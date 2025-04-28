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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06
Сибарит написав:
А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.
Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
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Додано: Пон 28 кві, 2025 10:45
rjkz написав:
Кстати, для иллюстрации.
Муж знакомой взял подработку, хэндименить.
Взял заказ через приложение - собрать комод.
Управился за 1 час и 10 минут.
В приложении кратно 15 минутам.
Поставил 1 час и 15 минут.
Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.
В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы.
Это интересный случай.
Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.
Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.
Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:27
akurt написав:
Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
Просто нам 4 дні розповідали про flexibility та вимірюваність результатів.
Ми виконали всі завдання, вони підтвердили що все виконано на 100%. В кінці нульова flexibility
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 28 кві, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:33
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
Просто нам 4 дні розповідали flexibility та вимірюваність результатів.
Ми виконали всі завдання, вони підтвердили що все виконано на 100%. В кінці нульова flexibility
будеш розказувати, що виконав завдання на сертифікат не за 30 год, а за 25.5 (бо флексібл)
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:45
Португалія (вся?) без світла. Гешпанія теж?
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