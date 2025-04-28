Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
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Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06
Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
Додано: Пон 28 кві, 2025 10:45
Это интересный случай.
Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.
Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.
Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁
Додано: Пон 28 кві, 2025 12:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Просто нам 4 дні розповідали про flexibility та вимірюваність результатів.
Ми виконали всі завдання, вони підтвердили що все виконано на 100%. В кінці нульова flexibility
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 28 кві, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 кві, 2025 12:33
флексібіліті
будеш розказувати, що виконав завдання на сертифікат не за 30 год, а за 25.5 (бо флексібл)
Додано: Пон 28 кві, 2025 22:41
Лошки, ожиревшие от сытой жизни
В Іспанії та Португалії зараз жесть! Немає електрики вже 8 годин.
В мережі пишуть, що відбувається:
▪️Магазини порожні – їжі та води майже не залишилось;
▪️Павербанки продають за шалені гроші – до 12 500 євро;
▪️Мобільний інтернет скоро зникне: генератори на вишках от-от вимкнуться;
▪️Люди застрягають у ліфтах;
▪️Каналізація не працює, адже насоси переважно електричні;
▪️Багато хто зник із зв'язку — не були готові
Додано: Пон 28 кві, 2025 22:51
У вівторок о 10:00 із Тулузи в Барселону на орендованому авто відбуває делегація української діаспори.
В дорогі їм їхати близько 5 годин.
Про всяк випадок даю їм із собою Power bank на 20 000 mAh.
Отримаю інформацію з «перших рук» - напишу.
Налаштовані спокійно.
Додано: Пон 28 кві, 2025 22:55
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