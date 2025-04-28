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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2758275927602761
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:41

  rjkz написав:Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя.

Но ведь преподаватели себе тоже записали меньше часов. Получается, что они промолчали не за себя, а против себя. Не похоже это на эгоизм. Да и на равнодушие не похоже.
Может я идеалист, но подозреваю, что дело тут в уважении свободы человека, его права поступать так, как он считает нужным. Ну и получить результат, соответствующий действиям.
Это мы привыкли постоянно учить друг друга жить. Да и Америку правильно жить научим 😁 нам их подход понять трудно. Многие годы коллективизма и солидарной ответственности не позволяют.
Да и как можно себя обделить ради мифической честности на, хитрожопым, не понять.

А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06

  Сибарит написав:А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.

Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:45

  rjkz написав:Кстати, для иллюстрации.
Муж знакомой взял подработку, хэндименить.
Взял заказ через приложение - собрать комод.
Управился за 1 час и 10 минут.
В приложении кратно 15 минутам.
Поставил 1 час и 15 минут.
Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.
В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы.

Это интересный случай.
Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.
Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.
Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁
Сибарит
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130
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38
2
  #<1 ... 2758275927602761
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