RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2758275927602761
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:41

  rjkz написав:Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя.

Но ведь преподаватели себе тоже записали меньше часов. Получается, что они промолчали не за себя, а против себя. Не похоже это на эгоизм. Да и на равнодушие не похоже.
Может я идеалист, но подозреваю, что дело тут в уважении свободы человека, его права поступать так, как он считает нужным. Ну и получить результат, соответствующий действиям.
Это мы привыкли постоянно учить друг друга жить. Да и Америку правильно жить научим 😁 нам их подход понять трудно. Многие годы коллективизма и солидарной ответственности не позволяют.
Да и как можно себя обделить ради мифической честности на, хитрожопым, не понять.

А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6424 раз.
Подякували: 21497 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06

  Сибарит написав:А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.

Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10808
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3943 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:45

  rjkz написав:Кстати, для иллюстрации.
Муж знакомой взял подработку, хэндименить.
Взял заказ через приложение - собрать комод.
Управился за 1 час и 10 минут.
В приложении кратно 15 минутам.
Поставил 1 час и 15 минут.
Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.
В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы.

Это интересный случай.
Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.
Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.
Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8119
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6424 раз.
Подякували: 21497 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
  #<1 ... 2758275927602761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8395)
28.04.2025 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.