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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2758275927602761
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:06

  Сибарит написав:А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.

Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:45

  rjkz написав:Кстати, для иллюстрации.
Муж знакомой взял подработку, хэндименить.
Взял заказ через приложение - собрать комод.
Управился за 1 час и 10 минут.
В приложении кратно 15 минутам.
Поставил 1 час и 15 минут.
Заказчица на него повесила жалобу, что он ее обманул и работал 1 час и 10 минут.
В результате, у него упал рейтинг и ему никто не давал заказы.

Это интересный случай.
Подозреваю, что работник просто не внимательно прочитал условия.
Но если это не так, и компания действительно не говорила правила округления, с ней можно судиться.
Насколько я знаю традиции, американцы судятся и по значительно меньшим поводам, т.ч. премия Стеллы ему не светит 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…

Просто нам 4 дні розповідали про flexibility та вимірюваність результатів.
Ми виконали всі завдання, вони підтвердили що все виконано на 100%. В кінці нульова flexibility
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 28 кві, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:33

флексібіліті

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ото ж того так і живемо…
Зауважу, що це не 30 підсобників з будівництва, а викладачі університетів, які пройшли спеціальний відбір…

Просто нам 4 дні розповідали flexibility та вимірюваність результатів.
Ми виконали всі завдання, вони підтвердили що все виконано на 100%. В кінці нульова flexibility

будеш розказувати, що виконав завдання на сертифікат не за 30 год, а за 25.5 (бо флексібл)
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:45

Португалія (вся?) без світла. Гешпанія теж?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:41

Лошки, ожиревшие от сытой жизни


В Іспанії та Португалії зараз жесть! Немає електрики вже 8 годин.

В мережі пишуть, що відбувається:
▪️Магазини порожні – їжі та води майже не залишилось;
▪️Павербанки продають за шалені гроші – до 12 500 євро;
▪️Мобільний інтернет скоро зникне: генератори на вишках от-от вимкнуться;
▪️Люди застрягають у ліфтах;
▪️Каналізація не працює, адже насоси переважно електричні;
▪️Багато хто зник із зв'язку — не були готові
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:51

У вівторок о 10:00 із Тулузи в Барселону на орендованому авто відбуває делегація української діаспори.
В дорогі їм їхати близько 5 годин.
Про всяк випадок даю їм із собою Power bank на 20 000 mAh.
Отримаю інформацію з «перших рук» - напишу.
Налаштовані спокійно.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:55

  Hotab написав:Португалія (вся?) без світла. Гешпанія теж?

Частково, але дуже все недобре. АЕС вимкнулись. А наші банки, мобільні оператори, залізниця, лікарні були в такій ситуації і можуть допомогти непоганими порадами з персонального досвіду, як резерв створити. Пункти незламності )
ПС: повернули вже. Але Європі такі ідеї не завадять в цілому протестувати )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:54

  Дюрі-бачі написав:rjkz мене і ще три десятки колег вчать 5 американців в Кошіце як треба вчити ветеранів.
Американцям заборонили їхати в Україну. Точніше заборонили витрачати кошти в Україні одна з комерційних організацій, що співфінанасує проект.


Понятно.
То есть, формально, американцы "осваивают" деньги для Словакии.
Для Украины финансирвоние закрыли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:57

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Если человек по незнанию создает себе проблемы - никто не остановит и не подскажет. Даже если будет спрашивать "Что не так?". Каждый сам за себя.

Но ведь преподаватели себе тоже записали меньше часов. Получается, что они промолчали не за себя, а против себя. Не похоже это на эгоизм. Да и на равнодушие не похоже.
Может я идеалист, но подозреваю, что дело тут в уважении свободы человека, его права поступать так, как он считает нужным. Ну и получить результат, соответствующий действиям.
Это мы привыкли постоянно учить друг друга жить. Да и Америку правильно жить научим 😁 нам их подход понять трудно. Многие годы коллективизма и солидарной ответственности не позволяют.
Да и как можно себя обделить ради мифической честности на, хитрожопым, не понять.

А в это время где-то на американском форуме преподаватель пишет:
Тупые эти украинцы. Прекрасно учились, легко и быстро решали все задания, но каждый день сбегали раньше времени. В результате и сами получили сертификаты послабее, и нас на зарплате кинули.


На форуме они вряд-ли пишут, но примерно так и думают.
rjkz
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  #<1 ... 2758275927602761
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