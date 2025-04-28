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#<1 ... 2758275927602761 Додано: Пон 28 кві, 2025 09:41 rjkz написав: Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя. Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя.

Но ведь преподаватели себе тоже записали меньше часов. Получается, что они промолчали не за себя, а против себя. Не похоже это на эгоизм. Да и на равнодушие не похоже.

Может я идеалист, но подозреваю, что дело тут в уважении свободы человека, его права поступать так, как он считает нужным. Ну и получить результат, соответствующий действиям.

Это мы привыкли постоянно учить друг друга жить. Да и Америку правильно жить научим 😁 нам их подход понять трудно. Многие годы коллективизма и солидарной ответственности не позволяют.

Да и как можно себя обделить ради мифической честности на, хитрожопым, не понять.



А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:

Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули. Но ведь преподаватели себе тоже записали меньше часов. Получается, что они промолчали не за себя, а против себя. Не похоже это на эгоизм. Да и на равнодушие не похоже.Может я идеалист, но подозреваю, что дело тут в уважении свободы человека, его права поступать так, как он считает нужным. Ну и получить результат, соответствующий действиям.Это мы привыкли постоянно учить друг друга жить. Да и Америку правильно жить научим 😁 нам их подход понять трудно. Многие годы коллективизма и солидарной ответственности не позволяют.Да и как можно себя обделить ради мифической честности на, хитрожопым, не понять.А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8119 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6424 раз. Подякували: 21499 раз. Профіль 130 82 38 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06 Сибарит написав: А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:

Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули. А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.

Ото ж того так і живемо…

Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір… Ото ж того так і живемо…Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір… akurt

Повідомлень: 10808 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3944 раз. Подякували: 1400 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 кві, 2025 10:45 rjkz написав: Кстати, для иллюстрации.

Муж знакомой взял подработку, хэндименить.

Взял заказ через приложение - собрать комод.

Управился за 1 час и 10 минут.

В приложении кратно 15 минутам.

Поставил 1 час и 15 минут.

Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.

В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы. Кстати, для иллюстрации.Муж знакомой взял подработку, хэндименить.Взял заказ через приложение - собрать комод.Управился за 1 час и 10 минут.В приложении кратно 15 минутам.Поставил 1 час и 15 минут.Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы.

Это интересный случай.

Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.

Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.

Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁 Это интересный случай.Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8119 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6424 раз. Подякували: 21499 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2758275927602761 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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