
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Додано: Пон 28 кві, 2025 08:25
rjkz мене і ще три десятки колег вчать 5 американців в Кошіце як треба вчити ветеранів.
Американцям заборонили їхати в Україну. Точніше заборонили витрачати кошти в Україні одна з комерційних організацій, що співфінанасує проект.
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